Spieler entdeckt die nützlichste Funktion von Crimson Desert erst nach 270 Stunden, dann wird sie verschoben

In Crimson Desert gibt es so einige versteckte Funktionen. Eine war jedoch so gut versteckt, dass ein Spieler sie erst nach 270 Stunden gefunden hat, aber ihr habt es jetzt viel einfacher.

Was ist das für ein Detail? In Crimson Desert gibt es unzählige interessante Orte und Rätsel zum Entdecken. Während man die ungelösten Rätsel und Schnellreisepunkte durch große Fragezeichen auf der Karte ausfindig machen kann, war das bei Höhlen bislang viel schwieriger.

So hat ein Spieler auf Reddit erst nach 270 Stunden erfahren, dass man im Journal nachschauen kann, welche der Höhlen man bislang gefunden und welche man auch erledigt hat. Gerade bei den vielen gleich aussehenden Wasserfällen von Crimson Desert verlor man hier bisweilen schnell die Übersicht.

Im Journal zeigten lediglich weiße und graue Punkte den Status der Höhle an. Das Feature war also ziemlich versteckt. Das sahen wohl auch die Entwickler so, denn inzwischen ist es viel besser.

Auf Rokades Rücken kommt ihr schneller zur nächsten Höhle:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Entwickler helfen aus

Was haben die Entwickler verbessert? Der Umweg über die verschiedenen Menüs, nur um zu sehen, ob man bereits die Höhle von innen gesehen hat oder nur vorbeilief, ist Geschichte.

Im Zuge der Patches für Crimson Desert haben die Entwickler den Umweg über das Journal unnötig gemacht. Seit dem Patch zeigt ein Haken bei den Höhlen-Symbolen auf der Karte direkt an, ob man bereits in einer Höhle war.

Zoomt man inzwischen an eine Höhle heran, sieht man direkt auf den ersten Blick, ob sich der Besuch noch lohnt oder ob man nur noch leere Kisten vorfindet.

Um Crimson Desert durchzuspielen, braucht man viele hunderte Stunden. Ein Feature ist gut versteckt und findet man allerdings nicht hinter einem Fragezeichen, sondern in einer Oase, in der namensgebenden Wüste: Crimson Desert hat neben süßen Katzen auch Capybara und wer ihnen folgt, wird belohnt