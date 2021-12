Dead by Daylight: Ab heute bringt euch eine irre Künstlerin um

Der neuste Patch von Dead by Daylight ist live. Wir verraten euch, was der neue Killer und der Überlebende können.

In Dead by Daylight wurde das neuste Kapitel veröffentlicht. Der DLC mit dem Namen „Portrait of a Murder“ bringt zwei neue Charaktere und eine frische Map. Während der Killer „Die Künstlerin“ sich gruseligen Krähen bedient, bringt der neue Überlebende Jonah Vasquez einen weiteren, umstrittenen Boon-Perk mit sich.

Was kann der Killer “Die Künstlerin”?

Die Künstlerin ist ein recht perfider Fernkampf-Killer. Sie kann mehrere Raben erschaffen, die seelenruhig in eine Richtung schauen und erst dann abgefeuert werden, wenn die Künstlerin das will. Die Raben decken dabei Überlebende auf und, wenn diese bereits aufgedeckt sind, fügen Schaden zu. Dadurch hat die Künstlerin ein recht hohes Mindgame-Potenzial, kann aber auch Engstellen quasi mit Fallen ausstatten, die sie auf Kommando abfeuert.

Die 3 Perks vom Killer „Die Künstlerin“

Wie alle Killer kommt auch die Künstlerin mit 3 eigenständigen Perks daher. Zu Beginn besitzt nur sie diese Talente, sie können aber im Laufe der Zeit über das Blutnetz auch für alle anderen Killer freigeschaltet werden.

Düstere Umarmung – Jedes Mal, wenn du einen Überlebenden zum ersten Mal aufhängst, erhältst du einen Zähler. Sobald du 4 Zähler angesammelt hast, wird Düstere Umarmung ausgelöst. Der Entitus blockiert für 30 / 35 / 40 Sekunden sämtliche Generatoren und die Aura deiner Besessenheit wird für 5 Sekunden enthüllt.

– Jedes Mal, wenn du einen Überlebenden zum ersten Mal aufhängst, erhältst du einen Zähler. Sobald du 4 Zähler angesammelt hast, wird Düstere Umarmung ausgelöst. Der Entitus blockiert für 30 / 35 / 40 Sekunden sämtliche Generatoren und die Aura deiner Besessenheit wird für 5 Sekunden enthüllt. Geißelhaken: Schmerzensecho – Zu Beginn der Prüfung werden 4 Haken in Geißelhaken verwandelt. Du siehst deren Aura in Weiß. Jedes Mal, wenn ein Überlebender an einen Geißelhaken gehangen wird, explodiert der Generator mit dem meisten Fortschritt und verliert sofort 9 % / 12 % / 15 % Fortschritt und sein Fortschritt beginnt, weiter zurückzugehen. Überlebende, die diesen Generator in dem Augenblick reparieren, schreien auf und verraten so ihre Position.

– Zu Beginn der Prüfung werden 4 Haken in Geißelhaken verwandelt. Du siehst deren Aura in Weiß. Jedes Mal, wenn ein Überlebender an einen Geißelhaken gehangen wird, explodiert der Generator mit dem meisten Fortschritt und verliert sofort 9 % / 12 % / 15 % Fortschritt und sein Fortschritt beginnt, weiter zurückzugehen. Überlebende, die diesen Generator in dem Augenblick reparieren, schreien auf und verraten so ihre Position. Fluch: Pentimento – Du siehst die Auren zerstörter Totems. Du kannst ein Ritual an zerstörten Totems durchführen, um sie erneut zu entfachen. Je mehr neu entfachte Totems im Spiel vorhanden sind, desto mehr Effekte treten in Kraft. 1 neu entfachtes Totem: Verringert die Reparaturgeschwindigkeit der Überlebenden um 20 % / 25 % / 30 %. 2 neu entfachte Totems: Die Heilungsgeschwindigkeit der Überlebenden ist um 20 % / 25 % / 30 % reduziert. 3 neu entfachte Totems: Die Erholungsgeschwindigkeit von Überlebenden, die sich im „Sterbend“-Zustand befinden, ist um 20 % / 25 % / 30 % reduziert. 4 neu entfachte Totems: Verringert die Öffnungsgeschwindigkeit der Ausgangstore um 20 % / 25 % / 30 %. 5 neu entfachte Totems: Der Entitus blockiert sämtliche Totems.

– Du siehst die Auren zerstörter Totems. Du kannst ein Ritual an zerstörten Totems durchführen, um sie erneut zu entfachen. Je mehr neu entfachte Totems im Spiel vorhanden sind, desto mehr Effekte treten in Kraft.

Die 3 Perks vom Überlebenden Jonah Vasquez

Auch der Überlebende kommt mit 3 besonderen Perks daher, die ihr über das Blutnetz für alle anderen Überlebenden freischalten könnt. Mit Jonah könnt ihr die folgenden Kräfte freischalten:

Bewältigen – Wenn du verletzt wirst, erhältst du den Geschwindigkeitsbonus für weitere 2 Sekunden. Dies löst Erschöpfung für 60 / 50 / 40 Sekunden aus. Bewältigen kann nicht ausgelöst werden, wenn du erschöpft bist.

– Wenn du verletzt wirst, erhältst du den Geschwindigkeitsbonus für weitere 2 Sekunden. Dies löst Erschöpfung für 60 / 50 / 40 Sekunden aus. Bewältigen kann nicht ausgelöst werden, wenn du erschöpft bist. Korrekturmaßnahme – Du beginnst die Prüfung mit 1 / 2 / 3 Zählern und erhältst für jeden großartigen Skill-Check einen weiteren Zähler bis zu einem Maximum von 5. Wenn ein Überlebender bei einem Skill-Check versagt, während er mit dir zusammenarbeitet, wird 1 Zähler verbraucht und der gescheiterte Skill-Check wird zu einem erfolgreichen.

– Du beginnst die Prüfung mit 1 / 2 / 3 Zählern und erhältst für jeden großartigen Skill-Check einen weiteren Zähler bis zu einem Maximum von 5. Wenn ein Überlebender bei einem Skill-Check versagt, während er mit dir zusammenarbeitet, wird 1 Zähler verbraucht und der gescheiterte Skill-Check wird zu einem erfolgreichen. Segen: Exponentiell – Halte die „Aktive Fähigkeit“-Taste gedrückt, um ein glanzloses Totem oder ein Fluchtotem in ein Segenstotem zu verwandeln. Überlebende im Umkreis von 24 Metern um das Segenstotem erholen sich 90 % / 95 % / 100 % schneller aus dem „Sterbend“-Zustand und können sich vollständig damit erholen. Du kannst immer nur ein Totem gleichzeitig segnen und all deine Segen-Fähigkeiten sind in einem Totem kombiniert.

Was steckt sonst noch in Patch 5.4.0? Abgesehen von den beiden neuen Charakteren gibt es auch die neue Karte „Eyrie of Crows“, die thematisch zur Künstlerin passt. Es ist die bisher wohl hellste Karte in Dead by Daylight mit einem recht ungewöhnlichen Design.

Abseits davon steckt der Patch voller Bugfixes, die kleinere und größere Probleme beheben.

Freut ihr euch auf den neuen Killer oder habt die Künstlerin gar schon ausprobiert? Spielt ihr nun immer mit 3 Boon-Perks zeitgleich?