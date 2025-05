Crystal of Atlan definiert MMOARPGs neu – Taucht ein in aufregende Kombos und schmiedet mächtige Allianzen!

Ihr steht total auf actionreiche RPGs, in denen euch das Kampfsystem voll fordert und in denen ihr gern stundenlang am perfekten Build herumbastelt? Ihr liebt dazu ein umfangreiches Combosystem und kitzelt gern das letzte Quäntchen Leistung aus eurer Klasse heraus? Und obendrein findet ihr bunte Grafik im Anime-Stil mit knalligen Effekten auch super? Dann ist Crystal of Atlan genau euer Spiel!

Dieses neue Action-RPG für iOS, Android, den PC und die PS5 wirft euch ohne viel Federlesens in eine fantastische Welt voller Action.

In dieser lebendigen Magicpunk-Welt begebt ihr euch auf eine epische Reise durch ein fantastisches Reich, in dem Magie und Technologie miteinander verwoben sind. Als freigeistige Abenteurer werdet ihr die Geheimnisse der alten Atlan-Ruinen aufdecken und euch mächtigen Fraktionen stellen, um den Frieden in Atlan wiederherzustellen und die Wahrheit zu enthüllen, die in seiner zerbrochenen Geschichte verborgen ist.

Als MMO-Action-RPG mit Multiplayer-Fokus legt Crystal of Atlan großen Wert auf kooperatives Multiplayer-Gameplay und soziale Interaktion. Im Kern bietet das Spiel spannende, rasante Kämpfe in fesselnden Koop-Dungeons, die die Spieler dazu einladen, Allianzen zu schmieden und Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

Action-Kämpfe & Klassenkombos – Die Features von Crystal of Atlan

All diese Features und noch einiges mehr macht Crystal of Atlan zum heiß erwarteten Action-RPG-Newcomer 2025. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr, warum ihr das Spiel auf keinen Fall verpassen solltet.

Umfassendes Multi-Klassen-System und tiefe Skill-Anpassung

Wahre Meisterschaft erfordert mehr als nur geschickte Finger und gutes Timing. Vielmehr braucht ihr Kreativität und strategisches Denken. In Crystal of Atlan bekommt ihr die volle Kontrolle über die Entwicklung eures gewählten Charakters.

Dabei gibt es fünf Basisklassen, auf denen die restlichen Klassen jeweils aufbauen. Alle Klassen sind frei verfügbar und müssen nicht freigespielt oder mit Gatcha-Mechaniken errungen werden. Diese Basisklassen sind:

Schwertkämpfer: Die perfekte Wahl für Nahkampfspieler. Diese Klasse richtet mit purer Kraft Schaden an und geht auf Tuchfühlung mit den Feinden.

Puppenspieler: Ein Beschwörer, der eine Marionette mit großem Schadenspotenzial und enormer Präzision einsetzt.

Musketier: Diese Charaktere sind Fernkämpfer mit der Fähigkeit, aus der Ferne massiven Schaden zu verursachen. Sie verwenden Feuerwaffen und andere Waffen, um Feinde zu dezimieren.

Magister: Magieanwender, die ihre Macht nutzen, um Zauber zu wirken, die Feinde oder Verbündete zerstören können.

Kämpfer: Der Kämpfer ist eine Mischung aus Stärke und Kampfkunst und passt sich schnell an alle Kampfsituationen an, indem er seine Fäuste einsetzt.

Derzeit sind 11 Unterklassen verfügbar. Jede Unterklasse verfügt über einen eigenen, einzigartigen Fertigkeitenbaum und ein Combo-System, das es euch ermöglicht, ihre Fertigkeiten frei zu gestalten und euren persönlichen Kampfstil zu entwickeln.

Aber das ist noch nicht alles: Jede dieser Klassen bietet euch über 20 verschiedene Fähigkeiten. Das bedeutet unzählige Kombinationsmöglichkeiten, um eure ganz persönlichen, unaufhaltbaren Builds zu kreieren.

Experimentiert, passt Fähigkeiten an und findet die perfekte Synergie aus Skills, die euren Spielstil widerspiegeln und euch in jeder Kampfsituation zum überlegenen Titanen machen.

Revolutionäres Kampfsystem mit dynamischen Air Combos

In Crystal of Atlan prügelt, ballert und zaubert ihr nicht nur schnöde am Boden wie ein staubiger Bodenbewohner! Vielmehr nutzt ihr alle Dimensionen und wenn die Wucht eurer Attacken den Gegner von den Socken hebt, dann drescht ihr einfach in der Luft weiter auf ihn ein!

Stellt euch vor: Ihr startet eine Attacke, springt in die Luft, weicht Mid-Air einem feindlichen Angriff aus und vollendet eure Angriffsserie mit einer spektakulären Air Combo, die eure Gegner noch im Flug vollends pulverisiert. Das ist die Action, die euch in Crystal of Atlan erwartet!

Dieses bahnbrechende Kampfsystem nutzt die volle Bandbreite des dreidimensionalen Raums. Ihr könnt dabei auch dynamisch zwischen Boden- und Luftattacken wechseln, eure Gegner hochschleudern und dort möglichst lange mit präzisen Schlägen in der Luft halten. Je mehr ihr ihnen reinzimmert, desto spektakulärer wird das Endergebnis.

Multiplayer – PvP, PvE oder alles auf einmal!

Als MMO-Action-RPG, das auf Multiplayer-Kooperation aufbaut, biete Crystal of Atlan eine breite Palette an Koop-Features. Ihr könnt euch zusammentun, um den Endboss am Ende des Hauptstorybogens zu besiegen oder euch in die Dungeons des Void Realms stürzen, um wahrhaft endlosen Koop-Spaß zu haben!

Schließt euch einer “Fleet” (das sind quasi Gilden) an, um noch schwierigere Inhalte zu bewältigen, wie zum Beispiel den HexChess-Dungeon für 8 Spieler, in dem jede Klasse eine Rolle spielt. Löst knifflige Rätsel, koordiniert eure Fähigkeiten und verlasst euch auf schnelle Reflexe und präzise Bewegungen, um die ständig wechselnden Kämpfe zu bestehen.

Ihr könnt euch zusammentun, um den Endboss der Hauptgeschichte zu besiegen, oder euch in die Dungeons des Leerreichs begeben, um dort wiederholbare Koop-Herausforderungen zu bestehen. Jede Klasse bringt etwas Einzigartiges mit sich, und bei schwierigeren Inhalten ist Koordination alles. Ihr müsst große Rätsel lösen, eure Fähigkeiten koordinieren und euch auf schnelle Reflexe und präzise Bewegungen verlassen, um die ständig wechselnden Kämpfe zu bestehen.

Der eigentliche, langfristige Clou ist jedoch das Fleet-System. Das ist hier die Interpretation von Gilden. Es geht hier nicht nur darum, sich in simplen Gruppen zusammenzuschließen. Fleets sind vollwertige Spielergemeinschaften, in denen ihr zusammenarbeitet, an Events teilnimmt und exklusive Ausrüstung freischaltet. Und ja, auch Rivalitäten und Kämpfe zwischen Fleets sind Teil des Spaßes.

Wer hingegen lieber andere Spieler in den Staub prügelt, findet in den PvP-Arenen die perfekte Spielwiese. In fairen und ausgewogenen 1v1- und 3v3-Fights zählt einzig und allein euer Können. Attribute, Skills und Cooldowns sind optimal ausbalanciert, sodass wirklich der beste Spieler gewinnt. Es gibt also keine Pay-to-Win-Vorteile, nur pure Skillz!

Next-Gen Action-RPG-Gefühl und visuelle Pracht mit PS5-Optimierung

Crystal of Atlan bietet ein fesselndes Free-to-Play-Erlebnis mit nahtloser Cross-Play-Funktionalität zwischen Handy und PC.

Unabhängig davon, ob man Handy, Konsole oder PC bevorzugt, erreicht das Spiel eine starke Balance aus Fairness und Reaktionsfähigkeit. Auf allen Plattformen wird dieselbe schnelle, hochintensive Action geboten, sodass sich das plattformübergreifende kooperative Spiel fesselnd und stimmig anfühlt.

Die Variante für die PS5 ist dazu noch speziell für Konsolenspieler optimiert und zeigt, was alles in eurer PS5 steckt.

Die Entwickler haben keine Mühen gescheut, um das gesamte Spielerlebnis auf der PS5 zu perfektionieren. Das optimierte HUD-Layout sorgt für minimale Ablenkung im Kampf, während die komplett überarbeitete UI und Tastenbelegung für den DualSense Controller eine nahtlose und intuitive Steuerung ermöglichen.

All diese Features – die frei anpassbaren 11 Klassen, die dynamischen Combo-Kämpfe, das Cross-Plattform-Play und die Koop-Mechaniken – machen Crystal of Atlan zu einem vielversprechenden Action-Feuerwerk und einem echten Highlight des Jahres 2025!

Crystal of Atlan ist jetzt für iOS, Android, PC und PlayStation 5 erhältlich. Für weitere Details und Updates besucht bitte die offizielle Website. Ihr könnt mehr dazu erfahren, indem ihr euch der Community auf X, Facebook, TikTok, und Discord anschließt.