RTX 4070 Ti Super und S.T.A.L.K.E.R. 2 kostenlos dazu: Das ist einer der besten Grafikkarten-Deals am Black Friday

Die RTX 4070 Ti Super Grafikkarte mit 16GB VRAM beschert euch High-End-Gaming in WQHD. Erhaltet S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl obendrauf. Eines der besten Angebote am Black Friday.

Die MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Stalker 2 Edition ist ein wahrer Hingucker und ein Must-Have für wahre Stalker-Fans. Ihr wollt den Endzeit-Shooter in seiner wahren Pracht erleben und habt ohnehin an ein Upgrade gedacht? Die RTX 4070 Ti Super beschert euch mit 16GB VRAM viele Jahre High-End-Gaming in WQHD. Mit einer GPU-Boost-Taktfrequenz von bis zu 2610 MHz ist diese Karte wie ein starker Fels. Spielt jetzt viele Jahre in einer Top-Qualität und nutzt den starken Black-Friday-Deal.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet DLSS? DLSS steht für „Deep Learning Super Sampling“ – eine geniale Upscaling-Technologie von Nvidia. Anstatt das Spiel in voller Auflösung zu rendern, berechnet die Grafikkarte zunächst eine niedrigere Auflösung. Die geringere Pixelanzahl entlastet die Hardware deutlich. Anschließend kommt künstliche Intelligenz ins Spiel: Mithilfe der RTX-Tensor-Kerne wird das Bild intelligent hochskaliert. Das Ergebnis? Eine Grafik, die in puncto Detailreichtum nahezu mit der nativen Auflösung mithält, während die Bildrate (FPS) spürbar erhöht wird. Viele Spieler können keinen Unterschied zur originalen Darstellung ausmachen, und auch ich bemerke kaum Abweichungen. Was ist Raytracing? Durch die Zauberkraft des Raytracings eröffnet sich in der Welt der Videospiele eine völlig neue Ebene der Lichtinszenierung. Diese hochmoderne Technik erlaubt es, im Spiel Szenen mit indirektem Licht zu erschaffen, das um Ecken herum reflektiert wird, sowie durchscheinende Objekte, die das Licht sanft durchfluten lassen. Die entstehenden Schatten sind so realistisch, dass sie den Spieler in eine Umgebung voller Echtheit und Lebendigkeit versetzen. Titel wie Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Metro Exodus und Black Myth Wukong demonstrieren eindrucksvoll, wie Raytracing das visuelle Erlebnis transformiert und die Grenzen zwischen digitaler Illusion und Wirklichkeit nahezu aufhebt.

Erhaltet den Endzeit-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby kostenlos obendrauf. Sogar die normale RTX 4070 Ti hat vor einigen Monaten teilweise noch bis zu 1100€ gekostet. Wenn man den Spielpreis abziehen würdet, bezahlt ihr nur knapp 890€ für eine der besten Grafikkarten auf der Welt.

Eigenschaft Details Modell MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Edition Stalker 2 Edition GPU RTX 4070 Ti Videospeicher 16 GB GDDR6X Speichergeschwindigkeit 21 Gbps Speicherbusbreite 256-bit Kühlungstechnologie TRI FROZR 3 Anschlüsse HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a GPU-Boost-Taktfrequenz Bis zu 2610 MHz

RTX 4070 Ti Super mit Mega-Leistung

Die RTX 4070 Ti überzeugt mit einer GPU-Boost-Taktfrequenz von bis zu 2610MHz. Sie ist sogar etwas stärker als meine mächtige RTX 3090 und ist deswegen sehr lange für WQHD-Auflösung geeignet. Spielt viele Jahre kommende AAA-Games in High-End-Qualität.

RTX 4070 Ti Super mit 16Gb VRAM

Mithilfe der Raytracing-Kerne der dritten Generation profitiert ihr von realistischen Licht- und Schatteneffekten. Dadurch sehen Spiele wie das neue S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby umso lebensechter aus.

Außerdem profitiert ihr von der besten Upscaling-Technologie DLSS aus dem Hause von Nvidia. Da die RTX 4070 Ti Super zur aktuellen Power-Generation gehört, könnt ihr Frame Generation obendrein nutzen, um einen zusätzlichen FPS-Schub zu erhalten.

Großer Videospeicher und starke Kühlung

Mit 16GB GDDR6X Speicher bietet die Karte ausreichend Kapazität und Geschwindigkeit für hochauflösende Texturen und komplexe Szenen in modernen Spielen. Dieser Speicher ist so groß, dass selbst 4K-Gaming aktuell möglich wäre.

Wenn ihr aber zukunftssicher sein und ihr nicht auf einem riesigen Bildschirm spielen wollt, empfehle ich euch ganz klar WQHD, um den Geldbeutel massiv zu schonen.

Die TRI FROZR 3 Kühltechnologie lässt die Super-Karte auch bei intensiven Anwendungen oder Sessions nicht im Stich. Die Kühlung ist so zuverlässig, dass die Lebensdauer der Grafikkarte enorm erhöht ist.

Sie verfügt über HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a Anschlüsse, die hohe Auflösungen und Bildwiederholraten unterstützen, ideal für moderne Monitore und VR-Headsets.

