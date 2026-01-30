Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam

Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam

Bald schon könnt ihr auf Steam die Demo für ein neues Action-RPG spielen. Das wirft euch in eine komplett zerstörbare Spielwelt und dürfte insbesondere für Diablo-Fans interessant sein.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Darkhaven. Das Action-Rollenspiel wird von Moonbeast Productions entwickelt und wurde jetzt mit einem Gameplay-Trailer angekündigt. Im Februar soll es eine spielbare Demo auf Steam geben.

Warum soll das Spiel für Diablo-Fans interessant sein? Darkhaven schickt euch in eine düstere Fantasywelt, die sofort an die Diablo-Reihe erinnert. Mehr noch: Hinter dem Projekt stehen viele ehemalige Blizzard-Entwickler, die selbst an den Spielen gearbeitet haben. 

Einer dieser Entwickler ist Erich Schaefer, der frühere Art Director von Diablo und ehemalige Projektleiter von Diablo 2. Er war für das Design der alten Diablo-Spiele verantwortlich, welches die Fans bis heute lieben.

Den Ankündigungstrailer zu Darkhaven seht ihr hier:

Darkhaven: Das neue Action-Rollenspiel ehemaliger Macher von Diablo hat jetzt einen Namen
Ein „Diablo“ mit komplett zerstörbarer Spielwelt

Was macht das Spiel besonders? Darkhaven macht vor allem eine Sache ganz anders als Diablo und andere ARPGs, und zwar bei der Spielwelt. Die ist nicht nur eine Kulisse, in der ihr von A nach B lauft und dabei Gegner niedermetzelt, sondern Teil des Geschehens.

Die Spielwelt von Darkhaven wird komplett prozedural generiert und reagiert dynamisch auf das, was ihr tut: Greift ihr ein Stück Fels oder eine Wand an, zerstört ihr sie. Einige mächtige Angriffe sprengen sogar den Boden unter euren Füßen weg und lassen Krater entstehen.

Diese Interaktion mit der Spielwelt lässt sich zu eurem Vorteil nutzen. So bahnt ihr euch etwa neue Wege durch Wände hindurch. Oder aber, ihr lasst ein Lavafeld auskühlen, indem ihr das Wasser aus einer nahegelegenen Quelle dorthin umleitet.

Obwohl die Umgebungen generiert werden, soll es sich dabei nicht um klassische „Schlauch“-Level handeln. Ihr erkundet eine Open World, die sich wie aus einem Guss anfühlen soll, und bewegt euch dabei nicht nur am Boden entlang, sondern schwimmt, klettert, springt und gleitet sogar durch die Welt.

Wollt ihr jetzt schon mehr von dem Spiel sehen, könnt ihr das bei jessirocks auf YouTube machen. Der Twitch-Streamer und YouTuber ist Experte in Sachen ARPGs und leidenschaftlicher Diablo-Fan. Er hat das Spiel bereits eine Stunde lang gespielt, als noch nicht einmal dessen Name bekannt war.

Die Diablo-Reihe ist inzwischen schon uralt, doch einen Gegner haben sich die meisten Spieler bereits stellen müssen. Dabei ist fast schon egal, wann oder wo sie in die Reihe eingestiegen sind. Doch welches Aufeinandertreffen war das grausamste? Fans diskutieren: Den legendären Butcher gabs in der Geschichte von Diablo schon 4-mal, Fans diskutieren jetzt, welcher davon der schrecklichste war

