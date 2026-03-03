Crimson Desert erreicht 2 Wochen vor Release einen großen Meilenstein, könnte in die Fußstapfen von Black Myth: Wukong treten

Crimson Desert ist wohl einer der größten Titel im März 2026. Das Open-World-Abenteuer erscheint in knapp 2 Wochen. Jetzt erreichte man einen neuen Meilenstein, der bereits vorausahnen lässt, wie groß das Spiel werden könnte.

Was ist das für ein Meilenstein? Der offizielle Account zu Crimson Desert postete auf x.com, dass man bereits 3 Millionen Wunschlisteneinträge erreicht hat. Hierbei ist zwar unklar, ob nur Steam oder alle anderen Plattformen (PS5, Xbox Series S/X, Epic Games) gemeint sind, doch die Zahl ist trotzdem beachtlich.

Das zeigt nicht nur, wie viel Interesse das neue Spiel von Pearl Abyss geweckt hat, es lässt bereits vorausahnen, wie groß das Spiel werden könnte, vor allem wenn man es mit anderen Titeln in der Vergangenheit vergleicht.

Eines der meist-erwarteten Spiele von 2026

Wie gut sind 3 Millionen Wunschlisteneinträge? Schaut man sich zunächst die Steam-Seite von Am meisten gewünscht an , dann liegt Crimson Desert aktuell auf Platz 6. Das ist beachtlich, vor allem wenn man sich anschaut, dass darüber Spiele wie Slay the Spire 2 oder Subnautica 2 sind.

Laut der Analysefirma The Alinea Insight hatte Subnautica 2 im Februar 2026 3,8 Millionen Wunschlisteneinträge. Das ist enorm und zeigt, wie beliebt der Vorgänger ist. Über Crimson Desert steht direkt Forza Horizon 6, was laut The Alinea Insight im Februar 2026 2,6 Millionen Einträge hatte. Die Zahlen sollten aber mit Vorsicht genossen werden, da man sie selbst nicht bei Steam einsehen kann.

Ein anderer guter Vergleich wäre Black Myth: Wukong. Laut dem Journalisten Paul Tassi von Forbes erreichte das chinesische Action-RPG 4 Millionen Wunschlisteneinträge vor seinem Release. Auf Steam (via SteamDB) erreichte das Spiel im Peak 2,4 Millionen gleichzeitige Spieler. Damit hat es den zweithöchsten Peak auf Steam aller Zeiten erreicht.

Es gibt aber auch negative Beispiele wie The Day Before. Es war zeitweise das meistgewünschte Spiel auf Steam, wurde aber zu einem Desaster.

Was bedeutet das alles für Crimson Desert? Crimson Desert ist ziemlich ambitioniert. Es gibt nicht nur eine lineare Hauptgeschichte, sondern unzählige Nebenaktivitäten, eine große Open World, ein Parkour-System, verschiedene Waffen und vieles mehr.

Als großer AAA-Titel könnte Crimson Desert damit viele Nutzer ansprechen und, wenn die Wertungen und der Hype stimmen, dazu bewegen, sich das Spiel zu kaufen und damit direkt zum Release auf diversen Plattformen viele Spieler anzulocken. Große AAA-Konkurrenz hat das Spiel zum Release am 19. März 2026 auch nicht.

Gleichzeitig ist natürlich die Fallhöhe groß, wenn das Spiel all die Ambitionen nicht erfüllen kann. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat sich das Spiel genauer angeschaut und Parallelen zu einem anderen Open-World-Hit bemerkt: Crimson Desert ist eine Solo-Erfahrung mit MMO-Umfang, könnte damit so erfolgreich wie die große RPG-Überraschung 2025 sein