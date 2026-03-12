Crimson Desert könnte das nächste Skyrim sein: Fans wollen hunderte Stunden alles machen außer DIE eine Sache

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert könnte das nächste Skyrim sein: Fans wollen hunderte Stunden alles machen außer DIE eine Sache

Die Community von Crimson Desert ist sich einig: Wichtiger als die Hauptquest ist alles, was drumherum geschieht. Jetzt verraten die Spieler, auf welche Nebensache sie sich am meisten freuen.

Jeder kennt wohl das folgende Gefühl: Nachdem das Tutorial fertig ist, landet man irgendwo in einer Stadt oder einem Lager und darf nun selbst entscheiden, was man tun möchte. Gerade Skyrim wurde bekannt dafür, dass Spieler die ganze Spielwelt schon längst abgegrast hatten, bevor sie die Hauptquest antraten.

Während die Entwickler von Crimson Desert wohl planen, dass die Spieler nun mit der gut inszenierten Hauptstory fortfahren, haben die Fans von Crimson Desert etwas ganz anderes vor.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Desert sehen:

Crimson Desert: Trailer zeigt mächtige Grafik-Engine des Open-World-RPGs
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
11 Features von Crimson Desert, die ihr bislang wahrscheinlich übersehen habt Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Crimson Desert könnte das nächste Skyrim sein: Fans wollen hunderte Stunden alles machen außer DIE eine Sache Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Crimson Desert hat gefühlt 5.000 Features, diese 4 entscheiden, ob ihr Spaß habt 6 Gründe, warum ihr euch auf Crimson Desert freuen könnt Kämpfe in Crimson Desert sind leicht zu erlernen, schwer zu meistern – So steuert sich der schwertschwingende Wrestler Ein vielversprechendes Action-Adventure könnte der nächste große Hit für Fans von Monster Hunter Wilds werden Schon vor dem Start der gamescom 2024 zeigt mein Messe-Highlight einen mehrstufigen Bosskampf im Schnee

Alles, außer die Hauptquest

Was wollen die Spieler erledigen? Statt der Hauptquest wollen die Spieler erstmal raus, die freie Spielwelt erkunden. Das verrät zumindest der Topkommentar unter einem Beitrag auf Reddit. Hier erklärt Nutzer TheForbiddenLands, was sein erstes Ziel ist: „Mit ausgeschalteter Minikarte quer über die Karte zur anderen Seite wandern, unterlevelt, mich verlaufen und mein eigenes Abenteuer für die nächsten hundert Stunden gestalten, bevor ich überhaupt die MainQuest berühre.“

Reddit-Nutzer Razcsi hingegen macht sich erstmal auf die Suche nach einem Vierbeiner. Sein erstes Ziel ist laut seinem Kommentar auf Reddit nämlich, direkt eine Katze aufzuheben. Diese Funktion hatten die Entwickler bereits in einem Video gezeigt und sie funktioniert auch bei Nutztieren wie Schweinen.

Aber auch die Fraktion der Kämpfer meldet sich auf Reddit. Zu ihnen gehört auch Test88Heavy, der gleich den nächstbesten Feind überwältigen will und das Kampfsystem ausprobieren möchte. Dabei legt er sein Augenmerk vor allem auf die Wrestling-Moves, die der Spielcharakter lernen kann.

Wie steht es um das Fraktionsgameplay? Ein wichtiger Spielfaktor ist der Aufbau der eigenen Fraktion. Das haben auch einige Spieler erkannt, die sich auf Reddit erhoffen, durch das eilige Leveln der eigenen Fraktion und Basis, Vorteile zu erhaschen.

Andere wollen die eigene Basis einfach aus Spaß am Basebuilding ausbauen. Dazu gehört OSRSRapture, der sich auf Reddit fragt, warum nicht mehr RPGs die Gestaltung der eigenen Basis ermöglichen. Schließlich genießt er diese Art der Beschäftigung so richtig.

Mehr zum Thema
Crimson Desert wollte erst ein MMORPG sein, dann nicht – Wie viel MMO steckt heute noch drin?
von Karsten Scholz
Crimson Desert verkauft sich auf Steam schon jetzt besser als der neu gestartete Shooter der Destiny-Macher
von Karsten Scholz
Crimson Desert auf PS5: Die Specs bestätigen das, was viele befürchtet haben
von Benedikt Schlotmann

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Team Hauptstory oder lasst ihr die Geschichte auch erstmal für einige Stunden liegen, bis ihr euren Spaß mit den hunderten von Aktivitäten in der Spielwelt hattet? Schreibt es uns in die Kommentare. Während die Fans schon diskutieren, wie sie ihre ersten Spielstunden verbringen, gibt es aber auch noch Skeptiker: Der Hype um Crimson Desert ist groß, aber ihr seid noch skeptisch: Womit müsste euch das Open-World-Game überzeugen?

Quelle(n): Reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert Steam Topseller

Crimson Desert verkauft sich auf Steam schon jetzt besser als der neu gestartete Shooter der Destiny-Macher

Crimson Desert Titel title

Crimson Desert auf PS5: Die Specs bestätigen das, was viele befürchtet haben

Crimson Desert Kliff

Der Hype um Crimson Desert ist groß, aber ihr seid noch skeptisch: Womit müsste euch das Open-World-Game überzeugen?

Crimson Desert Roadmap

Crimson Desert Roadmap – Alle bekannten Termine bis zum Release und darüber hinaus

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx