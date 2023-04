Der Präsident von Brasilien schimpft über Gewalt in Videospielen: „Sie bringen Kindern bei, zu töten“

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio “Lula” da Silva sprach auf einer Konferenz über die Sicherheit an Schulen. In seiner Rede stellte er einen Zusammenhang zwischen gewalttätigen Videospielen und Kriminalität her.

Was ist das für eine Debatte? Spiele mit gewalttätigen Inhalten, oft abwertend als “Killerspiele” bezeichnet, stehen nach wie vor im Ruf, auch Gewalt im echten Leben auszulösen. Einen wissenschaftlichen Beweis für einen solchen Zusammenhang gibt es allerdings nicht.

Dennoch gibt es immer wieder Berichte, in denen etwa das kunterbunte Battle Royale Fortnite als wildes Gemetzel dargestellt wird. Das Vorurteil gegen solche Spiele kann sich auch auf einzelne Menschen auswirken.

So etwa im Fall des “Angry German Kid”, dessen vermeintlich lustiges Video ihn plötzlich über Jahre zum Gesicht Killerspiel-süchtiger Jugendlicher in Deutschland machte.

YouTube: 14-Jähriger dreht ein lustiges Video, doch es zerstört fast sein Leben – Die Geschichte des Angry German Kid

Zu viel Gewalt und zu wenig Liebe in Videospielen

Was sagte der Präsident? Nachdem andere Redner knapp zweieinhalb Stunden lang die Problematik der Sicherheit an Schulen erörtert hatten, ergriff Lula da Silva das Wort. Seiner Meinung nach würden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen an Schulen allein das Problem nicht lösen.

Viel mehr müsste die Ursache für Gewalt unter jungen Menschen angegangen werden und die sieht der Präsident Zuhause: beim Verhalten der Eltern und bei Videospielen mit gewalttätigen Inhalten.

Lula da Silva kritisiert, dass bereits sehr junge Kinder an Videospiele herangeführt und diese die falschen Werte vermitteln würden:

Wenn ein vierjähriges Kind weint, was tut man dann? Man gibt ihm sofort ein Tablet zum Spielen. Man bringt ihm sehr früh bei, Videospiele zu spielen. Es gibt keine Spiele, die über Liebe sprechen. Es gibt keine Spiele, die über Bildung sprechen. Games bringen Kindern bei, zu töten. Präsident Lula da Silva via 3D Juegos

Auch die Zeit, die Kinder mit Videospielen verbringen, bereitet dem Präsidenten Sorge: Ausnahmen gebe es zwar, doch kaum ein Kind zwischen 8 und 12 Jahren würde seine Zeit nicht mit diesem “Müll” verbringen. Das Resultat sei schließlich Gewalt unter Kindern.

In Brasilien fordern manche, 30 Tage Verbot für Spiele mit Gewalt

Was steckt hinter diesen Aussagen? Die Ansprache von da Silva geschah vor dem Hintergrund einer Reihe gewalttätiger Angriffe auf Bildungseinrichtungen in Brasilien.

Der Abgeordnete Marcos “Zé Trovão” Pereira Gomes hatte bereits nach einer Gewalttat in einer Kindertagesstätte Anfang April gefordert, Videospiele für 30 Tage zu verbieten, die “zu Gewalt auffordern” würden. Der Täter soll sich im Chat eines solchen Spieles mit anderen ausgetauscht haben.

Diese Argumentation scheint zyklisch immer wieder aufzutauchen. Nach dem Amoklauf eines 18-Jährigen an einer Schule im niedersächsischen Emsdetten 2010 gab es eine nahezu identische Aussage des CSU-Politikers Edmund Stoiber: “[Killerspiele] animieren Jugendliche, andere Menschen zu töten.” (via sz.de)

Die Frage, ob Videospiele Gewalt auslösen, ist in Deutschland bereits seit den frühen 2000er-Jahren ein Thema. Nach den Vorfällen der Silvesternacht 2022, bei der es in mehreren deutschen Städten zu Ausschreitungen gekommen war, wurde die Debatte auch hierzulande neu belebt:

Journalistin belebt 2023 die Killerspiel-Debatte wieder: „Junge Männer sitzen vor diesen Spielen und jagen andere“