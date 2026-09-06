Fans werfen Entwicklern von Palworld vor, sie hätten ihr vorheriges Spiel vergessen, bestrafen es mit schlechten Reviews auf Steam

Die meisten von euch werden das Entwicklerstudio Pocketpair mit ihrem Hit Palworld verbinden. Doch zuvor haben sie an einem anderen Survival-Titel auf Steam gearbeitet, den viele vermutlich gar nicht kennen.

Um welches Spiel geht es? Am 4. September 2020 erschien Craftopia auf Steam. Dabei handelt es sich um ein Survival-Action-Game, das auch im Multiplayer gezockt werden kann. Der Titel weist viele Parallelen zu Palworld auf, es gibt dennoch einige Unterschiede:

In Craftopia gibt es keine Monster, die ihr fangen könnt. Hier müsst ihr alles von Hand erledigen – oder automatisieren.

Es gibt instanzierte Dungeons mit Bosskämpfen. Bei Palworld sind die Dungeons eher simpel gehalten.

Der Charakter besitzt einen breiten Skill Tree, wohingegen der Fokus bei Palworld im Kampf auf modernen Waffen wie Raketenwerfer liegt.

Obwohl das Spiel 4 Jahre vor Palworld auf Steam erschien, befindet es sich immer noch in der Early-Access-Phase – und das, obwohl Palworld mittlerweile seit Juli als Version 1.0 erhältlich ist.

Einige Spieler nehmen das den Entwicklern krumm und strafen sie aktuell mit negativen Reviews auf Steam ab.

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Craftopia wird von Fans auf Steam bombardiert

Was stört die Fans? In den negativen Rezensionen auf Steam werfen die Spieler den Entwicklern vor, Craftopia vergessen zu haben. Sie seien enttäuscht davon, dass die Aufmerksamkeit voll auf Palworld gerichtet sei. Zudem finden sie es schade, dass Craftopia technisch gesehen schlechter laufen würde als Palworld, obwohl es eine kleine Welt bietet und dieselbe Engine nutzt.

So schreibt User Uncle Iroh auf Steam, der über 73 Stunden in Craftopia verbracht hat:

Wie ist es möglich, dass Craftopia IMMER NOCH so ruckelt? Ich habe mir sogar einen NEUEN PC GEKAUFT, um dieses Spiel zu spielen, weil ich dachte, meine Hardware wäre der Engpass.Könnt ihr euch vorstellen, 1500 $ auszugeben, nur um dann festzustellen, dass das Spiel das Problem ist? Ich wünschte, es würde so gut laufen wie Palworld. Ich verstehe nicht, warum sie dieses Spiel nicht richtig zum Laufen bringen können. Das sollte eigentlich mein Hauptspiel werden und auch ein geheimer Schatz. Leider ist es nun nur noch eine Erinnerung an die Vergangenheit und ein vergessener Traum. Ich wollte dieses Spiel lieben … das wollte ich wirklich.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Unter den negativen Rezensionen finden sich viele solcher Eindrücke. Aktuell stehen die neuen Rezensionen bei 42 % positiv, was einer Wertung von Ausgeglichen entspricht. Die Wertung basiert auf 52 kürzlichen Reviews. Teilweise haben wir vor 2 Tagen eine noch schlechtere Wertung gesehen, sodass Craftopia zeitweise auf Größtenteils negativ stand.

Insgesamt kann sich Craftopia allerdings auf eine Wertung von 75 % positiven Reviews halten. Das basiert auf über 20.000 abgegebenen Wertungen. Die kürzlichen Rezensionen spiegeln also nur einen kleinen Ausschnitt zur Wertung vom Spiel wider, machen aber auch deutlich, dass die Community aktuell unzufrieden ist.

Habt ihr schon einmal von Craftopia gehört? Was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Die Entwickler von Palworld hatten in den letzten Wochen alle Hände voll mit dem Release von Version 1.0 zu tun. Hinzu kommt ein Rechtsstreit mit Nintendo, der wohl immer noch große Wellen schlagen dürfte: Alle feiern jetzt schon den Sieg von Palworld gegen Nintendo – aber vorbei ist der Rechtsstreit noch nicht