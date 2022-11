Die Killer von Dead by Daylight sind bald noch fieser – Denn sie dürfen alleine das Töten üben

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Was sagt ihr dazu, dass man Killer nun üben kann? Werdet ihr das Feature nutzen oder habt es bereits ausprobiert? Hat es ein Bot geschafft, euch zu entkommen? Welchen Killer möchtet ihr mit dem Feature verbessern, um ihn dann im richtigen Match zu spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Auch einen neuen Survivor gibt es in Dead by Daylight. Er trägt den Namen Vittorio Toscano und kommt wie gewohnt mit 3 Perks daher. Genaueres zu den Perks vom Killer und Survivor könnt ihr hier nachlesen.

Mit dem DLC „Forged in Fog“ kam auch ein neuer Killer ins Spiel: Der Ritter. Wie schon der Trailer verraten hat , kann der Ritter Wächter beschwören, die ihn unterstützen. Er geht dafür in den „Beschwörungs-Modus“ und kann 3 unterschiedliche Wächter beschwören, die immer in einer festen Reihenfolge erscheinen. Dann legt er einen Pfad fest, auf dem sie patrouillieren sollen.

Wie gut sind die Bots? Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen lassen sich derzeit nicht einstellen. Die Bots spielen ganz okay, wenn man mit einem Killer gerade anfängt. Sie reparieren fleißig Generatoren, heilen sich gegenseitig und laufen vor euch weg. Sie werfen sogar Paletten um. Allerdings lassen sie einander oft am Haken hängen, aber das tun echte Spieler gelegentlich auch.

Spannend ist außerdem, dass ihr im angepassten Spiel alle Perks auf höchster Stufe zur Verfügung habt. So kann man noch besser ausprobieren, was man genau spielen und leveln möchte, wenn es später darauf ankommt.

Wie kann ich als Killer üben? Ihr klickt im Hauptmenü auf „Angepasstes Spiel“. Dort wählt ihr links in der Leiste aus, dass ihr als Killer spielen wollt. Indem ihr auf das jeweilige Plus klickt, könnt ihr 1-4 Bots hinzufügen, wofür dann ein zufälliger Survivor gewählt wird.

Dead by Daylight erhielt am 22. November 2022 ein Update, das nicht nur ein neues Kapiel, sondern auch ein cooles Feature ins Spiel brachte: Ihr könnt Killer jetzt üben, bevor ihr euch ins PvP-Match stürzen müsst.

