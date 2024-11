Schicksalhafte Kämpfe und dunkle Intrigen wie in Game of Thrones: Dark Fantasy-Spiel um 70% am Black Friday reduziert

Ihr liebt epische Kämpfe? Dann ist dieses Dark Fantasy-Spiel genau die richtige Wahl am Black Friday. Erlebt spannende Wendungen und düstere Szenen.

Final Fantasy XVI ist wie reines Blockbuster-Kino. Ihr wandert durch eine schöne und majestätische Mittelalter-Fantasy-Welt und tragt epische Kämpfe aus. Die Bosskämpfe gehören zu den eindrücklichsten Kämpfen, die ich jemals in einem Videospiel erlebt hatte. Wenn ihr schon den Balrog in „Der Herr der Ringe“ vergöttert habt, werdet ihr erst recht Ifrit mögen. Die Geschichte geht unter die Haut, wie man es von den Machern rund um Final Fantasy erwartet, und auch gewisse Charaktere wachsen ein ans Herz. Nutzt den großen Sparrabatt am Black Friday.

Spieldetails im Blick

Pro Schöne Grafik

Phänomenale Bosskämpfe

Viele Fähigkeiten

Gute Handlung

Top-Synchronisation auf Deutsch Contra Nebenquests häufig wenig spannend

Einige Gebiete wirken etwas leer

Entwickler/Publisher: Square Enix, Creative Business Unit III

Plattformen: Playstation 5, PC

Genre: Action-Rollenspiel, Kampfspiel, Adventure

Release: 22. Juni 2023

Modus: Einzelspieler

USK: ab 16 Jahren

Dark Fantasy-Spiel hat eine mitreißende Handlung

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Clive Rosfieldt, einem Charakter, der im Laufe der Geschichte viele Herausforderungen meistert und sich weiterentwickeln muss. Das Setting ist stark vom Mittelalter inspiriert und erinnert an die komplexen Intrigen und Konflikte, die man aus Serien wie Game of Thrones kennt.

Die Handlung bietet einige unerwartete Überraschungen und emotionale Wendungen, die das Spielerlebnis bereichern. Insgesamt fand ich die Geschichte recht überzeugend, episch und dramatisch.

Actionreiche Gameplay-Mechaniken hauen rein

Das Kampfsystem erinnert stark an die dynamischen und actionreichen Mechaniken der Devil May Cry-Reihe. Ihr könnt schnell eine Vielzahl von Kombos ausführen und dabei die mächtigen Fähigkeiten der „Esper“ nutzen.

Ihr könnt schnell eine Vielzahl von Kombos ausführen und dabei die mächtigen Fähigkeiten der „Esper“ nutzen. Diese Wesen bringen eine enorme Kraft mit sich und können das Spielgeschehen erheblich beeinflussen.

Besonders spektakulär sind die großen Bosskämpfe, die ein episches Gänsehaut-Gefühl hervorrufen. Viele Spieler empfinden diese sogar als noch packender als die in den neuesten God of War-Spielen, so geht es mir aus.

