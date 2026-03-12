Crimson Desert könnte das nächste Skyrim sein: Fans wollen hunderte Stunden alles machen außer DIE eine Sache

Die Community von Crimson Desert ist sich einig: Wichtiger als die Hauptquest ist alles, was drumherum geschieht. Jetzt verraten die Spieler, auf welche Nebensache sie sich am meisten freuen.

Jeder kennt wohl das folgende Gefühl: Nachdem das Tutorial fertig ist, landet man irgendwo in einer Stadt oder einem Lager und darf nun selbst entscheiden, was man tun möchte. Gerade Skyrim wurde bekannt dafür, dass Spieler die ganze Spielwelt schon längst abgegrast hatten, bevor sie die Hauptquest antraten.

Während die Entwickler von Crimson Desert wohl planen, dass die Spieler nun mit der gut inszenierten Hauptstory fortfahren, haben die Fans von Crimson Desert etwas ganz anderes vor.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Desert sehen:

Alles, außer die Hauptquest

Was wollen die Spieler erledigen? Statt der Hauptquest wollen die Spieler erstmal raus, die freie Spielwelt erkunden. Das verrät zumindest der Topkommentar unter einem Beitrag auf Reddit. Hier erklärt Nutzer TheForbiddenLands, was sein erstes Ziel ist: „Mit ausgeschalteter Minikarte quer über die Karte zur anderen Seite wandern, unterlevelt, mich verlaufen und mein eigenes Abenteuer für die nächsten hundert Stunden gestalten, bevor ich überhaupt die MainQuest berühre.“

Reddit-Nutzer Razcsi hingegen macht sich erstmal auf die Suche nach einem Vierbeiner. Sein erstes Ziel ist laut seinem Kommentar auf Reddit nämlich, direkt eine Katze aufzuheben. Diese Funktion hatten die Entwickler bereits in einem Video gezeigt und sie funktioniert auch bei Nutztieren wie Schweinen.

Aber auch die Fraktion der Kämpfer meldet sich auf Reddit. Zu ihnen gehört auch Test88Heavy, der gleich den nächstbesten Feind überwältigen will und das Kampfsystem ausprobieren möchte. Dabei legt er sein Augenmerk vor allem auf die Wrestling-Moves, die der Spielcharakter lernen kann.

Wie steht es um das Fraktionsgameplay? Ein wichtiger Spielfaktor ist der Aufbau der eigenen Fraktion. Das haben auch einige Spieler erkannt, die sich auf Reddit erhoffen, durch das eilige Leveln der eigenen Fraktion und Basis, Vorteile zu erhaschen.

Andere wollen die eigene Basis einfach aus Spaß am Basebuilding ausbauen. Dazu gehört OSRSRapture, der sich auf Reddit fragt, warum nicht mehr RPGs die Gestaltung der eigenen Basis ermöglichen. Schließlich genießt er diese Art der Beschäftigung so richtig.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Team Hauptstory oder lasst ihr die Geschichte auch erstmal für einige Stunden liegen, bis ihr euren Spaß mit den hunderten von Aktivitäten in der Spielwelt hattet? Schreibt es uns in die Kommentare. Während die Fans schon diskutieren, wie sie ihre ersten Spielstunden verbringen, gibt es aber auch noch Skeptiker: Der Hype um Crimson Desert ist groß, aber ihr seid noch skeptisch: Womit müsste euch das Open-World-Game überzeugen?