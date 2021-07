Dead by Daylight bufft endlich seinen schwächsten Killer

Der Trickster aus Dead by Daylight war zu Beginn extrem schwach. Jetzt kommen endlich Verbesserungen, die dem K-Pop-Star helfen sollen.

Bei vielen Spielen ist es so, dass neu hinzugefügte Charaktere zum Start als „OP“ gelten und den anderen Charakteren oft weit überlegen sind. Nicht so in Dead by Daylight. Viele Killer gelten zum Release als schwach und bekommen rasch den Ruf, quasi „unspielbar“ zu sein. Das geschah auch mit dem Trickster. Dem wird jetzt ordentlich unter die Arme gegriffen.

Was war das Problem? Der Trickster ist für viele nur eine „schwächere Jägerin“. Immerhin muss er mit zahlreichen Messern treffen, bevor er Überlebenden tatsächlich Schaden zufügt. Zusammen mit seiner begrenzten Anzahl an Messern und vielen Problemen bei seiner „Ultimate“-Fähigkeit sorgte das dafür, dass der Trickster weit abgeschlagen von allen anderen Killern ist. Das betonten die Entwickler sogar im neusten „Developer Update“ und erklärten, dass der Trickster sogar in den Händen von erfahrenen Killer-Spielern sehr schlecht abschneidet. Immerhin taugt er aber als Sex-Symbol.

Was wird verändert? Eine ganze Menge. Eine Reihe von Anpassungen kommen auf den K-Pop-Killer zu:

Die Menge der notwendigen Messer, um dem Überlebenden Schaden zuzufügen, wird von 8 auf 6 reduziert.

Die Zeit, bevor Schnittwunden verfallen, wurde von 20 Sekunden auf 10 Sekunden reduziert.

Die Rate, mit der Schnittwunden verfallen, wurde beim Rennen auf 0,3 pro Sekunde (vorher 0,175 pro Sekunde) erhöht, zu allen anderen Zeiten auf 0,4 Sekunden (vorher 0,235 pro Sekunde) gesetzt.

Trifft der Trickster einen Überlebenden mit einem Nahkampfangriff, verliert der Überlebende nur 3 Schnittwunden (anstatt wie bisher 4).

Doch es gibt noch eine Reihe weiterer Anpassungen, die sich vor allem mit „Main Event“ beschäftigen. Das ist die Spezial-Fähigkeit des Tricksters, die ausgelöst werden kann, wenn er genug Überlebende mit Messern getroffen hat.

Die Aktivierungszeit von Main Event wird von 1,5 Sekunden auf 0,5 Sekunden gesenkt.

Die Menge der notwendigen Messer, um Main Event zu aktivieren, wurde auf 30 erhöht.

Die Zeit, die Main Event einsatzbereit aufgespart werden kann, wurde von 10 Sekunden auf 30 Sekunden angehoben.

Vor allem die schnellere Aktivierungszeit sollte dafür sorgen, dass man mit dem „Main Event“ auch richtig was reißen kann. Häufig konnten die Überlebenden nämlich fliehen, bevor die Fähigkeit überhaupt zum Einsatz kam.

Bald darf der Trickster wieder richtig ausrasten – wenn die Buffs denn genügen.

Wird noch mehr geändert? Ja. Es gibt auch eine Reihe von Addon-Überarbeitungen und ein paar Anpassungen seiner Perks. Vor allem „No Way Out“ wird richtig stark. Das blockiert künftig nicht mehr die Ausgangstor-Schalter, sobald der letzte Generator aktiv ist, sondern erst, wenn ein Überlebender den Schalter betätigen will. Dann kommt auch noch ein lautes Alarm-Geräusch. Die maximal mögliche Dauer des Perks wurde von 46 auf 60 Sekunden erhöht.

Wann kommen die Änderungen? In wenigen Tagen sollten die Änderungen bereits auf dem PTB (Test-Server) spielbar sein. Bis der nächste „Mid-Chapter-Patch“ live geht, dürfte es aber noch 2-4 Wochen dauern – je nach dem, wie rasch die Entwickler vorankommen. Rechnet also frühestens mit Ende Juli, bevor ihr diese Anpassungen auch live erleben werdet.

Gebt ihr dem Trickster nochmal eine Chance, wenn die Buffs da sind? Oder ist der Killer für euch längst abgeschrieben?