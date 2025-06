Die Macher von The Witcher 4 zeigen ihre Demo auf der PS5, wollen Debakel wie bei Cyberpunk 2077 verhindern

In der neusten Tech-Demo von The Witcher 4 zeigten die Entwickler eine grafisch beeindruckende Preview auf einer PlayStation 5 anstatt eines PCs. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, die vor allem eine Antwort auf ein vorheriges Desaster darstellt.

Was haben die Entwickler gezeigt? In einer kürzlich gezeigten UE5-Tech-Demo von The Witcher 4 präsentieren die Macher des Spiels, welche Ansprüche das Team an sich selbst stellt und wie es diese bisher umsetzen konnte. Schöne Umgebungen, fließende Animationen und einen tieferen Einblick in die Optimierung und Performance innerhalb der Unreal Engine 5.

Anders als bei typischen Demos zeigten sie diese auf einer PS5 statt auf einem PC. Doch das war keine zufällige Entscheidung, sondern ein Beweis dafür, dass das Team aus seinen Fehlern lernen konnte.

Hier könnt ihr die volle Tech-Demo sehen, falls ihr selbst neugierig geworden seid:

Ambitionen, die auf vergangene Fehler Rücksicht nehmen

Welche Rolle spielt Cyberpunk 2077 bei der Entwicklung? Der Release von Cyberpunk 2077 war so von Performanceproblemen geprägt, dass es in dem Zustand vor allem auf Konsolen als unspielbar galt. Es wurde auf der PS4 komplett aus dem Verkauf genommen und enttäuschten Spielern zurückerstattet. Während PC-Spieler zumindest eine etwas bessere Zeit hatten, war Cyberpunk 2077 trotzdem weit entfernt von dem, was Spielern versprochen wurde.

Was The Witcher 4 betrifft, scheint das Team jedoch aus seinen Fehlern gelernt zu haben:

Wir haben superhohe Ambitionen für dieses Projekt, wir pushen uns immer für den PC und versuchen dann, herunter zu skalieren. Aber in der Vergangenheit hatten wir so viele Probleme, dass wir uns dazu entschlossen haben, dieses Mal wirklich mehr auf die Konsole zu setzen. […] Wir haben mit Unreal gearbeitet und erkannt, dass es viel Arbeit in Anspruch nehmen wird unsere Ambitionen mit 60 FPS auf der PS5 zu verwirklichen. Deshalb haben wir angefangen darüber zu reden, was mit der Technologie gemacht werden muss. Wie es weitergeht, ist schwer zu sagen, aber im Moment wollen wir uns wirklich auf die Frage konzentrieren: „Was bedeutet es, diese Ambitionen auf einer Konsole zu verwirklichen?“ Charles Tremblay, VP of Technology, CD Projekt RED via YouTube)

Wie beurteilen die Macher den jetzigen Zustand? Tremblay merkt an, dass sich das Team bewusst sei, dass es noch eine Menge Arbeit vor sich hat. Bei der Tech-Demo handelt es sich, wie man es erahnen kann, um eine Demo. Bisher sind noch keine Kämpfe oder Gamelay-Loops implementiert und es gebe eine Menge Dinge, die noch nicht funktionieren.

Er erklärt jedoch trotzdem, dass er besonders stolz auf den Wald sei, den man in der Demo sehen kann: „Es war ziemlich stressig, herauszufinden, wie man diesen Wald macht, und die Jungs von Epic haben extrem hart daran gearbeitet, diese Probleme zu lösen. Als ich ihn das erste Mal in voller Blüte sah, dachte ich: ‘Oh, wir haben es geschafft.’ Der Wald ist super wichtig für dieses Spiel, man will, dass der Spieler den Wald erkunden will, während man Monster jagt. Mein Stresspegel sank, als ich das sah.“

The Witcher 4 steckt noch tief in seiner Entwicklung, doch trotzdem ist es schön zu sehen, wenn sich ein Entwickler-Team durch Demos und Interviews transparent zeigt. MMO-Redakteurin Sophia Weiß konnte die Tech-Demo bereits ein bisschen früher sehen und auch einige Fragen stellen. Mehr zu ihren ersten Eindrücken könnt ihr hier erfahren: Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden