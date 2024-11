Mit unserem 148 Seiten dicken Sonderheft meistert ihr sie alle neuen Herausforderungen, die euch Bioware im Dragon-Age-Universum entgegenwirft.

Längst nicht alle Rollenspiele lassen euch so detailliert das Aussehen eures Helden einstellen, wie Dragon Age: The Veilguard. Wäre nach all dem Aufwand doch wirklich schade, wenn euer Protagonist im eigentlichen Spiel dann ständig die akribisch designte Visage poliert bekommt! Um das zu verhindern, liefern wir euch die dicke GameStar Black Edition zu Biowares großem Fantasy-Epos. Damit steckt ihr keine Prügel ein, vernichtet eure Gegner, findet alle Geheimnisse, fällt Minibosse und erledigt auch die letzten Nebenquests. Ob Bioware die neuen Kuss-Animationen wirklich gut hinbekommen hat, überprüft ihr mit unserem Romanzen-Guide.

Wir helfen auch beim Craften und Ausrüsten sowie nicht zuletzt beim Einrichten eurer Leuchtturm-Basis. Denn dort finden häufig wichtigen Dialoge im Spiel statt. Noch wichtiger: Hier erwartet euch zum ersten Mal der riesige Talentbaum von The Veilguard. Zum Glück weiß auch hier unsere extradicke Black Edition weiter.

Erprobtes Reckenwissen auf 148 Seiten

Viel Wahl, wenig Qual – wir helfen euch mit Guides zu sämtlichen Klassen in Dragon Age.

Berserker mit dicken Zweihandwaffen, als Nekromant Skelette beschwören oder als Saboteur hinterlistig Fallen legen? Unsere Rollenspiel-Experten haben für jeden Spielstil den passenden Guide parat.

Ohne gute Ausrüstung für euren Helden bringt auch die beste Skillung nichts, wenn ihr euch bockschweren Feinden stellen wollt. Mit dem rostigen Schwert vom Wegrand macht ihr nicht einmal einen Kratzer in die Rüstungen eurer Gegner. Unser Crafting-Guide für mächtige Waffen und robuste Rüstungen hilft euch da weiter.

Effektiv kämpfen mit der richtigen Party

Wie im echten Leben: Mit den richtigen Leuten um euch geht alles leichter.

Bioware legt natürlich wieder großen Wert auf eure Begleiter. Dementsprechend sind deren Auswahl (und deren Talente!) besonders wichtig. Unsere Guides helfen euch beim Zusammenstellen der optimalen Truppe. Könnt ihr eine Assassinin brauchen, die auch heilen kann? Oder hilft euch ein Schurke mit verzauberten Waffen mehr? Neben euren Partymitgliedern geben wir euch auch Tipps für die eigentlichen Kämpfe, denn die verlangen jede Menge Taktik und sind nur auf den ersten Blick so actionlastig.

Haltet Solas auf!

Solas hat mal wieder etwas ausgeheckt. Wir unterstützen euch beim Durchkreuzen seiner Pläne.

Bevor ihr dem Fiesling Solas gegenüber steht, erwarten euch zahlreiche Abenteuer in der Welt von The Veilguard. Auch gegen die namensgebenden Drachen müsst ihr kämpfen – natürlich helfen wir euch gegen die großen Feuerspucker.

Unsere große GameStar Black Edition zu Dragon Age: The Veilguard bietet euch das volle Infopaket zu Biowares Mega-Rollenspiel. Mit diesem dicken Sonderheft bekommt ihr:

148 Seiten zum neuen Bioware-Epos

die besten Talente für euren Spielstil

Guides für Begleiter, Dialoge und Romanzen

Crafting-Anleitung für besonders starke Ausrüstung

Quest-Hilfen für alle kniffligen Aufgaben

Taktiken für Gegner und Bosse

XXL-Doppelposter

Das Heft gibt’s wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wir rechnen damit, unsere Version von Dragon Age: The Veilguard deutlich vor dem Releasedatum zu erhalten, damit wir mit der Arbeit am Sonderheft loslegen können. Noch lässt sich aber schwer abschätzen, wie umfangreich das Spiel wirklich werden wird, deshalb können wir uns noch nicht auf ein Veröffentlichungsdatum für die Epaper-Version des Hefts festlegen. Wir versprechen aber, euch so schnell wie möglich mit unseren Guides zu versorgen.

