Eins meiner absoluten Lieblings-Games kriegt einen Live-Action-Film und ich bettle genauso wie die Fans: Bitte macht es richtig

Es ist offiziell: Cyberpunk 2077 wird eine Live-Action-Adaption erhalten, und zwar in der Form eines Films. MeinMMO-Redakteurin Caros erste Reaktion war Hype, die zweite: „Oh Gott, oh Shit … Bitte macht es richtig!”
Was wurde nun bestätigt? Wie Michał Nowakowski, der Co-CEO von CD Projekt Red, auf X bestätigt, wird Cyberpunk 2077 in bisher unbekannter Zukunft einen Live-Action-Film erhalten, der von Paramount Pictures produziert wird.
Das wurde exklusiv von Deadline bekanntgegeben und beinhaltet außerdem bereits erste Informationen, die uns zum Inhalt teasen:
- Das Setting des Films wird Night City sein, die man bereits aus dem Spiel kennt.
- Ebenso wird die Handlung des Spiels aufgegriffen, in der die Söldnerin beziehungsweise der Söldner namens V mit einem eingesetzten Biochip umgehen muss, der nicht nur deren Körper und Persönlichkeit übernimmt, sondern auch eine Art Beifahrer in der Form des Rockstars und Terroristen Johnny Silverhand parat hat.
- Welches Geschlecht V in dem Film haben wird, ist der Ankündigung nicht zu entnehmen, da der Artikel geschickt auf Pronomen verzichtet.
Nowakowski schreibt dazu in seinem Post auf X: „Wir freuen uns sehr, Paramount als zukünftigen Partner gewonnen zu haben, der unsere kreativen Ambitionen für das Cyberpunk-Franchise teilt. Wir werden zu gegebener Zeit gerne weitere Details bekannt geben.“
Wenn es bei der Entwicklung des Films tatsächlich um eine Partnerschaft zwischen CDPR und Paramount geht, macht das erste Hoffnung, dass es sich bei dem Film um eine treue Adaption des beliebten Games handeln wird. Und das wäre nicht nur schön, sondern nötig.
Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder fürchten soll, aber ich WILL ersteres
Zeit, „Never Fade Away“ auf Repeat zu hören! Als ich die Information zum Film gesehen habe, habe ich mich zunächst sehr gefreut. Cyberpunk 2077 ist eines meiner absoluten Lieblingsgames, wie ich bereits bei vielen Artikeln dezent mal erwähnt habe.
Ich bin generell eine Person, die bei Film- und Serien-Adaptionen meiner geliebten Gaming-Franchises zunächst vorsichtig-optimistisch auf die Sache blicke, da ich mich einfach freue, die Settings cinematisch umgesetzt und vielleicht aus einem neuen Blickwinkel zu sehen.
Für mich müssen die Filme nicht so gut werden wie das Spiel. Das ist auch oft ein zu hoher Maßstab, besonders bei Brettern wie Cyberpunk 2077.
Bei dieser Ankündigung bin ich jedoch bis jetzt – wo die optimistischen Ansätze noch Hopium sind und keine Fakten – recht guter Dinge. Und das aus verschiedenen Gründen:
- Die Welt des Cyberpunk-Universums und Night City aus Cyberpunk 2077 sind einfach geil. Allein wenn die Stadt richtig dargestellt wird und der Rest eher okayish sein wird, werde ich mich auf den vielleicht einmaligen, aber netten Besuch der „Stadt der Träume“ freuen.
- Der Film könnte eine starke (und in meinen Augen einzig richtige) Besetzung haben: Keanu Reeves als Johnny Silverhand und Idris Elba als Solomon Reed, falls auch Phantom Liberty mit einbezogen wird, würden zumindest die beiden Charaktere direkt so treu wie nur möglich spielen können.
- Die erste Adaption des Spiels, Cyberpunk: Edgerunners, hat mir und vielen anderen Fans sehr gut gefallen. Da hat CDPR bereits bewiesen, dass sie das Zeug dafür haben.
Natürlich sind das bisherige Hoffnungen und bis wir weitere Infos kriegen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dann kann man auch besser einschätzen, was uns bei dem Film genau erwarten wird.
Bis dahin bettle ich einfach an irgendeine höhere Macht: Bitte schenkt mir ein würdiges Erlebnis! Dann werde ich doppelt und dreifach den IMAX-Preis zahlen, wenn ich in Night City nach Hause kommen darf.
Was haltet ihr von der Ankündigung? Seid ihr gehyped oder besorgt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Bevor wir den Live-Action-Film erhalten werden, können wir uns zunächst auf die zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners freuen, die noch diesen Monat auf Netflix erscheint. Auch hier macht mir ein besonderer Aspekt Vorfreude: Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 – Die schlimmste Gang aus Night City kommt und darüber könnte ich nicht glücklicher sein
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Kommentare
Schade. Shadowrun wäre das bessere Cyberpunk. Auf eine Verfilmung dieses Universums warte ich seit 1992. Werde ich wohl nicht mehr erleben…
Shadowrun hab ich schon sehr viel von gehört und oft empfohlen bekommen. Ich liebe Cyberpunk und D&D, eigentlich klingt es perfekt! Hast du eine Empfehlung, ob es Content gibt, um sich da mehr einzuarbeiten oder einfach etwas berieseln zu lassen?
Beste Nachricht dazu war erstmal, dass es nicht Netflix macht.
Ob Paramount es besser macht, wird sich zeigen, aber die Messlatte ist nach der Witcher-Serie eher niedrig angesetzt.
Witcher war ich leider fast null drin, da kann ich es nicht so vergleichen. Es gibt halt viele Gerüchte, die mir Hoffnung machen, aber ich habe auch Angst, mich zu sehr zu freuen aaahhhh!!
Ich hab einfach Bock, Night City noch detaillierter zu sehen. Ich hoffe, sie holen die richtigen Leute ins Boot.
Ist vielleicht auch besser so, wenn du nicht in der Materie bist. Erspart dir die Abwärtsspirale zu sehen, die die Serie gegangen ist, vor allem seit dem Weggang von Cavill. Staffel 1 war noch vergleichsweise gut, auch wenn die hodensackartige Rüstung der Nilfgaarder halt ihr Übriges getan hat. Aber ab Staffel 2 tun sich die Gräben auf und die sind durch die Neubesetzung des Hauptcharakters leider nur noch tiefer geworden, weil Hemsworth wohl nicht so vehement gegen das vorgeht was die Showrunnerin/Autoren mit dem Ausgangsmaterial machen, wie es Cavill angeblich getan haben soll.
Selbst Sapkowski hat vor ein paar Jahren behauptet, dass Netflix seine Vorschläge ignoriert und der interessiert sich für kein anderes Medium außer Bücher, lässt also Adaptionen generell machen, was sie wollen (die Witcher-Spiele halten sich z.B. kaum an die Buchvorlagen und Sapkowski hat nur mal gemosert, dass er mit dem Erfolg der Reihe nicht gerechnet hat und für die Rechte eigentlich zu wenig Geld bekommt).
Ist zwar alles viel unbestätigter Kram, der da in den Äther geblasen wurde, aber ändert nichts daran, dass die Qualität der Serie einen starken Knick nach unten macht was Charakterisierung, Story und Pacing angeht. Quasi Season 6 von GoT, nur halt nach Staffel 1 bereits.