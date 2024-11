Starke Konfigurationen zu noch stärkeren Preisen vom Schnäppchen für Full-HD bis zur High-End-4K-Maschine mit GeForce RTX 4090 und Ryzen 9 7900X3D.

Die größte Schnäppchen-Zeit des Jahres ist da und GameStar PC macht da keine Ausnahme. Für alle, die geduldig auf besonders gute Gaming-PC-Deals gewartet haben, ist jetzt die richtige Zeit zuzuschlagen. Insgesamt fünf besonders günstige Gaming-PC-Konfigurationen warten darauf, euch die dunkle Jahreszeit mit flüssigem Gameplay, maximalen Details und Raytracing-Beleuchtung zu erhellen.

Als besonderes Highlight gibt es zu allen Gaming-PCs mit GeForce RTX 4070 oder höher einen Download-Code für die Vollversion von Indiana Jones und der große Kreis* mit dazu. Und mit der 30€ Cashback-Aktion auf die ASUS-Wasserkühlungen, die in den meisten Black Friday PCs verbaut ist, spart ihr sogar noch mehr!*

Grandioser Schnäppchen-PC mit RTX 4060

Ein vollwertiger Gaming-PC mit diesen Specs zu diesem Preis ist ein wahrer Traum für Schnäppchenjäger.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Der GameStar PC Black Friday Edition FHD bietet euch eine Menge PC zum Dealpreis. Mit der GeForce RTX 4060 und dem Ryzen 5 5600X bekommt ihr genug Power für alle aktuellen Spiele.

Die ideale Grafikkarte für Full-HD-Gaming

Die GeForce RTX 4060 sticht durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. In Full-HD liefert sie hohe Bildraten auch bei vollen Details ab und kann je nach Spiel auch mit Raytracing-Beleuchtung glänzen. So wie alle NVIDIA-Grafikkarten der 4000er-Serie verfügt sie über den vollen Funktionsumfang von DLSS 3.5 und sorgt somit in unterstützten Spielen für noch höhere Bildraten.

Starker Prozessor für Gaming und mehr

Mit dem AMD Sechskerner Ryzen 5 5600X bekommt ihr eine potente CPU, die sowohl beim Gaming, als auch beim Arbeiten überzeugen kann. Mit seinem Maximaltakt von 4,7 GHz und 12 Threads erledigt er anfallende Aufgaben im Handumdrehen und bleibt dabei auch noch erfreulich sparsam im Verbrauch.

Schneller Speicher und gute RAM-Ausstattung

Aktuelle Spiele kommen mit den 16 GB DDR4-RAM sehr gut aus. Mehr Speicher braucht man aktuell lediglich in vereinzelten Spielen und selbst dann nur in höheren Auflösungen, wie bspw. 4K. Die schnelle NVMe SSD bietet mit 1000 GB Speicher genug Platz für mehrere Spiele und sorgt mit hohen Datenübertragungsraten für kurze Ladezeiten und störungsfreies Arbeiten.

Die technischen Daten:

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X (6x 3,7 bis 4,6 GHz)

AMD Ryzen 5 5600X (6x 3,7 bis 4,6 GHz) Grafikkarte: ASUS Dual GeForce RTX 4060 O8G 8 GB VRAM

ASUS Dual GeForce RTX 4060 O8G 8 GB VRAM RAM: 16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast

16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast SSD: 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 769€

Scharfe, detaillierte Bilder in WQHD mit GeForce RTX 4070 Super

Unheimlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit RTX 4070 Super und Ryzen Sechskernprozessor.

Wer lange genug in Full-HD gespielt hat, greift zum GameStar PC Black Friday Edition WQHD. Der liefert mit der RTX 4070 Super knackscharfe Bilder bei hohen FPS und maximalen Details ab und weiß mit seiner starken Raytracing-Performance zu begeistern.

Top Performance in WQHD mit hohen FPS bei vollen Details

Die GeForce RTX 4070 Super kommt mit einem 12 GB großen Grafikspeicher, der sie ideal für aktuelle und kommende Spiele in WQHD macht. Damit könnt ihr die Details und Effekte aufdrehen, ohne dass euch der Speicher ausgeht, während ihre Leistung hohe Bildraten auf euren Bildschirm zaubert. Sie unterstützt den vollen Funktionsumfang von DLSS 3.5, was euch noch flüssigeres Gameplay in unterstützten Spielen erleben lässt.

Starker Sechskerner mit hohem Maximaltakt

Die sechs Prozessorkerne des AMD Ryzen 5 7500F können ihren Takt per Precision Boost 2 auf bis zu 5 GHz aufdrehen. Das ist reichlich Rechenpower sowohl für eure Spiele, als auch für flottes Arbeiten am heimischen Rechner. Eine ASUS TUF LC II 240 aRGB Wasserkühlung leitet die dabei entstehende Hitze effektiv raus aus eurem PC, damit euch der Boosttakt möglichst oft zur Verfügung steht. Die ASUS-Wasserkühlung nimmt aktuell an einer 30€ Cashback-Aktion* teil, heißt also ihr könnt noch mehr sparen!

Üppiger RAM für hohe Zukunftssicherheit

Im Gaming-PC stecken gleich 32 GB DDR5-6000 RAM. Das ist mehr als aktuelle Spiele verlangen und braucht daher in absehbarer Zukunft nur zum Spielen keine Upgrades. Die zwei Kingston FURY Beast Module laufen mit einer besonders niedrigen Taktung, was vorteilhaft für die Gaming-Performance des GameStar PCs ist. Genug Speicherplatz für mehrere Spiele habt ihr in Form einer 1000GB großen Kingston NVMe SSD mit schneller PCIe 4.0-Anbindung. Die sorgt für kurze Ladezeiten und fix installierte Updates.

Die technischen Daten:

Prozessor: AMD Ryzen 5 7500F (6x 3,7 GHz bis 5,0 GHz, wassergekühlt )

AMD Ryzen 5 7500F (6x 3,7 GHz bis 5,0 GHz, ) Grafikkarte: ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super O12G EVO 12 GB VRAM

ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super O12G EVO RAM: 32 GB DDR5-6000 Kingston FURY Beast

32 GB DDR5-6000 Kingston FURY Beast SSD: 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Besonderheiten: inkl. Vollversion: Indiana Jones und der große Kreis , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung*

inkl. , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung* Preis: 1299€

Volle Power für WQHD und 4K mit GeForce RTX 4070 Ti Super

Mit seiner starken Hardware und großem VRAM ist dieser Gaming-PC schon voll 4K-Gaming tauglich.

Beim GameStar PC Black Friday Edition WQHD Extreme ist der Name Programm. Er liefert euch – je nachdem, worauf ihr mehr Wert legt – enorme FPS-Werte in WQHD für blitzschnelle Reaktionen in Call of Duty Black Ops 6 oder kristallklares 4K-Gaming für mehr Immersion in Stalker 2.

Flüssiges 4K-Gameplay oder extreme FPS in WQHD – ihr entscheidet

Neben ihrer sehr starken Leistung glänzt die GeForce RTX 4070 Ti Super mit ihrer üppigen Speicherausstattung. Die 16 GB Grafikspeicher sind mehr als genug für aktuelle Spiele und ermöglichen euch selbst 4K-Gaming bei vollen Details. Die größte Stärke der Grafikkarte liegt jedoch beim Spielen in WQHD-Auflösung. Dort überschüttet sie euch und euren Gaming-Monitor regelrecht mit FPS und macht sie zur idealen Grafikkarte für blitzschnelles Gaming in kompetitiven Spielen wie Counter Strike 2.

Acht Kerne und 16 Threads für feinsten Gaming-Genuss

Für hohe Rechenpower im Gaming-PC sorgt der AMD-Achtkerner Ryzen 7 8700F. Schon sein regulärer Takt von 4,1 GHz bietet reichlich Power. Beginnt er zu boosten, kommt er auf ganze 5,0 GHz und ist somit ein echtes Kraftpaket für Gaming und aufwendigere Arbeiten am Heim-PC. Für seine Kühlung sorgt eine ASUS-Wasserkühlung, dank der ihr aktuell sogar 30€ Cashback von ASUS* bekommt.

Besonders schnelle SSD und großzügiger RAM

Im GameStar PC steckt eine brandneue Kingston NV3 SSD mit PCIe 4.0-Anschluss. Diese hat ihre Geschwindigkeit zum Vorgänger-Modell fast verdoppelt! Sie kann eure Daten mit bis zu 6000 MB/s lesen und mit maximal 4000 MB/s schreiben. So verkürzt sie Wartezeiten beim Booten, Laden und Updaten effektiv und bietet mit 1000 GB genug Speicherplatz für mehrere Spiele. Ebenfalls besonders schnell sind die 32 GB DDR5-6000 RAM. Die Kingston FURY Beast Module haben eine besonders niedrige Latenz, was euch eure Spiele und Anwendungen mit einer besseren Performance danken werden.

Die technischen Daten:

Prozessor: AMD Ryzen 7 8700F (8x 4,1 GHz bis 5,0 GHz, wassergekühlt )

AMD Ryzen 7 8700F (8x 4,1 GHz bis 5,0 GHz, ) Grafikkarte: ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti Super O16G 16 GB VRAM

ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti Super O16G Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-6000 Kingston FURY Beast

SSD: 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3

1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3 Besonderheiten: inkl. Vollversion: Indiana Jones und der große Kreis , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung*

inkl. , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung* Preis: 1679€

Fantastische 4K-Performance mit GeForce RTX 4080 Super

Dieser Gaming-PC lässt keine Wünsche offen: Sehr gute 4K-Performance mit Raytracing und vollen Details.

Der GameStar PC Black Friday Edition 4K ist enorm stark und ideal für euch, wenn ihr 4K-Gaming mit hohen FPS, maximalen Details und feinster Raytracing-Grafik erleben wollt. Auch für aufwendigere Arbeiten, wie gelegentlichen Videoschnitt, ist er mit seinem Achtkern-Prozessor gut geeignet.

4K erleben mit mächtigem Gaming-Biest

Mit der grandiosen Power der GeForce RTX 4080 Super erlebt ihr eure Spiele in gestochen scharfem 4K, ohne dabei auf Details oder Raytracing-Effekte zu verzichten. Mit ihren zahlreichen Tensor-Kernen der neuesten Generation berechnet sie die aufwendigen Licht- und Schattenspielereien mit einer enormen Geschwindigkeit und sorgt mit DLSSS 3.5 Upscaling, Frame Generation und Ray Reconstruction für noch mehr Performance in unterstützten Spielen.

Acht starke CPU-Kerne nicht nur fürs Gaming

Im AMD Ryzen 7 9700X steckt reichlich Power in Form von acht Kernen und sechzehn Threads. Mit seinem Maximaltakt von riesigen 5,5 GHz meistert er alle eure Spiele und schneidet auch sehr gut beim Multitasking und Arbeiten ab. Die nötige Kühlung für so viel Rechenpower stammt von der ASUS LC II 240 aRGB-Wasserkühlung, für die ihr aktuell sogar 30€ Cashback von ASUS* bekommt.

Sehr schnelle, große SSD und leistungsstarke RAM-Ausstattung

Gleich 2000 GB Platz bekommt ihr dank der brandneuen Kingston NV3 NVMe SSD. Die neueste Generation von Kingstons SSD-Speicher hat seine Geschwindigkeit fast verdoppelt und liest jetzt Daten mit bis zu 6000 MB/s. Damit bietet sie nicht nur mehr als Genug Platz für eure Steam-Bibliothek, sondern verkürzt auch effektiv nervige Ladezeiten. Für laufende Spiele und Anwendungen stehen euch 32 GB DDR5-6000 RAM zur verfügung. Mehr Speicher braucht ihr in absehbarer Zeit nicht und dank der besonders niedrigen Latenz der Speicherriegel sorgen sie für eine bessere Performance beim Spielen und Arbeiten.

Die technischen Daten:

Prozessor: AMD Ryzen 7 9700X (8x 3,8 GHz bis 5,5 GHz, wassergekühlt )

AMD Ryzen 7 9700X (8x 3,8 GHz bis 5,5 GHz, ) Grafikkarte: ASUS ProArt GeForce RTX 4080 Super 16G Gaming 16 GB VRAM

ASUS ProArt GeForce RTX 4080 Super 16G Gaming RAM: 32 GB DDR5-6000 Kingston FURY Beast

32 GB DDR5-6000 Kingston FURY Beast SSD: 2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3

2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3 Besonderheiten: inkl. Vollversion: Indiana Jones und der große Kreis , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung*

inkl. , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung* Preis: 2199€

Beste Grafikkarte trifft auf eine der besten Gaming-CPUs

GeForce RTX 4090 und Ryzen 9 7900X3D in Kombination: Was will man da mehr?

Dieser Gaming-PC lässt keine Wünsche offen: Der GameStar PC Black Friday Edition 4K Ultra vereint die aktuell stärkste Grafikkarte, die der Markt hergibt, mit einem der besten Prozessoren, den man aktuell haben kann. Wer hier nicht alle Grafikeinstellungen aufdreht ist wirklich selber schuld!

Voll aufgedreht: 4K-Gaming mit Raytracing und Ultra-Settings

Seit Erscheinen der GeForce RTX 4090 dominiert sie jede Leistungstabelle – und das mit Abstand. Mit ihrer konkurrenzlosen Power braucht ihr erst gar nicht überlegen, welche Settings ihr wie einstellen solltet. Dreht einfach alles voll auf und spielt trotzdem mit dreistelligen FPS-Zahlen. Möglich machen das neben der extrem guten Rasterizing-Leistung auch ihr gigantischer Grafikspeicher von 24 GB und ihre enorme Performance bei der Berechnung von Raytracing. Diese könnt ihr sogar noch weiter steigern, indem ihr die in DLSS 3.5 enthaltene Ray Recoinstruction in unterstützten Spielen aktiviert. Für weitere Leistungsboosts stehen euch noch DLSS-Upscaling und Frame Generation zur Verfügung.

Prozessor mit schier unglaublicher Gaming-Performance

AMD dominiert den Gaming-CPU-Markt seitdem sie die ersten Prozessoren mit revolutionärer 3D-V-Cache-Technologie erstmals veröffentlicht haben. Der AMD Ryzen 9 7900X3D in diesem Gaming-PC ist eine dieser revolutionären CPUs. Seine zwölf Kerne erreichen Spitzengeschwindigkeiten von gigantischen 5,6 GHz, was schon für eine sehr gute Performance sorgt. Der Clou ist aber sein 3D-V-Cache, von dem erwiesenermaßen besonders Spiele profitieren. Dank ihm hängen die X3D-Prozessoren selbst vermeintlich stärkere CPUs mit mehr Kernen und höherem Verbrauch bei der Spieleperformance locker ab.

Dicker RAM und rasanter SSD-Speicher

Um vernünftig in 4K zu spielen, sind 32 GB RAM mittlerweile ratsam. Darum haben wir den Gaming-PC mit 32 GB DDR5-6000 von Kingston mit besonders niedriger Latenz verbaut. Und für eure Steam-Bibliothek steht euch eine 2000 GB große Kingston NV3 NVMe SSD zur Verfügung, deren Lesegeschwindigkeit von bis zu 6000 MB/s für kurze Boot- und Ladezeiten sorgt.

Die technischen Daten:

Prozessor: AMD Ryzen 7 9700X3D (12x 4,4 GHz bis 5,6 GHz, wassergekühlt )

AMD Ryzen 7 9700X3D (12x 4,4 GHz bis 5,6 GHz, ) Grafikkarte: ASUS TUF GeForce RTX 4090 O24G OG Gaming 24 GB VRAM

ASUS TUF GeForce RTX 4090 O24G OG Gaming RAM: 32 GB DDR5-6000 Kingston FURY Beast

32 GB DDR5-6000 Kingston FURY Beast SSD: 2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3

2000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV3 Besonderheiten: inkl. Vollversion: Indiana Jones und der große Kreis , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung*

inkl. , ASUS 30€ Cashback-Aktion auf die Wasserkühlung* Preis: 3349€

