Das beste Team in Counter-Strike 2 ist so gut, die ESL bietet 100.000 $ für die Spieler, die den Sieges-Marsch aufhalten

In Counter-Strike 2 läuft gerade das IEM Rio 2026 und ein Team hat dabei die Chance, den lukrativen Grand Slam zu gewinnen – außer ein anderes Team kann das verhindern.

Um welches Team geht es? Team Vitality ist in Counter-Strike gerade das Team der Stunde. Seit ropz das Line-up im Januar 2025 komplettierte, ist das 5-Mann-Roster unaufhaltsam und belegte in 15 Monaten bei 12 Turnieren den ersten Platz.

Zu den wichtigsten Erfolgen des Teams zählen die Titelgewinne des BLAST.tv Austin Major 2025 sowie des StarLadder Budapest Major 2025. Zudem räumten sie den ESL Grand Slam Season 5 ab, indem sie als erstes Team in Season 5 vier S-Tier-Turniere gewinnen konnten. Das brachte ihnen 1.000.000 US-Dollar Preisgeld ein.

Den jüngsten Erfolg feierte Team Vitality beim BLAST Open Spring 2026, dessen großes Finale sie im März dominant gewannen. Sie gelten schon jetzt als eines der erfolgreichsten Teams in der Geschichte von Counter-Strike.

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Die ESL ist ein Veranstalter von Turnieren und Turnierserien, der unter anderem für die Organisation verschiedener Wettbewerbe bei Counter-Strike 2 tätig ist. Außerdem vergibt die ESL 1x pro Jahr den Grand Slam, der 2025 ebenfalls an Vitality ging.

Was ist das für ein Angebot der ESL? Team Vitality ist auf dem besten Weg, den Grand Slam von Season 6 zu gewinnen. Sie haben bereits 3 der 4 erforderlichen Titel gewonnen und noch 4 Chancen verbleibend.

Jetzt hat die ESL mit einem Post auf X alle konkurrierenden Teams und Fans an die „Giant Killer“-Regel des Grand Slams erinnert und damit quasi ein Kopfgeld auf Team Vitality ausgerufen.

Die „Giant Killer“-Regel besagt, dass, wenn ein Team, das kurz davor steht, den Grand Slam zu vollenden, im Finale seines potenziellen vierten Sieges gestoppt wird, der Gegner einen mit 100.000 US-Dollar dotierten „Giant-Killer-Bonus“ erhält.

So geht es weiter: Bereits im April 2026 hat Team Vitality die Chance, sich den Grand Slam zu sichern. Am 13.04. startete das Intel Extreme Masters in Rio, in dessen Gruppenphase das Team bereits gegen RED Canids und G2 Esports gewinnen konnte. Das dritte Gruppenspiel ist am 15. April gegen Team Falcons.

Das große Finale des IEM Rio ist am 19. April 2026. Hier wird sich dann spätestens entscheiden, ob Vitality sich bereits den Grand Slam krallt oder von Teams wie NAVI, FURIA oder Team Falcons aufgehalten wird.

Team Vitality hat mit dem aktuellen Lineup eine beeindruckende Erfolgsquote und schon ein Vermögen an Preisgeldern eingestrichen. Wir haben den Weg des Rosters auf MeinMMO kürzlich etwas ausführlicher vorgestellt: Ein Team in Counter-Strike 2 ist unaufhaltsam, gewinnt 12 Turniere und über 4.000.000 Euro in 15 Monaten