Gaming-Handheld mit 120 Hz und großem 7-Zoll-Display unfassbar günstig am Black Friday

Schnappt euch das Gaming-Handheld mit 120 Hz und einem Intel Core Ultra 5 Prozessor zum Hammerpreis bei Amazon.

Das Handheld von MSI begeistert mit einem 7-Zoll-Display in einer superscharfen FHD-Auflösung. Damit ihr die Leistung von bis zu 120 Hz ausreizen könnt, steht euch die Intel Arc Grafik und der Intel Core Ultra 5 Prozessor 135H mit 14 Kernen und bis zu 4,60 GHz zur Verfügung. Spielt unterwegs eure Lieblingsspiele in einer traumhaften Qualität. Spart jetzt ungewöhnlich viel am Black Friday und gönnt euch eine der besten Handheld-Konsolen auf dem Markt.

Häufig gestellte Fragen Was ist Intel XeSS? Xe Super Sampling (XeSS) ist Intels Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Technologien, die sowohl die Bildqualität als auch die Leistung in Spielen verbessern. Durch die Kombination von temporaler KI-Kantenglättung mit einem fortschrittlichen Upscaling-Algorithmus bietet XeSS eine Möglichkeit, Spiele in niedrigerer Auflösung zu rendern und dennoch eine beeindruckende visuelle Qualität zu erzielen. Dies kann entweder zu einer höheren Bildwiederholrate oder zu einem geringeren Energieverbrauch führen. Ein herausragendes Merkmal von XeSS ist seine breite Kompatibilität mit modernen GPUs, was es von einigen anderen Technologien abhebt. Auf Intels eigenen Arc-Grafikkarten, die auf der Alchemist-Architektur basieren, nutzt XeSS die Matrix-Kerne (MMX) zur Beschleunigung, was potenziell eine überlegene Bildqualität ermöglicht. Bei anderen Grafikkarten wird ein einfacheres neuronales Netzwerk verwendet, das möglicherweise nicht ganz das gleiche Qualitätsniveau erreicht. Wie bei allen Upscaling-Technologien hängt das visuelle Ergebnis stark von der Ausgangsauflösung und dem Upscaling-Faktor ab: Je höher die ursprüngliche Auflösung und je geringer der Upscaling-Faktor, desto besser das Endergebnis. XeSS stellt somit eine vielversprechende Option für Gamer dar, die sowohl Wert auf Leistung als auch auf Bildqualität legen.

Eigenschaft Details Display 7 Zoll FHD IPS, 120 Hz Prozessor Intel Core Ultra 5 Prozessor 135H, 14-Kern, bis zu 4,60 GHz Cache 18 MB SmartCache Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB LPDDR5-6400 (Dual-Channel) Speicher 512 GB SSD Grafik Intel Arc Grafik Betriebssystem Windows 11 Home

Schickes Display und viel Leistung

Der 7 Zoll große FHD-IPS-Bildschirm macht schon etwas her. Mithilfe von 120 Hz laufen eure Abenteuer wie geschmiert. Tobt euch in actiongeladenen Wettkämpfen aus oder spielt immersive Rollenspiele.

Beachtet aber, dass die Bildwiederholrate je nach Qualität des Spiels variieren kann. Es ist aber allgemein bemerkenswert, was diese Handheld-Konsole in dieser Preis-Klasse leistet. Aber ihr habt die Power nicht ohne Grund, denn diese habt ihr den Komponenten von Intel zu verdanken.

Das Gaming-Handheld von MSI gehört zu den besten auf dem Markt

Im Herzen des MSI Claw schlägt der ausdauernde Intel Core Ultra 5 Prozessor 135H. Mit seinen 14 Kernen und einer Taktfrequenz von bis zu 4,60 GHz bietet er euch die Performance-Wucht, die ihr für anspruchsvolle Spiele benötigt.

Der 18 MB Smart-Cache sorgt obendrein für blitzschnelle Zugriffszeiten und ein reibungsloses Spielerlebnis.

Die integrierte Intel Arc Grafik bietet euch mit der Upscaling-Technologie XeSS (Xe Super Sampling) ordentlich Power, um selbst die schönsten Spiele in FHD zu stemmen.

Das Gaming-Handheld hat mehr Top-Eigenschaften

Mit 16 GB LPDDR5-6400 RAM im Dual-Channel-Modus seid ihr bestens gerüstet für Multitasking und intensive Gaming-Sessions.

seid ihr bestens gerüstet für Multitasking und intensive Gaming-Sessions. Die 512 GB SSD bietet euch genug Speicherplatz für eure Lieblingsspiele. Außerdem werden eure Ladezeiten massiv reduziert.

für eure Lieblingsspiele. Außerdem werden eure Ladezeiten massiv reduziert. Mit Windows 11 Home als Betriebssystem steht euch eine benutzerfreundliche Plattform zur Verfügung. Genießt die nahtlose Integration von Spielen und Anwendungen sowie die zahlreichen Features.

