Das erfolgreichste PS4-Spiel im Juni 2021 ist Sony offenbar ein bisschen peinlich

Das erfolgreichste PS4-Spiel ist im Juni 2021 ausgerechnet Cyberpunk 2077. Das ist aber offenbar in Ungnade gefallen. Sony hat für den verspäteten Release kaum Werbung gemacht, am liebsten möchte man das Spiel offenbar unter den Teppich kehren. Doch das SF-Epos ist nun das am häufigsten heruntergeladene PS4-Spiel im Juni 2021 im hauseigenen PS Store.

Das ist die Situation:

Cyberpunk 2077 erschien im Dezember 2020, wurde von Sony aber wegen großer technischer Probleme aus der PS Store genommen. Mit 6 Monaten Verspätung kam das Spiel jetzt aber zurück in den PS Store.

Obwohl das Spiel auf der PS4-Version immer noch technische Probleme hat, ist das Game nun das „am häufigsten heruntergeladene PS4-Spiel im Juni 2021 in Europa und den USA“. Dabei kam das Spiel erst am 21. Juni zurück in den PS Store, hatte also nur wenige Tage, um die Charts zu erobern.

Sony hat die Rückkehr von Cyberpunk 2077 aber nicht groß beworben, auch im Shop, dem PS Store, findet sich das Spiel nur auf den ganz billigen Plätzen.

„Besser als zum Release – weit davon entfernt, perfekt zu sein“

Was ist das mit der Rückkehr von Cyberpunk 2077? Sony hat Cyberpunk 2077 zwar wieder in den Shop aufgenommen, so richtig super läuft das Spiel auf der normalen PlayStation 4 aber nicht.

Wie die Seite Forbes meldet, sei das Spiel zwar „besser als damals, aber weit davon entfernt, perfekt zu sein“. Zwar seien einige Quest-Bugs verschwunden, so richtig gut läuft Cyberpunk 2077 auf der PlayStation 4 aber nicht.

Sony erwähnt Cyberpunk 2077 so wenig wie möglich.

Einen vollständigen Test zu Cyberpunk 2077 findet ihr bei der GameStar (via GameStar).

Cyberpunk dominiert die Liste der am häufigsten heruntergeladene Spiele im Juni 2021.

Ist das Sony peinlich? Na ja, normalerweise würde man erwarten, dass Sony für „das größte Spiel 2020 kommt jetzt endlich für PS4“ mehr Werbung macht, doch Sony war ausgesprochen still, was die Rückkehr von Cyberpunk 2077 in den PS Store angeht:

Auf der Seite des Stores findet sich kein großer Verweis auf das Spiel. In den News-Meldungen wird die Rückkehr völlig verschwiegen.

Sogar als Aufmacher für den “die meisten Downloads-Artikel” nimmt man lieber das erfolgreichste PS5-Spiel Ratchet & Clank als Cyberpunk 2077, das man nur in einem Nebensatz streift.

In der Liste der „am häufigsten heruntergeladenen Spiele“ platziert Sony das Game aktuell auf Platz 13, noch hinter Star Wars: Jedi Fallen Order oder FIFA 21.

Bei „Neue Spiele“ fehlt es ganz.

300 Leute arbeiten weiter an Cyberpunk 2077 – Doch was ist mit dem Multiplayer?

Schon die Ankündung, dass Cyberpunk 2077 in den Shop zurückkehrt, wurde von Sony nicht so richtig bekanntgeben, sondern Journalisten haben Hinweise darauf entdeckt, bei Sony nachgefragt und dann die Bestätigung bekommen, dass Cyberpunk 2077 zurückkommt.

Es wirkt insgesamt so, als möchte Sony möglichst viel Distanz zwischen Cyberpunk 2077 und sich selbst bringen.

Auf ihren größten Hit im Juni 2021 scheinen sie nicht stolz zu sein.

In der 3. Reihe findet sich das Spiel aktuell.

Was ist denn da mit der Werbung? In den letzten Tagen gab es Aufsehen um einen geleakten Werbespot zu Cyperunk 2077: CD Projekt Red plant offenbar eine Werbe-Kampagne, das mit dem „bislang größtes Update“wirbt.

Das verwirrte die Leute, weil in letzter Zeit kein großes Update erschienen ist. Man erhoffte sich nun ein großes neues Update. Doch bei CD Projekt Red meint man mit dieser Kampagne jedoch das Update 1.2, das im März 2021 kam und viele Bugs fixte.

Beim Release von Cyberpunk 2077 ist Ende 2020 eine Menge Porzellan zerdeppt worden:

