Crimson Desert hat bereits 20 Millionen verdient, dabei haben die meisten Gamer wohl noch gar nicht zugeschlagen

Der Release von Crimson Desert steht kurz bevor und Analysten haben schon jetzt betrachtet, wie gut sich der Titel verkauft.

Um wen geht es? Man braucht kein Analyst zu sein, um die guten Verkäufe von Crimson Desert zu sehen, schließlich ist das Open-World-Spiel auf allen Plattformen unter den Top-Sellern gelistet.

Die Analysten von Alinea Analytics haben sich die Verkaufszahlen jedoch nochmal genauer angeschaut und dabei auch verraten, wen Crimson Desert am meisten anspricht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crimson Desert sehen:

Über 350.000 Verkäufe

Wie läuft es bei Crimson Desert? Obwohl noch nicht mal das Embargo der Tester aufgehoben wurde, verkauft sich Crimson Desert prächtig. So soll sich das Spiel laut den Analysten bereits am 16. März, also 3 Tage vor dem Release, über 363.000 Mal verkauft haben.

Daraus soll ein Umsatz von über 20 Millionen Euro resultieren, und zwar nur auf Steam. Die Verkäufe auf PS5, Xbox, Epic Games und Geforce Now kommen dabei noch obendrauf.

Doch das sind noch lange nicht alle. Die meisten Spieler warten laut den Analysten noch ab. So sollen 2,2 Millionen Spieler den Titel auf ihrer Wunschliste bei Steam haben und wohl noch die ersten Tests abwarten, bevor sie den Titel kaufen.

Wen spricht Crimson Desert an? Interessant ist auch, wen Crimson Desert eigentlich anspricht. Dabei nennen die Analysten von Alinea Analytics drei Titel und geben jeweils an, ob die Spieler Crimson Desert auf der Wunschliste haben und was sie schon gespielt haben.

Die größte Schnittmenge hat wohl Witcher 3 mit Crimson Desert, denn das haben laut den Analysten 62 % aller Spieler gespielt, die Crimson Desert auf der Wunschliste haben. Auch Elden Ring belegt mit 44 % eine hohe Übereinstimmung.

Dass Crimson Desert kein echtes RPG ist, haben wohl auch die Fans von Kingdome Come: Deliverance 2 verstanden. Nur 16 % der Spieler, die Crimson Desert auf der Wunschliste haben, haben vorher das Mittelalter-RPG gespielt.

Viele Spieler warten auf die Reviews der Tester. Auch wir bei MeinMMO versorgen euch rund um den Release von Crimson Desert mit Artikeln, Guides und allem, was ihr für ein gelungenes Gaming-Wochenende braucht. Die wichtigsten Infos gibt es schon mal hier: Crimson Desert: Startzeit, Preload und Embargo – Alles was ihr wissen solltet