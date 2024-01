Ihr könnt noch 3 Tage kostenlos einen Western sehen, in dem ein Held die wichtigste Regel bricht

Deutsche Zuschauer können den Western „Das Duell“ noch bis zum 20.1. kostenlos in der ARD Mediathek sehen. Der Western bietet die Stars aus „Die Tribune von Panem“, Woody Harrelson und Liam Hemsworth, in einem Duell auf Leben und Tod. Und der Western zeigt, was passiert, wenn ein Held die wichtigste Regel bricht: Nimm deine Frau niemals mit zur Arbeit.

Worum geht es in „Das Duell?“ Bei „Duell“ und Western denkt man zuerst an 2 Cowboys, die sich mit dem Colt in der Hüfte auf der sandigen Hauptstraße gegenüberstehen, aber im Zentrum von „The Duel“ steht eine andere Form des Zweikampfs: Zwei Männer werden an einem Arm zusammengebunden. In der freien Hand halten beide ein Rasiermesser. Sie stechen so lange aufeinander ein, bis einer liegen bleibt.

Auf die Weise verliert Texas Ranger David Kingston (Liam Hemsworth) als Kind seinen Vater. 20 Jahre später soll er dessen Mörder zur Strecke bringen.

Sein Erzfeind, Abraham Brant, wurde vom skrupellosen Killer zum charismatischen Prediger, hat sich mittlerweile eine eigene Stadt im Nirgendwo aufgebaut und steht kurz davor einen Krieg mit Mexiko auszulösen, weil in der Stadt regelmäßig Mexikaner verschwinden, darunter auch die Tochter eines einflussreichen Generals.

Nimm deine Frau niemals mit zur Arbeit

Gegen welche Regel verstößt der Held? Der Film beginnt mit einer Variation der klassischen Heldenreise: Der Held ist kein Jüngling mehr zu Beginn seiner Abenteuerreise, sondern der Protagonist ist bereits ein Texas Ranger, ein erfahrener Veteran, der mit seiner wunderhübschen Frau in einem Idyll abseits allen Ärgers lebt und jetzt von einer Vaterfigur entsendet wird, auf Reisen zu gehen und den Bösen auf dessen Territorium zu bekämpfen.

Doch seine hübsche Frau will nicht mehr alleine in der Hütte auf die Rückkehr des Cowboys warten, sondern sagt ihm: Nimm mich mit oder ich bin weg.

Der Held ahnt schon, dass das eine miese Idee ist, aber er gibt tatsächlich nach und nimmt sie mit in Feindesland, was sich als furchtbare Idee herausstellt. Denn die Frau gerät in den Dunstkreis des charismatischen Erzfeindes und alles wendet sich gegen den Helden.

Woody Harrelson brilliert als charismatischer Schurke

Was ist der Reiz des Films? Die Faszination des Films geht von Woody Harrelson als Schurke „Abraham Brant“ aus, der schwer zu durchschauen ist. Er ist kein klassischer Bösewicht, sondern nähert sich dem Helden erstmal freundschaftlich und respektvoll. Harrelson lässt sich erst spät in die Karten schauen, was dort wirklich gespielt wird.

Liam Hemsworth, der kleine Bruder von Thor, hat – wie bei der Nachfolge als “The Wichter” – eine relativ undankbare Rolle erwischt, macht aber als wortkarger Cowboy, dem sein Leben um die Ohren fliegt, das Beste draus.

Wo kann man das sehen? „Das Duell“ kann man noch bis zum 20.1. um 3:10 Uhr kostenlos in der ARD Mediathek sehen. Der Film ist „ab 16“, ihr könnt den Film also entweder ab 22 Uhr sehen oder wenn ihr die Alters-Verifizierung durchmacht, auch tagsüber.

Mehr Film-Tipps von uns:

Neue Serie auf Netflix entpuppt sich als SF-Thriller, der euch das Gefühl gibt, verdammt clever zu sein