Der mächtigste Perk in Dead by Daylight wird deutlich schwächer. Überlebende müssen sich vom alten Entscheidungsschlag verabschieden.

In Dead by Daylight gibt es eine ganze Reihe von Perks, die in der Community als zu mächtig gelten. Manche dieser Perks sind so stark, dass man sie quasi auf jedem Überlebenden sehen kann. Einer dieser Perks ist Decisive Strike („Entscheidungsschlag“). Der gibt Überlebenden oft eine zweite Chance. Auf hohen Rängen benutzt ihn quasi jeder Überlebende – doch das wird sich bald ändern, denn es gibt ein Rework.

Was macht der Entscheidungsschlag? Der Entscheidungsschlag ist ein „Anti-Tunnel-Perk“. Er soll vor allem Überlebenden helfen, die vom Killer in schneller Folge mehrfach fokussiert werden. Nachdem man vom Haken befreit wurde, läuft ein Timer von 60 Sekunden. Hebt der Killer den entsprechenden Überlebenden innerhalb dieser 60 Sekunden erneut auf, kann der Überlebende einen Skill-Check absolvieren. Gelingt das, wird der Killer betäubt und der Überlebende kann fliehen.

Dieser Perk ist so mächtig, dass er in Spielen bei den erfahreneren Rängen quasi immer genutzt wird. Kaum ein Überlebender verzichtet auf diesen mächtigen Perk.

Decisive Strike gehört auch zu einem unserer Top 10 der Perks für Überlebende:

Was wird geändert? Der Entscheidungsschlag bekommt eine Reihe von zusätzlichen Konditionen, die ihn vorzeitig deaktivieren und damit unbrauchbar machen. Dadurch wird der Perk nur noch in einem kleineren Prozentsatz von Situationen wirklich nützlich sein.

Sollte der Überlebende während des 60-Sekunden-Timers eine der folgenden Aktionen ausführen, wird der Perk sofort deaktiviert und kann nicht mehr ausgelöst werden:

Einen Generator reparieren

Heilen (Sich selbst oder einen anderen Spieler)

Ein Totem läutern

Einen Haken sabotieren

Einen anderen Überlebenden vom Haken retten

Die Einschränken machen Decisive Strike situativer.

Was bedeutet die Änderung? Die Anpassung sorgt dafür, dass der Entscheidungsschlag nur noch in Situationen nützlich ist, wenn der Überlebende tatsächlich „getunnelt“, also direkt wieder verfolgt wird. Sollte der Überlebende erst Zeit haben, sich zu verstecken und anderen Aufgaben nachzugehen, dann kann man den Perk nicht mehr verwenden.

Viele Überlebende nutzten ihn, um in den letzten Sekunden dem Killer noch „vor die Füße zu rennen“, um ihm von einem anderen Überlebenden abzulenken und dann direkt mit dem Perk zu betäuben. Das ist künftig nicht mehr möglich, außer man hat in der Zwischenzeit keinerlei sinnvollen Aufgaben erledigt.

Wann kommt die Änderung? Bis die Änderung am Entscheidungsschlag live geht, dauert es noch ein paar Wochen. Die Anpassung soll nämlich erst mit dem nächsten großen Kapitel erscheinen und das wird im März erwartet. Im kleineren Mid-Chapter-Patch, der bereits nächste Woche erscheint, ist das Update demnach noch nicht enthalten.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Sind das sinnvolle Neuerungen am Entscheidungsschlag? Oder hättet ihr eine andere Idee gehabt?

