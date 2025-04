Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden

Mit Crimson Desert erscheint voraussichtlich in 2025 ein weiteres Spiel, das Herzen von Monsterjägern höher schlagen lassen wird. Denn vieles, was Monster Hunter Wilds ausmacht, findet sich auch im neusten Werk von Pearl Abyss wieder.

Was ist Crimson Desert für ein Spiel? Crimson Desert ist ein kommendes Action-Adventure mit einer Open World aus der Spieleschmiede von Pearl Abyss. Pearl Abyss ist vor allem für ihr erfolgreiches MMORPG Black Desert bekannt und diese Handschrift findet sich auch optisch in ihrem neuen Werk wieder. Nach bisherigem Stand soll das Ganze gegen Ende 2025 erscheinen, ein genauer Releasetermin steht noch aus.

Ihr schlüpft in die Rolle von Kliff, dem Anführer der sogenannten Graumähnen, die für Frieden auf dem zerstrittenen Kontinent Pywel kämpfen. Stilistisch hat das Spiel vielerlei Einflüsse, die an Wikinger und Kelten erinnern.

Das bisher gezeigte Gameplay zeigt einiges, das genau in die Kerbe schlägt, in die auch die Reihe rund um Monster Hunter seine Riefen ritzt. Warum das Spiel also auch für euch als Monsterjäger-Fans ein Hit sein könnte, zeigen wir euch hier.

Den Gameplaytrailer zu Crimson Desert findet ihr hier:

Crimson Desert vs. Monster Hunter

Warum könnte Crimson Desert auch Fans von Monster Hunter gefallen? Zum einen setzt Crimson Desert ähnlich wie Monster Hunter einen riesigen Fokus auf gigantische und intensive Bosskämpfe. In wuchtigen Inszenierungen kämpft ihr häufig gegen menschliche Gegner, aber auch gegen riesige, fantasievolle Kreaturen. Die werfen sich euch in fordernden Auseinandersetzungen entgegen, sodass auch hier schnell das typische Monsterjäger-Gefühl aufkommen kann.

Obwohl Crimson Desert eher auf Solo-Spieler zugeschnitten ist, stammen die Entwickler von Pearl Abyss aus der MMO-Welt (Black Desert Online). Das findet sich auch in bisher gezeigtem Gameplay wieder: Das Ausrüstungssystem wirkt umfangreich und vielseitig, das Kampfsystem bietet für viele Spielertypen passende Waffen und Vorgehensweisen. Von Schwertern über Äxte bis hin zu Pistolen, Minikanonen und Zaubern scheint so ziemlich alles Mögliche vorhanden.

So könnt ihr euch mit vielerlei verschiedenen Waffen ausstatten, Magie benutzen und Gadgets wie einen Greifhaken im Kampf verwenden. Nach und nach verbessert ihr eure Ausrüstung und werdet so mit der Zeit immer stärker. Mächtige Konter und gut getimtes Ausweichen spielen zudem eine große Rolle. Eine Vielseitigkeit, die auch Monsterjäger sehr zu schätzen wissen und die auch ihre Lieblingsreihe besonders macht. Ob es jemals auch Online-Features geben wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Hier bekommt ihr einen Eindruck der epischen Kämpfe:

Wo Spiele von Monster Hunter meist sehr gameplay-fokussiert sind, soll Crimson Desert zwischen Story, Erkundung und Kämpfen eher einen ausgeglichenen Mix halten. Demnach könnte der Titel für Fans von Monster Hunter eventuell sogar eine Lücke füllen, wenn für sie die Story bisher eher zu kurz kam.

Ebenso soll die offene Welt von Crimson Desert etwas mehr zu tun bieten, denn ihr könnt dort beispielsweise Reittiere zähmen, angeln, Rätsel lösen und „Parkour“-mäßig an Wänden und Bäumen klettern.

Hält Crimson Desert, was es verspricht, könnte das Spiel also der nächste große Titel nach Monster Hunter Wilds werden, der sich in die Herzen der Monsterjäger schleicht. Hattet ihr Crimson Desert bisher auf dem Schirm? Klingt es für euch als Fans von Monster Hunter interessant? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

Erste Stimmen zu Crimson Desert zeigen sich sehr positiv. Viele der Ansätze scheinen sehr gut umgesetzt und bieten eine Menge Spielspaß, sodass sie sogar von einem weiteren Spiele-Hit für das Jahr 2025 sprechen. Was am meisten gefallen hat und was noch bis zum Release verbessert werden sollte, lest ihr hier: Erste Stimmen schwärmen vom neuen Action-RPG, könnte der nächste Hit 2025 nach Kingdom Come und Monster Hunter werden