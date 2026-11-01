Der DLC von Crimson Desert bringt absurd teures Traum-Schiff, Spieler verraten, wie man schnell an das nötige Geld kommt

In Crimson Desert können Spieler im neuen DLC „Charting the Unknown“ eigene Schiffe erwerben und steuern. Ein besonders imposantes Schiff zieht dabei die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich. Doch bei dem Preis fallen ihnen vor Schreck die Augen aus.

Was ist das für ein Schiff? Das größte Schiff, das Spieler erwerben können, ist das Large Hernandian Ship. Dabei handelt es sich um ein Gefährt, das beim Hafenmeister erworben werden kann. Es ist das stärkste Schiff im Spiel mit den besten Werten insgesamt.

Besonders überdurchschnittlich ist zudem der Preis: Das Schiff kostet stolze 6 Millionen Lager-Geld. Zum Vergleich: Ein kleines Ruderboot gibt es schon für 2.000 Geld und auch das Small Hernandian Ship ist mit 40.000 Geld deutlich günstiger. Und genau dieser Preis sorgt für Aufsehen bei den Spielern.

Video starten Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown – Trailer stellt den neuen DLC vor Autoplay

Spieler geben Tipps fürs schnelle Farmen

Was sagen Fans zum Schiff? Auf Reddit können es viele Spieler nicht glauben, wie teuer dieses Schiff wirklich ist. Der Thread beginnt schon damit, dass der User überrascht ruft, dass das Schiff 6 Millionen kostet.

Er schreibt dazu, dass er so schnell nicht die Segel setzen würde. Der Top-Kommentar pflichtet bei, dass es Zeit wäre, das kleine Ruderboot zu holen, denn das kostet nur 2.000 Lager-Geld.

Es gibt aber auch hilfsbereite Spieler, die Tipps geben, wie man schnell an Geld kommen könne, um sich das Schiff zu leisten. Dazu zählen beispielsweise das Pachten und Betreiben von Geschäften, insbesondere des Sägewerks.

Auch das ständige Entsenden von Begleitern auf hochrangige Missionen im Endgame solle verlässlich hohe Summen abwerfen. Hinzu kämen Goldfarming, Diebstahl und Glücksspiel.

Was haltet ihr von dem Schiff? Werdet ihr euch ans Farmen machen, um es euch leisten zu können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Auf Seite 2 findet ihr übrigens einen Guide, wie ihr an das Schiff gelangt.

Unser MeinMMO-Redakteur Karsten ist gerade fleißig mit Artikeln zu WoW Forever im Gange. Doch der neue DLC zu Crimson Desert zieht ihn so sehr an, dass er sogar das MMORPG dafür erst einmal pausiert. Seine Vorfreude lest ihr hier: Mein Spiel des Jahres bekommt unverschämt großen DLC, dafür muss zur Not sogar WoW Forever warten