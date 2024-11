Dieser Pro-Controller lässt DualSense und Xbox Controller alt aussehen – am Black Friday ist er wesentlich günstiger

Nutzt mit diesem Pro-Controller die Mecha-Tactile-Aktionstasten und gewinnt häufiger. Spart jetzt viel Geld am Black Friday.

Der Razer Wolverine V2 Pro ist nicht nur ein Controller, sondern eine Erweiterung eurer Gaming-Fähigkeiten, die euch auf PlayStation 5 und PC zu neuen Höhenflügen verhilft. Nutzt die Mecha-Tactile-Aktionstasten für ein taktiles Feedback, um reaktionsschneller zu handeln. Dieser Controller ist wahrhaftig für Kampfspiele und kompetitive Spiele wie geschaffen, um die Rangleiter zu erklimmen. Spart jetzt fast die Hälfte bei Amazon.

Tobt euch mit diesem Controller in Spielen wie DRAGON BALL: Sparking! ZERO so richtig aus.

Eigenschaft Details Verbindung Kabellos (HyperSpeed Wireless) Kompatibilität PlayStation 5, PC Aktionstasten Mecha-Tactile-Aktionstasten Steuerkreuz 8-Wege-Microswitch-Steuerkreuz Trigger-Funktion HyperTrigger (einstellbare Abzugstasten) Ergonomie Ergonomisches Design mit rutschfesten Griffen Reaktionszeit Minimale Latenz für schnelle Reaktionen

Pro-Controller mit HyperTrigger

Mit der HyperTrigger-Funktion könnt ihr die Abzugstasten so einstellen, dass sie wie Mausklicks reagieren. Diese Funktion ist besonders nützlich in Shootern, wo schnelle Reaktionen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können.

Ihr habt die Möglichkeit, zwischen einem traditionellen Trigger-Pull und einem blitzschnellen Klick zu wechseln – je nachdem, was das Spiel erfordert.

Der Pro-Controller ist eure Siegesstraße

Die Mecha-Tactile-Aktionstasten bieten euch ein taktiles Feedback, das eure Reaktionszeiten verbessert und euch ein unvergleichliches Gefühl der Kontrolle gibt. Jeder Tastendruck wird sofort registriert, sodass ihr immer einen Schritt voraus seid.

Das 8-Wege-Microswitch-Steuerkreuz ermöglicht präzise Eingaben und ist ideal für Spiele, bei denen Genauigkeit entscheidend ist. Steigt dank dieser bemerkenswerten Eigenschaften die Rangleiter in Spielen wie Rainbow Six Siege oder Valorant auf.

Weitere Top-Eigenschaften

Der Razer Wolverine V2 Pro bietet euch die Freiheit, ohne Kabelsalat zu spielen. Dank der HyperSpeed Wireless-Technologie genießt ihr eine blitzschnelle Verbindung mit minimaler Latenz.

Die rutschfesten Griffe bieten zusätzlichen Halt und Kontrolle.

Razer steht für Qualität und entwickelt ständig neue Peripherie und Tech für Gamer. Dieser Controller ist sowohl mit der PlayStation 5 als auch mit dem PC kompatibel, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für alle eure Gaming-Bedürfnisse macht.

