Der YouTuber und Twitch-Streamer, Ryan „Cryaotic“ Terry, wurde jetzt auf Twitch gebannt. Bereits seit Juni ist er nicht mehr in Erscheinung getreten. Dahinter stecken Vorwürfe einer ehemaligen Geliebten, die er in einem Entschuldigungs-Video bestätigte: Er soll sich mit minderjährigen Fans eingelassen haben.

Das ist Cryaotic: Cryaotic ist ein YouTube-Urgestein, der später auf Twitch gewechselt ist. Seine ältesten Videos auf YouTube kamen schon 2007, mittlerweile hat er 2,6 Millionen Follower auf der Plattform.

Der tritt in seinen Videos nur selten persönlich in Erscheinung. Er benutzt eine stilisierte, markante Figur als seinen Avatar in Thumbnails.

Die Hochzeit war so vor 6 Jahren für Cryaotic. Let’s Plays über populäre RPGs liefen am besten.

Er ist hauptsächlich für seine Let’s Plays bekannt. Da zeigte und er spielte Rollenspiele wie Undertale, Vampire: The Masquerade oder Catherine. Das sind storylastige Kult-Spiele, die ein bisschen abseits des Mainstreams beliebt sind und einen exquisiten Ruf genießen.

Cryaotic hat eine angenehme, tiefe Stimme und der Reiz seiner Let’s Plays war es wohl unter anderem, dass er mit dieser Stimme die Dialoge der RPGs vorlas.

Ab Mitte 2019 war Cryaotic kaum noch auf YouTube unterwegs, er war dann auf Twitch gewechselt. Auf Twitch zeigte er etwa „Animal Crossing“. Auf der Streaming-Plattform hatte er 813.000 Follower.

Ex-Geliebte erhebt Vorwürfe über Twitter

Das sind die Vorwürfe: Am 18. Juni veröffentlichte die Twitter-Nutzerin Beanie ihre Erfahrungen mit einem Mann, den sie nicht benannte:

Sie hätte sich mit 16 an ihn gewandt, als der 22 war und sie freundeten sich rasch an – Das war im Jahr 2011

Sie habe Gefühle für ihn entwickelt, er habe sie darin nie entmutigt, sondern sie schmoren lassen

Beanie deutet dann an, dass sie sexuellen Interaktion miteinander hatten, als sie 18 wurde. Es heißt „Da hat sich die Sache geändert und ich hab es zu sehr durch eine rosarote Brille gesehen, um zu verstehen, was da wirklich passiert ist“

Später, als sie mit der Schule abschloss, sagte er ihr dann, er könne ihre Gefühle nicht erwidern, er wäre hinter einer anderen her. Sie sei aber ein guter Plan B

Etwas später habe er ihr wieder gesagt, er hätte was mit anderen – wie sie später rausfand, waren die noch minderjährig

Mit 20 hätte sie dann gemerkt, wie schlecht die Beziehung für sie war, und hätte sie beendet. Der Mann habe ihr daraufhin gesagt, er sei eh nur an Sex mit ihr interessiert gewesen

Sie habe daraufhin seiner damaligen Freundin alles erzählt

Jahre später, mit 24, habe sie wieder Kontakt zu ihm aufgenommen und wollte eine Entschuldigung oder mit der Sache abschließen. Sie wollte einen „Fix“ dafür, dass er sie jahrelang als persönliche Therapeutin und Spielzeug missbraucht habe.

Sie war nur an einer platonischen Freundschaft interessiert – Aber er sei wieder in alte Muster gefallen

Mittlerweile wisse sie, dass es vielen jungen und leicht beeinflussbaren Mädchen so geht, wie es ihr ergangen war. Sie möchte keine Entschuldigung, sondern eine Änderung im Verhalten. Sie bekomme „die Teile, die er genommen hat“ niemals zurück.

„Freundin mit Leuten betrogen, von denen ich nicht wusste, dass sie minderjährig waren“

So reagierte der YouTuber: Bis dahin wusste man nicht, um wen es ging. Am 20. Juni veröffentlicht Cryaotic aber ein YouTube-Video, in dem er indirekt auf diese Vorwürfe einging.

Das ist ein persönliches Video, in dem er darüber spricht, dass Menschen Masken tagen und nicht mehr ihr echtes Selbst sind. Er lehne sein „früheres Ich“ ab. Der sei unsicher gewesen und den ging es nur darum, sein eigenes Ego zu schützen.

Plötzlich kam da, wie aus dem Nichts, der Satz:

Ich war nie mehr in der Lage natürlich mit Leuten umzugehen, nachdem ich meine Freundin betrogen hatte mit Leuten, von denen ich damals nicht wusste, dass sie noch minderjährig sind. Cryaotic

Bei dem Satz klappten einigen seiner Fans, die ihn seit Jahren verfolgten, die Kinnladen runter, wie eine YouTuberin beschreibt.

Später erklärte Cryaotic im Text zum Video: Das Video sei in einer manischen Phase entstanden. Er habe nie mit Minderjährigen körperlichen Kontakt gehabt, sondern nur virtuell. Aber das solle seine Handlungen nicht kleinreden.

Er schrieb am Ende, er werde jetzt „das tun, was auch immer als Nächstes kommt.“

Danach veröffentlichte er keine YouTube-Videos mehr und war auch nicht mehr auf Twitch aktiv.

So sahen dann Reaktionen auf das Video aus (Quelle: YouTube).

YouTuber zeigen sich empört über das Geständnis

So kam das Video an: Das Geständnis von Cryaotic kochte im Juni dann hoch. Es meldeten sich andere vermeintliche Opfer von Cryaotic zu Wort und seine bisherigen Partner distanzierten sich von ihm (via twitter).

In den Vorwürfen wiederholt sich ein Muster. Teenagerinnen sind verknallt in Cryaotic und er genieße das. Er scheint virtuell, sexuellen Kontakt zu suchen.

Aber es heißt dann auch von einer: Er zog sich sofort zurück, als er erfuhr, dass sie noch minderjährig war. Der leide an niedrigem Selbstbewusstsein und sei süchtig nach Anerkennung.

Aber das sei ein anderes Erlebnis als jene, die kursieren.

Andere YouTuber griffen das Thema auf und zeigten sich schockiert: Der habe gestanden seine Freundin mit „minderjährigen Mädchen“ betrogen zu haben:

„Cryaotic is a Creep“ – He Groomed His Own Fans

„Cryatic admits to cheating with underage girl“

und einige mehr

Jetzt kamen auch die Tweets von Beanie nach Tagen wieder hoch und es stellte sich raus, dass es Cryaotic war, um den es da ging.

Beanie betonte aber, sie wollte ihn gar nicht so öffentlich anprangern und ihn anklagen. Sie habe das nur für sich selbst gepostet und hätte ihn nie beschuldigt. Er hat sich selbst beschuldigt in dem Video, sie war das nicht.

Twitch bannt Cryaotic offenbar permanent

Das ist jetzt das Ende: Zweieinhalb Monate nach den Vorfällen wurde Cryaotic von Twitch gebannt und ihm wurde der Partner-Status entzogen. Es ist also offenbar ein permanenter Bann.

Twitch scheint bei der Prüfung solcher Anschuldigung gründlich vorzugehen und sich Zeit zu lassen: Auch gegen den eigenen Mitarbeiter, Hassan Bokhari, liefen die Untersuchungen zwei Monate lang.

Unter der Nachricht des Banns wird Cryaotic via Twitter-Nutzer als „Pädo“ beschimpft, der „mehrere Mädchen sexuell gegroomt habe.“ Es sei jetzt auch Zeit für den Bann, heißt es auf Twitter.

Die Frau, von der die Vorwürfe kamen, freut sich ausdrücklich über den Bann. Im gleichen Zug bekommt ihr Ex-Freund, der sich auch falsch gegenüber ihr verhalten habe, eine hohe Zahnarzt-Rechnung.

Das sei also ein Supertag für sie.

Dem LoL-Streamer wurde auch vorgeworfen, Minderjährige „gegroomt“ zu haben.

Die Vorwürfe gegen Streamer, sich mit minderjährigen Mädchen eingelassen zu haben, sorgen öffentlich für große Empörung und für eine Welle der Wut in den Communitys.

Im Juli ging es dem LoL-Streamer „Hashinshin“ so, auch gegen den zog ein Shitstorm auf, der nicht mehr abflaute. Die Leute forderten seinen Bann, der Druck wurde riesig:

