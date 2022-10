Ein User hat sich verzweifelt an die Community gewendet. Denn sein PC sprang nach einer Runde Cyberpunk 2077 nicht mehr an. Die Fehlersuche ist etwas aufwändiger als gedacht.

Probleme mit dem eigenen PC sind immer ärgerlich. So einige Personen können richtig verzweifelt sein, vor allem dann, wenn der Computer plötzlich nicht mehr starten möchte. Denn das könnte hohe Reparaturkosten oder ähnliches bedeuten.

Ein User hat sich jetzt verzweifelt an reddit gewendet, weil sein PC nicht mehr starten wollte, nachdem er das beliebte Spiel Cyberpunk 2077 gespielt hatte. Auch hier die Befürchtung, dass er mit einem Spiel viele hundert Euro verpulvert hätte.

Kann ein Spiel wirklich einen Computer zerstören? Viele bezweifeln das

Was genau ist passiert? Ein Nutzer hat auf reddit einen umfangreichen Post veröffentlicht. So habe er ohne Hintergedanken das Spiel Cyberpunk 2077 gespielt beziehungsweise starten wollen und da seien die Probleme losgegangen. So schreibt er auf reddit.com:

Ich habe Cyberpunk heute Morgen auch auf hohen Einstellungen laufen lassen und es war auch perfekt, ich war so aufgeregt, es heute nach einer Sitzung von Sea of Thieves mit meinem Freund wieder zu spielen, als ich einmal über den Redengine-Startbildschirm hinaus geladen habe, hat mein PC einfach alles abgeschossen.

Danach habe dann die Fehlersuche begonnen, wobei ihn die Community tatkräftig unterstützte. Einige Nutzer meinten auch sofort, dass es nicht am Spiel liegen könne, dass sein PC nicht mehr startet. Denn „es ist extrem unwahrscheinlich bis unmöglich, dass Cyberpunk deinen PC kaputt gemacht hat.“ Es sei eher wahrscheinlich, dass bereits zu Beginn irgendetwas beim Gaming-PC nicht in Ordnung gewesen sei und das Spiel das Problem höchstens ausgelöst habe (via reddit.com).

Schließlich meinten ein paar User, dass ein abruptes Abschalten des Systems und keine weitere Reaktion eigentlich nur eine fehlerhafte Stromversorgung oder ein kaputtes Netzteil sein könne. Es gibt aber auch andere Anzeichen, die euch etwa zeigen, wenn die Grafikkarte bald stirbt. Das ist hier zumindest nicht der Fall gewesen.

Wie hat er am Ende das Problem gelöst? Die Probleme lösten sich auf, nachdem der Threadstarter ein neues Netzteil an seinen PC angeschlossen hatte. Plötzlich startete der Computer, blieb aber in einer Bootschleife hängen.

In einem weiteren Schritt musste er dann das BIOS zurücksetzen und Windows neu installieren. Danach startete der Gaming-PC wieder problemlos und er konnte auch wieder verschiedene Spiele starten.

Es hätte deutlich mehr vom PC kaputt gehen können

Im Nachhinein hat der User wohl großes Glück gehabt. Denn das kaputte Netzteil hätte deutlich mehr Hardware ruinieren können. Häufig könnt ihr mit einem kaputten Netzeil auch weitere Komponenten wie Grafikkarte, Prozessor oder das Mainboard beschädigen. Im ärgerlichsten Fall hätte der User dann eine hohe Summe investieren müssen, um die kaputten Bauteile zu ersetzen.

Wie ärgerlich das werden kann, hat kürzlich ein anderer Nutzer gezeigt: Denn der Gamer hat ein neues Netzteil in seinem Rechner verbaut und alte Kabel genutzt. Doch das hätte ihn fast viele tausend Euro gekostet. Die gesamte Story könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen:

