Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe so spürbar erleichtern können

In Crimson Desert gibt es eine versteckte Funktion, die euch die Kämpfe erleichtert und sogar eine Idee für das kommende GTA 6 wäre.

Was ist das für eine versteckte Funktion? Crimson Desert ist fast schon bekannt für seine versteckten Optionen. Kaum ein Spiel versucht, seinen Spielern so wenig zu erklären, obwohl es so viele Funktionen hat.

Eine dieser versteckten Funktionen ist das Rufen der spielbaren Charaktere als Begleiter. Während die meisten aufgrund des Aufbaus von Crimson Desert die beiden anderen spielbaren Charaktere einfach im Camp stehen lassen, kann man sich diese einfach als KI-Bodyguard zu sich rufen und sich damit sogar die Kämpfe erleichtern.

Einmal gerufen kämpft der Begleiter dann an eurer Seite, erledigt Feinde und macht viele Kämpfe wesentlich leichter.

Hier könnt ihr sehen, wie man ein Rätsel löst:

Selbst nach 40 Stunden noch unbekannt

Ist die Funktion wirklich so unbekannt? Ja, in einem Reddit-Beitrag weist ein Spieler auf die versteckte Funktion hin und sorgt so für erschrockene Gesichter. Zwar erhält man schon früh im Spiel den zweiten spielbaren Charakter, doch dieser wird vorwiegend im Camp geparkt und nicht angerührt.

So verwundert reagieren auch die Fans auf Reddit:

AnimaAeternum: „Das war mein erster Gedanke, nachdem ich das herausgefunden hatte – man kann Mobs und Lager auf diese Weise leicht säubern, wenn man Probleme hat.“

KAM1Sense1: „Bro, ich bin 40 Stunden drin, was zur Hölle meinst du mit ,wir können Tag-Team machen“

Vaith94: „Auf keinen verdammten Fall. Das ändert alles“

Eric_T_Meraki: „Es liegt daran, dass es, wie bei den meisten Spielmechaniken, außer der anfänglichen Aufforderung oder dem Dialog einfach nicht viel Erklärung gibt, sodass man am Ende keine Ahnung hat, wie man es macht, oder völlig vergisst, dass die Mechanik existiert.“

Die Idee könnte auch bei GTA 6 zum Einsatz kommen. Bislang ist schon bekannt, dass es zwei Hauptcharaktere geben wird, zwischen denen die Geschichte hin- und herwechselt. Bei GTA 5 ging das dabei genauso wie in Crimson Desert, nur herbeirufen konnte man die Charaktere bislang noch nicht.

Wenn ihr euch fragt, wie man seine Begleiter überhaupt als Kumpel zu sich rufen kann, ganz ohne von Kliff wegzuwechseln, dann findet ihr auf der nächsten Seite eine kurze Anleitung dazu. Ansonsten könnt ihr mit diesem Guide hier zu Sauron werden: Crimson Desert: 2 der besten Rüstungen im Spiel machen euch zu Sauron, schützen euch in den gefährlichsten Regionen von Pywel