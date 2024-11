Unfassbar günstiges Angebot am Black Friday: Gaming-Laptop mit RTX 4070 und 144 Hz Display um 500€ reduziert

Mit diesem Gaming-Laptop könnt ihr alle AAA-Games in einer spektakulären Qualität spielen. Spart jetzt viel Geld am Black Friday.

Der MSI Katana 15 ist nicht nur ein Laptop, sondern euer treuer Begleiter auf dem Weg zu unvergesslichen Abenteuern und spannenden Herausforderungen. Mit der Power der aktuellen Grafik-Generation von Nvidia erlebt ihr schöne Raytracing-Effekte und könnt die beste Upscaling-Technologie DLSS ausreizen. Obendrein steht euch noch ein Prozessor mit bis zu 4,9 GHz und ein 144Hz-Display für kompetitive Spiele zur Verfügung. Viele Laptops mit diesen Eigenschaften kosten bei anderen Anbietern teilweise 500€ bis 1000€ mehr. So gut kann nur ein Angebot am Black Friday sein.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet DLSS? DLSS steht für „Deep Learning Super Sampling“ – eine geniale Upscaling-Technologie von Nvidia. Anstatt das Spiel in voller Auflösung zu rendern, berechnet die Grafikkarte zunächst eine niedrigere Auflösung. Die geringere Pixelanzahl entlastet die Hardware deutlich. Anschließend kommt künstliche Intelligenz ins Spiel: Mithilfe der RTX-Tensor-Kerne wird das Bild intelligent hochskaliert. Das Ergebnis? Eine Grafik, die in puncto Detailreichtum nahezu mit der nativen Auflösung mithält, während die Bildrate (FPS) spürbar erhöht wird. Was ist Raytracing? Durch die Zauberkraft des Raytracings eröffnet sich in der Welt der Videospiele eine völlig neue Ebene der Lichtinszenierung. Diese hochmoderne Technik erlaubt es, im Spiel Szenen mit indirektem Licht zu erschaffen, das um Ecken herum reflektiert wird, sowie durchscheinende Objekte, die das Licht sanft durchfluten lassen. Die entstehenden Schatten sind so realistisch, dass sie den Spieler in eine Umgebung voller Echtheit und Lebendigkeit versetzen. Titel wie Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Metro Exodus und Black Myth Wukong demonstrieren eindrucksvoll, wie Raytracing das visuelle Erlebnis transformiert und die Grenzen zwischen digitaler Illusion und Wirklichkeit nahezu aufhebt.

Spielt mit diesem Gaming-Laptop bald das Spiel Path of Exile 2. Kämpft euch durch eine düstere Welt und genießt schöne Grafikeffekte.

Eigenschaft Details Modell MSI Katana 15 Bildschirmgröße 15,6 Zoll Bildschirmauflösung Full HD (1920 x 1080) Bildwiederholrate 144Hz Prozessor Intel Core i7-13620H Prozessor-Taktfrequenz Bis zu 4,9 GHz im Turbo-Takt Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikspeicher 8 GB GDDR6 Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB DDR5 Speicherkapazität 512 GB SSD Betriebssystem Windows 11 Home

Der Gaming-Laptop sorgt für visuelle Wunder

Mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Display erhaltet ihr eine prächtige Bildqualität. Diese wird durch eine Bildwiederholrate von 144Hz umso schöner und flüssiger.

Streift durch fantastische Welten wie das frisch erschienene Endzeit-Abenteuer S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Durch die hohe Framerate könnt ihr euch in actionreichen Spielen besser verteidigen und agieren.

Der Gaming-Laptop liefert euch wunderschöne Raytracing-Effekte

Aber auch kompetitive Spiele machen mit diesem Laptop Spaß. Nutzt die Fähigkeiten eurer Helden in League of Legends und setzt eure ultimative Fähigkeit so präzise wie noch nie ein. Ihr könnt auch wie ein Falke in Valorant voranstürmen und dank der flüssigen Bilder euer Ziel als Erstes treffen.

Mit Windows 11 Home als Betriebssystem seid ihr bestens gerüstet für die neuesten Features und Updates. Die intuitive Benutzeroberfläche und die verbesserten Gaming-Funktionen machen das Spielerlebnis noch angenehmer und effizienter.

Ausgezeichnete Synergie zwischen Grafik und Prozessor

Im Herzen des MSI Katana 15 schlägt der phänomenale Intel Core i7-13620H Prozessor. Mit einer Turbo-Taktfrequenz von bis zu 4,9 GHz meistert er selbst anspruchsvollste Aufgaben mit Leichtigkeit.

mit Leichtigkeit. Kombiniert mit der NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte und ihrem 8 GB GDDR6 Speicher erlebt ihr Grafikpracht auf höchstem Niveau. Raytracing und KI-gestützte Technologien lassen eure Spiele realistischer erscheinen als je zuvor.

lassen eure Spiele realistischer erscheinen als je zuvor. Ihr habt Sorge wegen des Grafikspeichers? Völlig unnötig, denn eine Auflösung in Full-HD frisst nicht annähernd so viel wie WQHD oder 4K. Kleiner Fakt am Rande, selbst meine Grafikkarte erreichte nur knapp über 10 GB Grafikspeicher-Auslastung bei Dragon Age: The Veilguard in 4K.

Kleiner Fakt am Rande, selbst meine Grafikkarte erreichte nur knapp über 10 GB Grafikspeicher-Auslastung bei Dragon Age: The Veilguard in 4K. Eure Systemleistung wird durch den 16 GB großen DDR5-Arbeitsspeicher verstärkt. Die Bandbreite von DDR5 ist doppelt so schnell wie DDR4 und macht sich vor allem bei Content-Projekten bezahlt.

Die Bandbreite von DDR5 ist doppelt so schnell wie DDR4 und macht sich vor allem bei Content-Projekten bezahlt. Zusätzlich läuft euer Laptop durch den schnellen SSD-Speicher von 512 GB noch geschmeidiger. Zwar ist die Speichergröße heutzutage für Gamer zu niedrig, aber dafür könnt ihr später günstig nachrüsten. Immerhin ist das Angebot bereits mehr als großzügig.

Besucht unsere Deals-Seite – die Top-Adresse für technische Angebote. Hier erwartet euch eine spektakuläre Auswahl an formidablen Grafikkarten, die nicht nur mit ordentlicher Power, sondern auch mit zukunftssicherer Leistung überzeugen. Doch das ist längst nicht alles: Entdeckt blitzschnelle SSDs, tolle Gaming-Sales, starke Smartphones und phänomenale Gaming-Laptops.