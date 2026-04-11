Spieler schafft in Crimson Desert, was in GTA 5 unmöglich war: Er stoppt einen Zug

Spieler probieren in Crimson Desert die verrücktesten Sachen aus. So auch ein Spieler, der es sich zur Aufgabe machte, mit allen möglichen Mitteln einen Zug zu stoppen und es letztendlich mit etwas Unscheinbarem sogar schaffte.

Was versuchte der Spieler? YouTuber BjornTheBear stellte sich während seiner Sessions die Frage, ob man den Zug, der rings um die Region Delesyia fährt, anhalten könnte. Immerhin kann man sich in vielen Spielen, wie zum Beispiel GTA 5, auf den Kopf stellen und diesen Gefährten alles entgegensetzen – gestoppt bekommt man sie jedoch nicht.

Also schnappte er sich alles, was er finden konnte. Sämtliche Waffen, Kanonen, Fähigkeiten, Elemente, Reittiere, Mechs und sogar den Drachen – all das hinterließ weder Kratzer noch brachte es den Zug auch nur ansatzweise zum Halten.

In seinem Video seht ihr seinen ausgeklügelten Versuch (untermalt mit dazu passender Musik), dem Zug alles entgegenzusetzen, was er finden konnte, nur um mehrfach überfahren oder enttäuscht zu werden. Bis eine eher unscheinbare Idee plötzlich erste Ergebnisse brachte.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Holz – das Kryptonit für den Zug in Crimson Desert

Wie hat der Spieler den Zug gestoppt? Nachdem BjornTheBear selbst mit dem mächtigen Mech und dem Drachen nicht weiterkam, fuhr er kleinere Geschütze auf und schmiss dem Zug einen ganzen Baum entgegen. Und siehe da: Der Zug wurde durch den Baum kurzzeitig verlangsamt. Der Grundstein für die weiteren Experimente war gelegt.

Kurzerhand warf der YouTuber größere Bäume auf die Gleise, doch es waren einzelne, gehackte Baumstämme, die den Zug sogar kurzfristig anhielten. Also hieß es: Noch mehr Holz auf die Schienen. Und was dann geschah, seht ihr hier ab 2:30 Min:

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Den entscheidenden Unterschied machte nicht die schiere Masse an Holzblöcken, sondern einer. Dieser verkeilte sich vertikal mit der Front des Zuges und brachte ihn letztendlich zum Stehen. Dabei zersprang der Block zwar, doch der Zug blieb an Ort und Stelle stehen.

Fans fühlen sich an GTA erinnert

Was sagt die Community zu seinem Versuch? In den Kommentaren unter dem Video fühlen sich viele Spieler an GTA 5 erinnert, in dem es absolut unmöglich war, den Zug auch nur irgendwie anzuhalten. Gleichermaßen glauben sie schon jetzt, dass es diese Challenge auch im kommenden GTA 6 geben wird und Crimson Desert somit schon eine gute Vorbereitung biete.

Andere feiern die Errungenschaft des YouTubers und fühlen sich ermutigt, selbst zu experimentieren. @g9blin603 berichtet von seinem eigenen Erlebnis mit dem Zug: „Ich stand anderthalb Stunden darauf und bin dann eine Runde gefahren, und mitten in einem Tunnel blieb er stehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn wieder in Bewegung setzen kann.“

Andere witzeln bereits, dass Entwickler Pearl Abyss bald einen Patch veröffentlichen wird, wodurch Spieler neue Wege finden müssten, den Zug anzuhalten – oder daran scheitern werden.

Was war das Verrückteste, was ihr bisher in Crimson Desert erlebt oder gesehen habt? Oder seid ihr gerade an einer eigenen Challenge dran? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Wenn ihr auf der Suche nach einer kuriosen, aber mächtigen Waffe seid, könnte auch die Bienenstock-Keule etwas für euch sein.