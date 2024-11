Black Friday auf Amazon gestartet: So eine Deal-Show habe ich noch nie gesehen – das sind die besten Angebote

Die Black Friday Woche auf Amazon ist die beste Chance des Jahres, um geniale Hardware- und Tech-Angebote günstig abzugreifen.

Zunächst solltet ihr schnell sein, wenn ihr es auf bestimmte Grafikkarten, Laptops, Prozessoren oder sonst irgendein Upgrade abgesehen habt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden viele Schnäppchenjäger unterwegs sein und denselben Gedanken wie ihr verfolgen. Insgesamt habt ihr aber vom 21. November bis zum 02. Dezember 2024 Zeit, um euch viele Top-Angebote günstig zu sichern. Im Vorfeld zeigen wir euch ein paar superstarke Deals für Gamer.

Genialer Bildschirm für kompetitive Spieler

Monitor mit 180Hz am Black Friday

Der Monitor von MSI ist ein richtig genialer Deal am Black Friday für euch, wenn ihr auf der Suche nach Überlegenheit seid. Mit 180Hz laufen sämtliche Gameplay-Abläufe wie geschmiert. Übertrumpft eure Gegner in Valorant oder Rainbow Six Siege und nutzt die schnelle Reaktionszeit von 1ms aus.

Ihr gehört zu den sparsamen Spielern und wollt größtenteils kompetitive Spiele spielen und euch einen neuen Rechner zusammen? Diese Grafikkarte kostet gerade fast die Hälfte und gehört auf dem Markt zu den Preis-Leistungs-Stärksten FHD-Karten. Mehr könnt ihr kaum sparen.

Eigenschaft Details Modell MSI G2422C Bildschirmgröße 23,6 Zoll Auflösung 1920 x 1080 (Full HD) Paneltyp VA Krümmung 1500R Bildwiederholrate 180 Hz Reaktionszeit 1 ms Adaptive Sync Ja Anschlüsse DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b CEC

Pure Soundkraft mit dem JBL Quantum 610

Richtig starkes Gaming-Headset mit Surround-Sound

Die Quantum 610 Kopfhörer bieten euch eine drahtlose Verbindung über 2,4GHz, sodass ihr euch frei bewegen könnt, ohne an Kabel gebunden zu sein. Alternativ steht euch ein 3,5mm Klinkenanschluss zur Verfügung.

Was das Headset in dieser Preis-Klasse besonders auszeichnet, ist der Quantum-Surround-Sound. Die Technologie von JBL beschert euch einen räumlichen Klang. Ortet eure Gegner präzise in Spielen wie DayZ oder Rainbow Six Siege und seid ihnen einen Schritt voraus. Schnappt euch diesen Super-Sound zu eurem Vorteil und klettert die Rangliste empor.

Eigenschaft Details Modell JBL Quantum 610 Verbindungstyp Wireless 2,4 GHz & 3,5 mm Klinke Soundtechnologie QuantumSurround Mikrofon Hochklappbares Boom Mic Tragekomfort Over-Ear-Design mit Polsterung Akkulaufzeit Lange Akkulaufzeit

Spektakulärer OLED-TV mit Ambilight am Black Friday

Der 55-Zoll große OLED-Bildschirm bietet euch eine herausragende Bildqualität mit tiefen Schwarztönen und lebensechten Farben. Die P5 AI Perfect Picture Engine optimiert das Bild in Echtzeit und sorgt für superscharfe Details und flüssige Bewegungen.

Dank einer Auflösung von 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) erlebt ihr eure liebsten Serien, Filme oder Spiele wie nie zuvor. Vor allem die Bildwiederholrate von 120Hz kommt euch richtig zugute, um in kompetitiven Spielen die Nase vorn zu haben.

Eigenschaft Details Modell Philips Ambilight 55OLED809 Bildschirmgröße 55 Zoll Displaytyp OLED Auflösung 4K Ultra HD (3840 x 2160) Bildwiederholrate 120 Hz Bildverarbeitung P5 AI Perfect Picture Ambilight Dreiseitig Smart TV Plattform Google TV HDR-Technologie Dolby Vision Soundtechnologie Dolby Atmos

Das dreiseitige Ambilight erweitert das Fernseherlebnis über den Bildschirm hinaus, indem es die Farben des Bildes auf die Wand projiziert. Dies schafft eine immersive Atmosphäre, die euer Seherlebnis intensiviert. Nutzt den Black Friday aus und spart viel Geld bei Amazon.

Besucht unsere Deals-Seite – die ultimative Adresse für technische Top-Angebote. Hier erwartet euch eine geniale Auswahl an leistungsstarken Grafikkarten, die nicht nur mit ordentlich Power, sondern auch mit zukunftssicherer Leistung überzeugen. Doch das ist längst nicht alles: Entdeckt superschnelle SSDs, fabelhafte Gaming-Sales, starke Smartphones und phänomenale Gaming-Laptops.