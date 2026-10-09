Eins meiner absoluten Lieblings-Games kriegt einen Live-Action-Film und ich bettle genauso wie die Fans: Bitte macht es richtig

Es ist offiziell: Cyberpunk 2077 wird eine Live-Action-Adaption erhalten, und zwar in der Form eines Films. MeinMMO-Redakteurin Caros erste Reaktion war Hype, die zweite: „Oh Gott, oh Shit … Bitte macht es richtig!”

Was wurde nun bestätigt? Wie Michał Nowakowski, der Co-CEO von CD Projekt Red, auf X bestätigt, wird Cyberpunk 2077 in bisher unbekannter Zukunft einen Live-Action-Film erhalten, der von Paramount Pictures produziert wird.

Das wurde exklusiv von Deadline bekanntgegeben und beinhaltet außerdem bereits erste Informationen, die uns zum Inhalt teasen:

Das Setting des Films wird Night City sein, die man bereits aus dem Spiel kennt.

Ebenso wird die Handlung des Spiels aufgegriffen, in der die Söldnerin beziehungsweise der Söldner namens V mit einem eingesetzten Biochip umgehen muss, der nicht nur deren Körper und Persönlichkeit übernimmt, sondern auch eine Art Beifahrer in der Form des Rockstars und Terroristen Johnny Silverhand parat hat.

Welches Geschlecht V in dem Film haben wird, ist der Ankündigung nicht zu entnehmen, da der Artikel geschickt auf Pronomen verzichtet.

Nowakowski schreibt dazu in seinem Post auf X: „Wir freuen uns sehr, Paramount als zukünftigen Partner gewonnen zu haben, der unsere kreativen Ambitionen für das Cyberpunk-Franchise teilt. Wir werden zu gegebener Zeit gerne weitere Details bekannt geben.“

Wenn es bei der Entwicklung des Films tatsächlich um eine Partnerschaft zwischen CDPR und Paramount geht, macht das erste Hoffnung, dass es sich bei dem Film um eine treue Adaption des beliebten Games handeln wird. Und das wäre nicht nur schön, sondern nötig.

Video starten Cyberpunk 2077: Der Trailer der Ultimate Edition zeigt eine „Stadt der Träume“ Autoplay

Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder fürchten soll, aber ich WILL ersteres

Zeit, „Never Fade Away“ auf Repeat zu hören! Als ich die Information zum Film gesehen habe, habe ich mich zunächst sehr gefreut. Cyberpunk 2077 ist eines meiner absoluten Lieblingsgames, wie ich bereits bei vielen Artikeln dezent mal erwähnt habe.

Caros V gemeinsam mit Johnny – in ihrem Fall beste Buddies.

Ich bin generell eine Person, die bei Film- und Serien-Adaptionen meiner geliebten Gaming-Franchises zunächst vorsichtig-optimistisch auf die Sache blicke, da ich mich einfach freue, die Settings cinematisch umgesetzt und vielleicht aus einem neuen Blickwinkel zu sehen.

Für mich müssen die Filme nicht so gut werden wie das Spiel. Das ist auch oft ein zu hoher Maßstab, besonders bei Brettern wie Cyberpunk 2077.

Bei dieser Ankündigung bin ich jedoch bis jetzt – wo die optimistischen Ansätze noch Hopium sind und keine Fakten – recht guter Dinge. Und das aus verschiedenen Gründen:

Die Welt des Cyberpunk-Universums und Night City aus Cyberpunk 2077 sind einfach geil. Allein wenn die Stadt richtig dargestellt wird und der Rest eher okayish sein wird, werde ich mich auf den vielleicht einmaligen, aber netten Besuch der „Stadt der Träume“ freuen.

Der Film könnte eine starke (und in meinen Augen einzig richtige) Besetzung haben: Keanu Reeves als Johnny Silverhand und Idris Elba als Solomon Reed, falls auch Phantom Liberty mit einbezogen wird, würden zumindest die beiden Charaktere direkt so treu wie nur möglich spielen können.

Die erste Adaption des Spiels, Cyberpunk: Edgerunners, hat mir und vielen anderen Fans sehr gut gefallen. Da hat CDPR bereits bewiesen, dass sie das Zeug dafür haben.

Natürlich sind das bisherige Hoffnungen und bis wir weitere Infos kriegen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dann kann man auch besser einschätzen, was uns bei dem Film genau erwarten wird.

Bis dahin bettle ich einfach an irgendeine höhere Macht: Bitte schenkt mir ein würdiges Erlebnis! Dann werde ich doppelt und dreifach den IMAX-Preis zahlen, wenn ich in Night City nach Hause kommen darf.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Seid ihr gehyped oder besorgt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Bevor wir den Live-Action-Film erhalten werden, können wir uns zunächst auf die zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners freuen, die noch diesen Monat auf Netflix erscheint. Auch hier macht mir ein besonderer Aspekt Vorfreude: Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 – Die schlimmste Gang aus Night City kommt und darüber könnte ich nicht glücklicher sein