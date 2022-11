Dead by Daylight entfernt heimlich seine „Lootboxen“, denn die waren eh beknackt

Dead by Daylight verabschiedet sich von einer nervigen Mechaniken. Die „Mystery-Boxen“ sind verschwunden – und die Community feiert es.

Seit dem Ende des Halloween-Events ist den Spielerinnen und Spielern von Dead by Daylight eine Besonderheit aufgefallen. Die berüchtigten „Mystery-Boxen“ aus den Blutnetzen sind verschwunden. Viele befürchten, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Aber die Entwickler haben festgehalten: Das ist volle Absicht.

Was waren das für Lootboxen? Das Blutnetz von Dead by Daylight ist die hauptsächliche Art der Progression. Hier schaltet man verschiedene Charakter-Fortschritte frei – also Perks, Opfergaben und Items. Diese kann man dann in den einzelnen Partien verwenden, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder Einfluss auf gewisse Umstände zu nehmen, etwa die Auswahl der gespielten Karte oder die Menge des Nebels, der auf der jeweiligen Map vorhanden ist.

Einige Freischaltungen waren allerdings sogenannte „Mystery Boxes“ – im Grunde nichts anderes als Lootboxen. Denn diese Boxen konnten einfach irgendeine zufällige Belohnung enthalten, die auch sonst im Blutnetz vorkam.

Die Mystery-Boxen (links unten im Blutnetz) sind nun verschwunden.

Warum ergaben die Boxen keinen Sinn? Aus einem ziemlich einfachen Grund: Das Blutnetz ist ohnehin schon komplett auf Zufall basierend. Jedes einzelne Blutznetz wird zufällig generiert und alle freischaltbaren Gegenstände unterliegen diesem Zufall. Eine „Mystery Box“ war dann schlicht nur „Zufall im Zufall“ – also gleich doppeltes RNG.

Wenn ohnehin jeder Bestandteil eines Blutnetzes zufällig ist, dann ergibt es nur wenig Sinn, dass es dort Kisten gibt, deren Inhalt auch nochmal vom Zufall bestimmt wird.

Das sah offenbar auch Behavior so, die im offiziellen Forum erklärten:

[Mystery Boxen] wurden entfernt – das ist ein Teil unserer Blutnetz-Verbesserungen, das ist also kein Fehler. (…) Wir schauen uns definitiv das Feedback dazu an, also lasst es uns auf jeden Fall wissen!

Community reagiert positiv, freut sich über die Änderung: Die Abschaffung der Mystery-Boxen kommt bei den Spielerinnen und Spielern durchweg positiv an. Im Subreddit von Dead by Daylight hat der Beitrag mit der Anpassung eine Zustimmungsrate von 99 %. Einige Stimmen dazu:

„Gott sei dank. Die waren heutzutage so nutzlos und nur nervig, weil man immer auf „Weiter“ klicken musste. Ich will einfach nur Perks und Level und bald nichtmal mehr Perks, weil ich die meisten schon habe. Es interessiert mich nicht, ob ich da ein zufälliges Item bekomme, weil sowieso alles im Blutnetz zufällig ist.“

„Ich hab inzwischen 15-mal einen Prestige-Rang erreicht und mir ist das bisher gar nicht aufgefallen. Trotzdem eine gute Änderung.“

Achievement nun unmöglich zu bekommen: Einen kleinen Kritikpunkt gibt es allerdings, denn diese „Mystery-Boxen“ waren für ein Achievement notwendig, das man nun nicht mehr erhalten kann. Daher hat man sich dazu entschieden, dass die Boxen zumindest zu einigen Events zurückkommen werden. Da sie dort aber auch besondere Event-Opfergaben enthalten können, die deutlich mehr wert sind, als andere Dinge im Blutnetz, scheint das ein solider Kompromiss zu sein.

Was haltet ihr von der Abschaffung der Mystery-Boxen? Ein guter Schritt? Oder mochtet ihr die Ungewissheit, wenn ihr eine solche Box geöffnet habt?

