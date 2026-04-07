Fans können wieder den besten Anime in 2026 wählen, vermissen dabei einen Liebling

Wie auch in den Jahren zuvor, können Fans bei den Anime Awards von Crunchyroll für mehrere Nominierte abstimmen. Die Auswahl der Anime des Jahres 2026 gefällt dabei nicht jedem. Denn einer wird dabei schmerzlich vermisst.

Wer fehlt? In den Kommentaren auf Reddit, die sich um die Nominierten der Crunchyroll Awards 2026 drehen, merken mehrere User an, dass Umamusume: Cinderella Gray komplett fehle. Schließlich handele es sich dabei um einen wundervollen Anime, der zumindest einige Nominierungen haben sollte.

In Umamusume: Cinderella Gray geht es um Pferdemädchen, die echten Rennpferden nachempfunden sind und in Rennen gegeneinander antreten. Oguri Cap ist die Protagonistin der Serie und für ihren eigenen Rennstil bekannt. Sie träumt davon, das beste Pferdemädchen in Japan zu werden.

Die Reddit-User vermuten, dass Crunchyroll den Anime nicht nominiert habe, weil er nicht im eigenen Programm läuft. In Deutschland läuft die Serie nämlich auf ADN. Doch bei den Nominierten gäbe es mehrere Serien, die auf anderen Streaming-Diensten laufen, weshalb man sich das Auslassen nicht erklären könne.

Anime über Pferdemädchen begeistert Fans

Ist er so gut? Auf der Anime-Seite MyAnimeList landet die Serie bei einer Wertung von 8,58 von 10 möglichen Punkten und belegt damit den 122. Platz. In Anbetracht dessen, dass die Plattform mehr als 27.000 Animes listet, ist das eine beachtliche Leistung.

Der Anime wird von Fans vor allem für seine Animationen gefeiert. Die süßen Anime-Mädchen werden zu sportlichen Athletinnen auf der Rennbahn. Auch die historische Genauigkeit wird von den Zuschauern mehr als geschätzt.

Wer ist denn nominiert? Für den besten Anime aus dem letzten Jahr sind die folgenden Serien nominiert:

Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 2)

Dandadan (Staffel 2)

Gachiakuta

My Hero Academia (Finale Staffel)

Der Sommer, in dem Hikaru starb

Takopi’s Original Sin

Wenn ihr selbst mitmachen wollt, könnt ihr täglich eure Stimmen in den Kategorien abgeben. Dadurch steigen die Chancen, dass eure liebste Serie mehrere Preise abräumt, denn viele Animes sind über mehrere Kategorien hinweg nominiert.

Im letzten Jahr sorgte der Gewinner des besten Animes 2025 für großes Aufsehen, denn viele waren mit der Wahl nicht zufrieden. Das liegt an mehreren bestimmten Gründen, die euch MeinMMO hier näher aufschlüsselt: Fans wählen den besten Anime 2025, sind aber mit dem Gewinner nicht einverstanden – Wie kann das sein?