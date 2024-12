Das beste VR-Headset für die PS5 ist endlich wieder im Angebot: Sichert euch die PlayStation VR 2 jetzt günstiger

Aufgrund der genialen Cyber Week könnt ihr das beste VR-Headset günstig für eure PS5 abstauben. Fühlt jede Explosion und jeden Schritt hautnah.

Die PlayStation VR2 ist das stärkste Headset für eure PS5. Dank der Panel-Auflösung von 2000 x 2040 Pixel pro Auge erkennt ihr sämtliche Spieldetails gestochen scharf. Aber auch die Bildwiederholungsfrequenz von 90 Hz bis 120 Hz sorgt für ein flüssiges Gameplay. Die Cyber-Week ist bei MediaMarkt ein richtig starkes Angebots-Fest, also nutzt die Chance. Steigt ab jetzt so intensiv wie nie zuvor in eure Lieblingsspiele ein.

Es kommen immer mehr gute Spiele heraus, die ihr mit dieser VR-Brille genießen könnt.

Technische Spezifikationen

Panel-Auflösung: 2000 x 2040 Pixel pro Auge

2000 x 2040 Pixel pro Auge Bildwiederholfrequenz: 90 Hz bis 120 Hz

90 Hz bis 120 Hz Sichtfeld: Ca. 110 Grad

Ca. 110 Grad Linsentrennung: Einstellbar

Einstellbar Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Bewegungssensorsystem (3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigung)

Sechs-Achsen-Bewegungssensorsystem (3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigung) Anschlusssensor: IR-Näherungssensor

IR-Näherungssensor Tracking: 4 integrierte Kameras für Headset- und Controller-Tracking, IR-Kamera für die Blickerfassung pro Auge

4 integrierte Kameras für Headset- und Controller-Tracking, IR-Kamera für die Blickerfassung pro Auge Vibration: Vibration am Headset

Vibration am Headset Anschluss: USB-C

USB-C Eingabe: Integriertes Mikrofon

Integriertes Mikrofon Audioausgabe: Stereokopfhörer-Anschluss

VR-Headset mit spektakulärer Auflösung

Mit einer Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge könnt ihr euch sicher sein, dass eure Abenteuer superscharf und nicht verzerrt dargestellt werden. Erlebt das neue VR-Endzeitspiel Metro Awakening und kämpft ums nackte Überleben.

Das VR-Headset ist mit 120 Hz richtig gut

Die Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen und reduziert Motion Sickness, was besonders wichtig ist, wenn ihr längere Zeit in der virtuellen Realität verbringt.

Die einstellbare Linsentrennung ermöglicht es euch, das Headset an eure individuellen Sehbedürfnisse anzupassen. So wird der Komfort erhöht und das Seherlebnis optimiert.

Umfassendes Tracking-System und eindrückliche Audioerfahrung

Das integrierte Sechs-Achsen-Bewegungssensorsystem sowie die vier Kameras sorgen für präzises Tracking eurer Bewegungen im Raum.

sowie die vier Kameras sorgen für präzises Tracking eurer Bewegungen im Raum. Dadurch werden eure Bewegungen realistisch ins Spiel übertragen, als wärt ihr wirklich in einer anderen Welt.

als wärt ihr wirklich in einer anderen Welt. Mithilfe des integrierten Mikrofons könnt ihr in Partyspielen mit euren Freunden kommunizieren und es auch bei Bedarf einfach stummschalten. Die Stereokopfhörer bescheren euch eine immersive Soundleistung in dieser Preis-Klasse.

in dieser Preis-Klasse. Die Vibration am Headset verstärkt das Eintauchen in Spiele und Anwendungen. Vor allem die taktilen Rückmeldungen liefern euch das Gefühl, als wärt ihr wirklich in einer völlig neuen Welt. Spürt eindeutig, wenn ihr durch eine Horde von Gegnern kämpft.

