Spieler stecken 1,7 Millionen $ in ein MMORPG – Das ist jetzt tot und gleichzeitig nicht

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Und Leute bedauern auch so viel Geld in das Spiel gesteckt zu haben, bei dem jetzt nichts rauskommt. Eine Nutzerin schreibt:

Am 26.11. ist eines dieser „Tod eines Spiels“-Videos erscheinen, In Foren diskutiert man, „was schiefgegangen ist.“

„Wir ihr wisst, ist Crowfall im Juli erschienen. Die Zahlen zum Start sahen toll aus. Die August-Zahlen waren … gut. Nicht toll, nicht schlecht – genug, um das Spiel am Laufen zu halten. Aber die Zahlen wurden schlechter. Im September waren sie dramatisch gefallen. Große Wettbewerber, ein Mangel an Werbe-Geld, viel Marktmüdigkeit […]“

Crowfall gelang es im Juli 2021 überhaupt nicht, mit ihrem Release durchzudringen: Der Launch interessierte kaum wen und danach, als New World in die Beta ging und später erschien, wurde es immer schlimmer.

Wie war es dann zum Release? Crowfall erschien im Juli 2021, zum ungünstigsten Zeitpunkt: Denn damals war im MMORPG-Gaming eine Menge los: Mit den bevorstehenden Releases von New World und Lost Ark standen die zwei größten MMORPG-Highlights der letzten 5 Jahre in den Startlöchern.

Was ist an Crowfall gerade so besonders?

