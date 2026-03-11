Crimson Desert verkauft sich auf Steam schon jetzt besser als der neu gestartete Shooter der Destiny-Macher

Der Hype um Crimson Desert steigt von Tag zu Tag. Das neue Open-World-Abenteuer der Black-Desert-Macher klettert die Toplisten auf Steam immer höher und lässt auch namhafte Neuerscheinungen hinter sich.

Wie äußert sich der Hype auf Steam? Crimson Desert klettert in der Liste der Topseller auf Steam immer höher. Dort landen die 100 aktuell meistverkauften Spiele nach Gesamtumsatz. Mittlerweile hat sich das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss (Black Desert) auf Platz 6 vorgearbeitet.

Zum Vergleich: Der vor wenigen Tagen gestartete Extraction-Shooter Marathon von Bungie (Destiny) kann trotz starker Rezensionen (88 Prozent positiv auf Steam) seinen Platz in der Top 5 nicht verteidigen und fällt auf Platz 7 zurück, hinter Crimson Desert.

Freuen können sich die Entwickler von Pearl Abyss zudem über viele Wunschlisten-Einträge auf Steam. Mit 148.479 hat sich Crimson Desert in der zugehörigen Liste auf steamdb.info auf Platz 5 vorgearbeitet.

„Der Hype ist wirklich real!“

Wie reagiert die Community? Die hohe Platzierung von Crimson Desert in der Topseller-Liste wird aktuell in gleich mehreren Diskussionen auf Reddit kommentiert.

Feed-Your-Fish schreibt etwa auf Reddit: „Mann, ich hoffe, dieses Spiel landet einen Volltreffer. Ich habe mich schon so lange auf etwas GROSSES zum Spielen gefreut.“

New_Cockroach_505 erklärt auf Reddit ebenfalls: „Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, aber ich habe das Gefühl, dass diese Community nach der Veröffentlichung vor lauter Positivität völlig vergiftet sein wird.“

iChieftain22 erinnert auf Reddit: „Selbst Digital Foundry sagte, dass sie drei großartige Videos für Resident Evil 9 gedreht und ordentliche Klickzahlen erzielt hätten und dann ein Video für Crimson Desert gedreht hätten, das absolut viral gegangen sei. Der Hype ist wirklich real!“

Caosnight äußert auf Reddit eine These: „Ich vermute, dass der Anstieg der Vorbestellungen auf die bestätigten Konsolenspezifikationen zurückzuführen ist, die viele Leute, die bisher mit dem Kauf des Spiels gezögert hatten, dazu veranlasst haben, es für PC vorzubestellen, weil sie befürchten, dass das Spiel möglicherweise nicht optimiert sein könnte.“

Caosnight spielt damit auf die gestern Abend (10. März 2026) veröffentlichten Spezifikationen von Crimson Desert für PC, Konsolen, Mac und ASUS Rog Ally X an. Alle Details dazu findet ihr hier: Crimson Desert auf PS5: Die Specs bestätigen das, was viele befürchtet haben

Was muss ich zu Crimson Desert wissen? Das Open-World-Action-Adventure der Macher von Black Desert erscheint am 19. März 2026 für PC, PS5 und Xbox. Euch erwartet eine reine Singleplayer-Erfahrung mit einem wunderbar oldschooligen Buy2Play-Bezahlmodell (einmal kaufen, alles spielen, keine Mikrotransaktionen), einer riesigen Welt und jeder Menge Inhalt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Söldners mit dem Namen Kliff, der in der Welt Pywel darum kämpft, sein verlorenes Heimatland zurückzuerobern. Später erhaltet ihr aber auch noch Zugriff auf 2 weitere spielbare Charaktere: die flinke Kämpferin Damiane und den Riesen Oongka. Alle weiteren Details erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zu Crimson Desert.