Gaming-Laptop mit voller Ryzen-Power kostet 400€ weniger am Black Friday

Ihr wollt einen Gaming-Laptop mit viel Leistung und wenig Geld ausgeben? Dann ist diese Option am Black Friday perfekt.

Der Asus-Laptop hat einiges auf dem Kasten und liegt in einer ausgezeichneten Preis-Leistungs-Klasse. Ihr profitiert von der Grafikpower einer Radeon RX 7600S, die in etwa so stark ist wie ein NVIDIA RTX 3060 Laptop Grafikchip. Die Leistung reicht dicke für Gaming in FHD. Bei kompetitiven Spielen mit niedrigen Anforderungen könnt ihr sogar das schnelle 165Hz-Display komplett ausnutzen. Obendrein wird die Leistung durch einen AMD Ryzen 7 7435HS Prozessor mit einer CPU-Taktfrequenz von 4.55 GHz ergänzt. Spart jetzt über ein Drittel am Black Friday.

Ihr wollt mehr Leistung und seid bereit, mehr zu investieren? Kein Problem, denn dieser Laptop mit der Grafikleistung einer RTX 4060 ist gerade ebenfalls deutlich günstiger erhältlich.

Eigenschaft Details Display 16″ Full-HD, 16:10 entspiegeltes IPS Display (165Hz) Prozessor AMD Ryzen 7 7435HS, CPU-Taktfrequenz bis zu 4,55 GHz Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB DDR5-RAM Speicher 512 GB SSD Grafikkarte AMD Radeon RX 7600S Betriebssystem Windows 11 Besondere Features Integrierter MUX-Switch, Free-Sync-Technologie

Der Gaming-Laptop hat ein starkes Display

Er ist mit einem exzellenten 16-Zoll-Full-HD-Display ausgestattet. Das entspiegelte IPS-Panel im 16:10-Format sorgt dafür, dass ihr auch bei langen Gaming-Sessions keine Abstriche bei der Bildqualität machen müsst.

Der Gaming-Laptop überzeugt mit starker CPU und solider Grafikleistung

Dank einer Framerate von 165 Hz sind euch superscharfe Bilder garantiert. Dies könnt ihr euch in kompetitiven Spielen wie Counter-Strike 2 oder Valorant zu eigen machen, indem ihr reaktionsschneller agiert.

Zwar erhaltet ihr mit 512 GB keinen riesigen Speicher, aber profitiert trotzdem von der unglaublichen Geschwindigkeit der SSD-Technologie. Ihr erhaltet nämlich blitzschnelle Zugriffszeiten und verkürzte Ladezeiten. Bei Bedarf könnt ihr den Laptop mit weiterem Speicher versorgen.

Überzeugende Grafikpower in dieser Preis-Klasse

Natürlich solltet ihr in dieser Preis-Klasse keine High-End-Leistung erwarten, aber ihr bekommt trotzdem sehr viel fürs Geld. Mein Laptop hat damals mit einer RTX 3070 in etwa 1400€ gekostet. Zwar ist diese Laptop-GPU im Schnitt 20 bis 30% stärker als die Radeon RX 7600S, aber man muss auch den Preis vergleichen.

Zwar ist diese Laptop-GPU im Schnitt 20 bis 30% stärker als die Radeon RX 7600S, aber man muss auch den Preis vergleichen. Für ungefähr 700€ weniger erhaltet ihr fast dieselbe Leistung, die auch noch bestens mit dem AMD Ryzen 7 7435HS Prozessor harmoniert. Dieser weist eine CPU-Taktfrequenz von bis zu 4,55 GHz auf.

Dieser weist eine CPU-Taktfrequenz von bis zu 4,55 GHz auf. Unterstützt wird die CPU von 16 GB DDR5-RAM. Schnelle Ladezeiten und flüssiges Multitasking sind also kein Problem. Obendrein profitiert ihr von der Upscaling-Technologie FSR, die sich in den letzten Jahren ordentlich entwickelt hat.

