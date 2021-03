Dead by Daylight hat das Matchmaking geändert. Es herrscht Chaos und alle Seiten sind unzufrieden. Mal wieder.

Dass die Entwickler von Dead by Daylight gerne mal Entscheidungen treffen, die bei den Spielern nicht so gut ankommen, daran haben sich die meisten inzwischen gewöhnt. Doch jetzt gab es spontan eine Änderung am Matchmaking, die das ganze Spiel auf den Kopf stellt. Es herrscht komplettes Chaos und auf allen Seiten Frustration. Seit langer Zeit sind sich Überlebende und Killer mal einig: Die Anpassungen am Matchmaking waren nichts.

Was wurde geändert? Von einigen Stunden ging ganz spontan bei Dead by Daylight eine neue Form des Matchmakings live. Dabei handelt es sich um einen Test, bei dem die Entwickler Daten zur Performance des Systems sammeln wollen.

Während des Tests wird der Rang der Spieler nicht für das Matchmaking mit einbezogen. Stattdessen läuft im Hintergrund ein „Skill-basiertes Matchmaking“ (SBM). Zu diesem Zweck bekommt jeder Spieler für jeden einzelnen Killer ein eigenes SBM-Rating. Wenn ihr mit dem Fallensteller extrem gut seid, mit der Krankenschwester allerdings nicht, solltet ihr mit dem Fallensteller stärkere Überlebende bekämpfen als mit der Krankenschwester. So zumindest die Theorie.

Killer treten gegen viel zu starke Überlebende an – und umgekehrt.

Das System funktioniert nicht: Im Subreddit von Dead by Daylight und den offiziellen Forum häufen sich Beschwerden, seitdem das System live ist. Viele Spieler berichten davon, dass sie, obwohl sie einen Killer etwa noch nie gespielt haben, gegen extrem starke Überlebende antreten, die sie innerhalb weniger Minuten vollkommen fertig machen und dabei noch verspotten. So heißt es etwa:

„Ich hab’ den falschen Tag gewählt, um meine Killer-Dailys zu erledigen. Ich würde noch niemals in meinem Leben so gedemütigt.“

„Ich weiß, einigen Leuten gefällt das bestimmt, aber als Baby-Survivor, der die ganze Zeit gegen Rang-3-Spieler gematcht wird: Bitte nicht, danke.“

„Ich habe heute Nacht 5 Spiele gespielt und muss nun aufhören, bevor ich irgendwas kaputt mache. Ich bin noch relativ neu im Spiel, aber dieses neue Matchmaking ist das schlimmste, das ich je gesehen habe. Ich bin Rang 18 und trete gegen Rang 4 und Rang 5 an.“

„Okay, das funktioniert für mich nicht. Ich habe heute zum ersten Mal die Seuche gespielt, ein Killer, den ich wortwörtlich noch NIE gespielt habe und werde gegen Leute mit roten Rängen gematcht [Rang 3-1]. Was zur Hölle passiert hier?“

Doch auch Überlebende sind unzufrieden und haben offenbar häufig die gegenteilige Erfahrung:

„Die Anzahl der Runden, in denen ich heute am ersten Haken gestorben bin ist atemberaubend.“

„Diese 24 Stunden sind magischer als Disneys Fantasia.“

„Ich bin ein SoloQue-Spieler mit Aberhunderten Stunden an Erfahrung und ich werde die ganze Zeit mit den unfähigsten Überlebenden gematcht, die ich jemals gesehen habe. Für 3 Stunden am Stück hatte ich Spiele, in denen ich entweder der einzige bin, der Generatoren erledigt oder der einzige, der nicht nach 5 Sekunden einer Verfolgungsjagd gefangen wurde. Spiel um Spiel wird mein ganzes Team geslugged [=zu Boden geschlagen] mit 3 verbleibenden Generatoren und ich bin die Person, die beide Generatoren erledigt hat.“

Ein Meme, das bei Dead by Daylight gerade wieder trendet.

Viel Kritik am Matchmaking: Das Vorhaben, das Matchmaking von Dead by Daylight an ein SBM binden, wird ohnehin von vielen Spielern kritisch gesehen. Das Problem ist hier für viele, dass die beiden Seiten in Dead by Daylight ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Die Aufgaben des Killers und der Überlebenden lassen sich nur schwer vergleichen. Was für Killer und Überlebende einen „Erfolg“ ausmacht, das liegt an vielen Faktoren – an zu vielen, um daraus ein skillbasiertes Matchmaking zu machen.

Angeblich hat das System bereits über Monate die Daten der Spieler gesammelt und ausgewertet. Jetzt sollten im Test eigentlich die Früchte dieser Arbeit zum Vorschein kommen.

Dazu kommt noch, dass die Spieler sauer sind, dass sie in der Live-Version als „Test-Kaninchen“ herhalten müssen. Solche massiven Änderungen sollten auf einem Test-Server ausprobiert werden und nicht zum Beginn des Wochenendes an der bestehenden Spielerschaft. Die würde soetwas nur verschrecken und dafür sorgen, dass Dead by Daylight eine frustrierende Erfahrung wird.

Wer sich selbst noch vom Chaos des aktuellen Systems überzeugen will, hat dafür noch einige Stunden Zeit. Heute in den späten Abendstunden sollte der Test beendet sein und das als Matchmaking wieder aktiviert werden.

Aber vielleicht überrascht Behaviour ja auf lange Sicht mit einem System, das doch noch die Kurve kriegt.