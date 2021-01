Daybreak Games selbst wurde Ende 2020 verkauft und gehört nun der Firma Enad Global 7 aus Schweden. Die trat bereits als Publisher für Spiele wie Overcooked 2 oder Sniper Elite 3 auf und war an Marketing-Kampagnen von Destiny 2, Call of Duty und Assassin’s Creed Valhalla beteiligt. DC Universe Online geht unter EG7 offenbar ebenfalls stark weiter.

Später in diesem Jahr [2021] starten wir unseren nativen Client für die PlayStation 5 mit einer Reihe an Änderungen, die sich darauf fokussieren, DCUO so gut aussehend und bedienbar wie möglich auf der neuen Plattform zu machen. Zusätzlich schauen wir nach grafischen Verbesserungen, um mit der modernen Hardware schrittzuhalten.

Das wird verbessert: Im Blogpost zum Geburtstag von DC Universe Online heißt es, dass die PS5-Version des Spiels grafisch und von der Bedienung her verbessert werden soll (via DC Universe Online ).

Obwohl das MMO bereits 2011 erschien, erhält es immer noch Updates. Erst 2020 kamen neue Inhalte für DC Univers Online , in denen Spieler auf gleich fünf Versionen von Wonder Woman stoßen konnten.

Ihr erstellt euch in DC Universe Online euren eigenen Helden oder Schurken mit seinen eigenen Kräften. Dabei besucht ihr bekannte Orte wie Metropolis oder Gotham City, in denen ihr euch frei bewegen könnt.

Was ist DC Universe Online? Das Action-MMO spielt im DC-Universum, das vor allem für Helden wie Batman, Wonder Woman und Superman bekannt sein dürfte. Es erschien 2011 und feierte am 11. Januar 2021 seinen zehnten Geburtstag.

