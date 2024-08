Auf der gamescom 2024 könnt ihr das neue Spiel einer der erfolgreichsten MMORPG-Firmen 30 Minuten lang selbst spielen

Die gamescom 2024 steht an und ein Spiel werden MMORPG-Freunde besonders genau betrachten, dabei will es gar kein MMORPG sein. Crimson Desert bezeichnet sich selbst als „Open-World Action Adventure“, es ist aber der inoffizielle Nachfolger von Black Desert und die Firma dahinter, Pearl Abyss, ist aktuell der große Aufsteiger im MMORPG-Markt. Der Release des Spiels steht für PC, PS5, Xbox an.

Das werden wir auf der gamescom 2024 spielen können: Pearl Abyss hat angekündigt, dass es möglich sein wird, ihr neues Spiel Crimson Desert in einer Demo-Version auf der gamescom zu spielen:

Die diesjährige Crimson-Desert-Demo zeigt intensive Action-Kampfmechaniken mit Kliff als Spielercharakter. Die Demo beginnt auf einem wilden Schlachtfeld mit den Greymane-Söldnern, wo sich die Spieler mit den Grundlagen von Angriff, Blocken, Ausweichen und Spezialfähigkeiten vertraut machen, während sie sich Horden von Feinden stellen. Nahtlose Zwischensequenzen zwischen den Kämpfen bieten einen Einblick in die Geschichte von Kliff und seinen Mitsöldnern.

Die Demo soll man in Köln in der Halle 6 zwischen dem 21. und dem 25. August 2024 spielen können.

Die Demo soll eine halbe Stunde dauern – neben der Demo wird Pearl Abyss auch eine Stunde Gameplay zu Crimson Desert zeigen. Eine weitere Demo soll dann im November herauskommen, das geht aus dem Transkript eines Earning Calls von Pearl Abyss hervor (via reddit).

Das mysteriöse Crimson Desert und was man bislang weiß

Was ist das für ein Spiel? Crimson Desert ist das „Next-Gen-Flaggschiff“ von Pearl Abyss, es soll eine neue Engine etablieren.

Ein Release ist für das 2. Quartal 2025 vorgesehen, es soll zeitgleich für den PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen.

Crimson Desert war eigentlich als Prequel für Black Desert vorgesehen, man entschied sich aber stärker für eine Singleplayer-Richtung. Spieler werden Macduff steuern, einen Söldner, der seine Gruppe anführt. Es könnte sein, dass Pearl Abyss Macduff in “Kiff” umbenannt hat. Der Name taucht jetzt in der Demo-Beschreibung das erste Mal auf.

Was man bisher über das Spiel weiß, klingt nach Red Dead Redemption 2: Man wird wohl eine Singleplayer-Kampagne spielen und die Geschicke einer Gruppe von Söldner leiten. Das Endgame könnte dann in etwas MMO-ähnliches wie Red Dead Online oder GTA Online abkippen.

Aber vollends bestätigt ist das alles nicht – Pearl Abyss schweigt seit Langem zu Crimson Desert. Hoffentlich erfahren wir auf der gamescom mehr.

Release für PC und Konsolen gleichzeitig

Was sagt Pearl Abyss zu Crimson Desert? Pearl Abyss hatte vor einigen Tagen einen Earnings Call, über reddit wurden Informationen geteilt:

Crimson Desert befindet sich in den letzten Schritten der Entwicklung

In der 2. Jahreshälfte 2024 will Pearl Abyss mit dem Marketing-Push angefangen. Die Werbung für Crimson Desert beginnt mit der gamescom – der Release soll ebenfalls bald angekündigt werden

Man will so früh wie möglich seinen Release durchziehen und auf PC und Konsolen gleichzeitig starten.

Warum ist das wichtig? Pearl Abyss ist der große Gewinner unter den MMORPG-Firmen der letzten zehn Jahre. Die haben mit Black Desert viel richtig gemacht, sind Vorreiter im Markt, denn sie haben ihr MMORPG auf Konsolen veröffentlicht. Normalerweise erscheinen südkoreanische MMORPGs nur für den PC und Mobile.

Mit dem Geld hat sich Pearl Abyss auch die MMORPG-Veteranen von EVE Online dazugekauft.

Pearl Abyss gilt als Firma, die MMORPGs langfristig und gut weiterentwickelt und voll auf technische Innovationen setzt – außerdem haben sie eine Menge Geld.

Wenn im Bereich „MMO“ und „MMORPGs“ in den nächsten Jahren große Sprünge zu erwarten sind, dann ist Pearl Abyss ein heißer Kandidat dafür. Wenn ihr eine Übersicht haben möchtet, auf welche neuen MMORPGs mit viel Potenzial ihr euch freuen könnt, empfehlen wir euch diesen Artikel: Die 5 aussichtsreichsten neuen MMORPGs für 2024 und darüber hinaus