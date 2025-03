In einem neuen Spiel auf Steam kann euch schon ein falsches Wort zum Verhängnis werden

In einem Horror-Spiel auf Steam solltet ihr ganz genau darauf achten, was ihr sagt: Ein falsches Wort könnte euer Ende bedeuten.

Was ist das für ein Spiel? Cursed Companions heißt der Koop-Horror für bis zu 8 Spieler, der euch in prozedural generierte Dungeons voller Gespenster und Monster schickt. Der Clou an der Sache: Viele Befehle gebt ihr direkt durchs Mikro, mittels Spracherkennung.

Wann der Release ansteht, hat Entwickler Crimson Forge Studios noch nicht verraten. Auf Steam könnt ihr euch aber bereits eine Demo herunterladen und diese alleine oder mit Freunden ausprobieren.

Einen Trailer zu Cursed Companions seht ihr hier:

Reden ist hier Segen und Fluch zugleich

Und so funktioniert es: Mit manchen Wörtern (oder Sätzen) führt ihr bestimmte Befehle aus. Mit „Light my fire“ zündet eure Fackeln an, falls ihr in den dunklen Dungeons etwas mehr Licht wagen wollt und der Befehl „it’s a trap“ deaktiviert Fallen in der Umgebung.

Eure verletzten Kameraden könnten etwas Liebe vertragen – ein „all you need is love“ und schon sind ihre Wunden geheilt. Einige Monster vertreibt ihr, indem ihr ihnen mit „you’re not my type“ eine Abfuhr erteilt (da fühlt man schon fast mit).

Euer Ziel ist es, in den Dungeons für eure finstere Königin nach Schätzen zu suchen. Diese Artefakte sind allerdings verflucht und bestrafen euch, wenn ihr ein falsches Wort sagt.

Auf ein „follow me“ folgen ganz schnell am Boden liegende Kameraden. Wollt ihr eure Freunde zu Vorsicht mahnen, dann seid direkt: Ein bloßes „careful“ und schon brauchen sie sich nicht mehr um die Monster zu sorgen, weil ihr denen die Arbeit abgenommen habt.

Loot investiert ihr in euer eigenes Anwesen

Gibt es dabei auch ein Art von Progression? Ja, die gibt es. Gegenstände, die ihr aus dem Dungeon mitgenommen habt, lassen sich gegen Gold verkaufen. Das könnt ihr dann in neue Ausrüstung, Skill-Upgrades und Deko-Objekte für euer eigenes kleines Anwesen investieren.

Cursed Companions bietet zudem mehrere Spielmodi:

Im Traitor Mode spielt ein Spieler als Verräter und verteilt beliebig Flüche. Die anderen Spieler müssen ihm auf die Schliche kommen, bevor er alle erwischt hat.

Im Teamplay-Modus könnt ihr sogar mit zwei Teams von bis zu 8v8 gegeneinander antreten.

Unterstützt das Spiel auch andere Sprachen? Leider nein, zumindest zum Release wird Cursed Companions nur Englisch unterstützten. Die Entwickler wollen allerdings einfache Anweisungen zur Verfügung stellen, mit denen ihr eure eigene Sprache hinzufügen könnt.

