Dead by Daylight wurde gehackt, Zehntausende Nutzerdaten gestohlen

Bei Dead by Daylight gab es offenbar einen Hacker-Angriff. Die Daten von über 30.000 Nutzern wurden dabei gestohlen.

Wer heute Dead by Daylight gestartet hat, der wird von einer eher untypischen News im Spiel begrüßt. Eines der Tools von Dead by Daylight wurde nämlich gehackt und dabei wurden Nutzerdaten gestohlen. Mehrere Zehntausend Daten sind abhandengekommen.

Was für Daten wurden gestohlen? Auch wenn ein Datendiebstahl natürlich eine schlimme Sache ist, wurden nur vergleichsweise harmlose Daten gestohlen. Dazu gehören:

Der In-Game-Benutzername der Spieler

Die internen ID-Nummern der Spieler

Die verwendete Plattform und der dazugehörige Nutzername

Wann fand der Angriff statt? Laut der News von Behaviour fand der Angriff bereits am 13. März statt, also vor knapp einer Woche. Dabei sollen sich Hacker Zugriff auf eines der „internen Management-Tools“ von Dead by Daylight verschafft haben.

Offenbar hat man bis jetzt die Lage analysiert und nun die Nutzer informiert.

Muss ich um meinen Account fürchten? Auch wenn der Diebstahl der Daten ärgerlich ist und das Entwicklerteam nach eigenen Aussagen alles unternimmt, damit das nicht noch einmal geschehen kann, gibt es nur wenig Grund zur Sorge. Aus den gestohlenen Daten kann der Angreifer nur wenig ableiten.

So sei es mit den Daten nicht möglich, die Nutzer zu identifizieren, auf ihre Accounts zuzugreifen oder irgendwelche „finanziellen oder sensiblen Daten“ damit zu erlangen. Sorgen um die Zugangsdaten muss sich also niemand machen.

Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme sind aber alle Spieler dazu angehalten, verstärkt nach „verdächtigen Aktivitäten“ auf ihrem Account Ausschau zu halten.

Solltet ihr an eurem Account irgendetwas sonderbares feststellen – abgesehen von den ganz normalen Bugs, die immer mal wieder in Dead by Daylight auftauchen, solltet ihr euch an den Support wenden.