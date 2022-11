Dead by Daylight: Neue Mori-Animation ist grausamer als der Mord an Jon Schnee

Der Ritter mordet schon bald in Dead by Daylight. Wenn er jemanden hinrichtet, ist das ziemlich finster … und nichts für schwache Nerven!

In Dead by Daylight geht es darum, gegen den Killer zu überleben – oder eben als Killer ordentlich „aufzuräumen“ und die anderen Mitspieler zu beseitigen. Das geht auf mehrere Arten. Meistens geschieht das am Fleischerhaken mit einem langen Opfer-Prozess, aber es gibt auch die sogenannten „Moris“. Und der nächste Killer, der Ritter, hat ein ziemlich finsteres Mori gegen das sogar die Ermordung von Jon Schnee in Game of Thrones human wirkt.

Was ist ein „Mori“? Die Bezeichnung „Mori“ stammt von der Opfergabe „Memento Mori“ – die können Killer in Dead by Daylight verwenden, um damit das Recht zu erhalten, einen oder mehrere Überlebende direkt zu ermorden – und zwar mit der eigenen Hand. Jeder Killer hat dafür eine ganz eigene, spezielle Animation, die zu seinem Charakter passt. Michael Myers nutzt dafür etwa sein Messer, das er in der Brust des Opfers versenkt, die Hexe reißt ihrem Opfer die Eingeweide aus und frisst diese.

So sieht das Mori vom Ritter aus: Wenn der Ritter zu seiner Mori-Animation ansetzt, dann ähnelt das Ganze eher einer ziemlich fiesen Verprügelungs-Aktion.

Der Ritter deutet mit seinem Schwert auf den Überlebenden und beschwört dabei alle drei Wächter gleichzeitig, die der Reihe nach zum Einsatz kommen.

Der Assassine hebt den Überlebenden am Kinn hoch und rammt ihm den Dolch in die Seite, nur um ihn darauf direkt an den lachenden Jailer weiterzureichen, der dem Überlebenden sein Brenneisen an den Hals drückt.

Als wäre das noch nicht genug der Folter, kommt nun auch noch der Carnivex und schlägt sein großes Beil tief in die rechte Schulter des Überlebenden.

Erst jetzt setzt sich auch der Ritter in Bewegung, der bisher wohlwollend zugesehen hat.

Der Zweihänder wird angehoben und dem Überlebenden von oben am Hals in den Brustkorb gerammt, bevor die Klinge mit einem festen Ruck rausgezogen wird – und der Überlebende endlich von der Tortur erlöst ist.

Es fehlt eigentlich nur noch, dass die einzelnen Wächter dabei leise „Für die Wache …“ sagen.

Übrigens: Schon bald könnte sich ändern, wie Killer sich ihr Mori „verdienen“. Denn die Entwickler haben Pläne, das Mori zum fulminanten Finale eines Matches zu machen.

Das ist die Reaktion der Community: Die Mori-Animationen sind in der Community immer ein heißes Diskussionsthema und ziemlich beliebt. Je brutaler und grausamer, desto besser – immerhin spielt Dead by Daylight damit häufig auf blutrünstige Slasher-Filme an, die eben von solchen Effekten leben. Entsprechend positiv sind die Reaktionen auf die Mori-Animation auf YouTube:

„Das ist wirklich ein fantastisches Mori. Ich hätte nicht gedacht, dass andere Wesen dabei mitmachen.“

„Bisher das coolste Mori im Spiel. Steigert meine Vorfreude, diesen Killer endlich zu spielen.“

„Wie schon der Streamer Otzdarva sagte, das wirkt nicht wie ein Mori, sondern eher wie ein „Fatality“.“

„Das perfekte Urteil für einen trollenden Überlebenden.“

Wie ist eure Meinung zur Mori-Animation des Ritters? Eine coole Art, um einen Überlebenden aus dem Match zu befördern? Oder übertreiben es die Entwickler hier mit der Blutrünstigkeit?