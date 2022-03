Dead by Daylight: Ghost Face und Legion werden richtig tödlich

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Aber nicht nur das Design der Karte wurde geändert, sondern auch grafisch alle Details deutlich überarbeitet. Haddonfield war eine der letzten Karten, die noch in der alten Grafik entstanden waren. Langsam aber sicher ist damit das Grafik-Update bei Dead by Daylight abgeschlossen.

Was ändert sich noch so? Das nächste Update bringt auch endlich das Rework einer Karte mit sich, das schon lange überfällig ist: Haddonfield.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ändert sich an Legion? Auch bei der Legion stehen eine ganze Reihe von Änderungen, die ihn oder sie effektiver machen. Die wichtigsten Neuerungen sind:

Was ändert sich an Ghost Face? Ghost Face wird grundsätzlich tödlicher und gleichzeitig schwieriger aus seinem Stealth zu holen. Das geht vor allem auf 2 Änderungen zurück:

Die Balance in Dead by Daylight ist etwas, das immer wieder kritisiert wird. Je nach Patch und neusten Meta-Perks sind einige Killer deutlich im Nachteil, während andere vermehrt gespielt werden. Zwei dieser Killer, die sich einfach nicht stark genug anfühlten, werden im nächsten Patch überarbeitet: Ghost Face und Legion.

Insert

You are going to send email to