Eines der besten Multiplayer-Spiele, die ihr 2021 spielen könnt, gibt’s kostenlos – Nur für kurze Zeit

Dead by Daylight könnt ihr kostenlos abgreifen. Wir verraten euch, wo ihr das Horror-Spiel bekommt, ohne einen müden Cent zu bezahlen.

Das asymmetrische Horror-Spiel Dead by Daylight ist eine der größeren Gaming-Überraschungen der letzten Jahre. Vom Geheimtipp hat sich das Spiel langsam aber sicher zum richtigen Hit gemausert und ist inzwischen regelmäßig in den Top 20 der Steam-Charts zu finden. Zwar schwanken die Spielerzahlen, in Abhängigkeit zu den großen Patch-Releases, doch Zehntausende morden und überleben Tag für Tag.

In wenigen Tagen könnt ihr Dead by Daylight umsonst erhalten – zumindest auf dem PC.

Wie funktioniert das? Um Dead by Daylight für den PC kostenlos abgreifen zu können, benötigt ihr den Epic Games Launcher. Dort gibt es schon seit vielen Monaten jede Woche kostenlose Spiele, allerdings immer nur für ein kurzes Zeitfenster. Wer die entsprechenden Spiele innerhalb dieses Zeitrahmens seiner Bibliothek hinzufügt, kann die Spiele danach permanent behalten und nach Belieben zocken.

Das Horror-Spiel gibt’s für kurze Zeit umsonst.

Wann ist Dead by Daylight umsonst? Dead by Daylight könnt ihr euch im Epic Games Store zwischen dem 2. Dezember und dem 9. Dezember kostenlos abholen. Das umfasst das Grundspiel, das ansonsten knapp 20 € kosten würde.

Zwar gibt es für Dead by Daylight noch jede Menge DLCs mit neuen Killern und Überlebenden, doch ein großer Teil davon kann sich ingame erspielt und so freigeschaltet werden. Lediglich die lizenzierten Charaktere, etwa aus Halloween, SAW oder Silent Hill, können nur durch den Kauf der DLCs erworben werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dead by Daylight lohnt sich grundsätzlich für Solo-Spieler aber auch für alle, die gerne in einer koordinierten Gruppe spielen. Denn Killer und Überlebende unterscheiden sich in ihrer Spielweise so drastisch, dass es im Grunde zwei unterschiedliche Spielerlebnisse sind. Da man gezielt als Killer oder Überlebender anmelden kann, muss man auch niemals eine Rolle spielen, auf die man gar keine Lust hat.

Allerdings muss man für Dead by Daylight eine gewisse Frusttoleranz mitbringen, denn das Horror-Spiel hat eine recht steile Lernkurve.

Davon abgesehen ist „kostenlos“ natürlich immer ein gutes Argument, um das Spiel zumindest der eigenen Bibliothek hinzuzufügen – vielleicht will man es ja später doch irgendwann spielen, selbst wenn jetzt kein Interesse vorhanden ist.

Werdet ihr euch Dead by Daylight holen? Oder kann euch nicht einmal die kostenlose Version in das Horror-Reich des Entitus ziehen?