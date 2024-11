Dieser 32 GB DDR5-RAM ist eine wahre Maschine und das wohl günstigste PC-Upgrade, das ihr euch am Black Friday sichern könnt

Path of Exile 2 möchte von Anfang an einen Fehler von Diablo 4 vermeiden

Path of Exile 2 Supporter Pack: Alle 7 Versionen im Vergleich

Path of Exile ist bekannt für Free2Play, doch wer Teil 2 spielen will, muss erstmal zahlen

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Path of Exile 2 präsentiert neue Klasse, zeigt, was sie besser macht als der Nekromant aus Diablo 4

Path of Exile 2 bekommt ein neues Feature, das es für Anfänger viel leichter macht – Aber auch ich als Veteran bin begeistert

„Dieses Spiel wird mein Leben einnehmen“ – Spieler zeigt die ersten 2,5 Stunden pures Gameplay von Path of Exile 2

Path of Exile 2 verspricht übermächtige Builds: „Jeder soll sich fühlen, als würde er das Spiel kaputtmachen“

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten