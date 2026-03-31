Über 4.000.000 Euro in 15 Monaten: In Counter-Strike 2 ist ein Team unaufhaltsam, räumt Preisgelder bei 12 Turnieren ab

Team Vitality hat sich in Counter-Strike 2 den nächsten Titel geschnappt. Das ist bereits der 12. Turniersieg seit der Verpflichtung von ropz.

Was ist das für ein Team? Team Vitality ist in Counter-Strike gerade das Team der Stunde. Seit ropz das Line-up im Januar 2025 komplettierte, ist das 5-Mann-Roster unaufhaltsam.

Das Team belegte in 15 Monaten bei 12 Turnieren den ersten Platz, unter anderem beim Major in Austin und Budapest.

Den jüngsten Erfolg feierte Team Vitality beim BLAST Open Spring 2026, dessen großes Finale sie im März dominant gewannen.

In 15 Monaten gewannen sie mehrere Millionen Euro an Preisgeldern und gelten schon jetzt als eines der erfolgreichsten Teams in der Geschichte von Counter-Strike.

Reichtum, Macht und Ruhm

Das ist der Weg von Team Vitality der letzten Monate: In Counter-Strike 2 gilt Team Vitality derzeit als das beste Team des Spiels und wirkt nahezu unaufhaltsam.

Das Line-up bestehend aus apEX, ZywOo, flameZ und mezii wurde durch das Hinzufügen des Estländers Robin „ropz“ Kool im Januar 2025 perfektioniert. Seither konnte das Team in den vergangenen 15 Monaten 12 Turniere gewinnen und bestritt zwischenzeitlich 30 LAN-Matches am Stück siegreich. Das ist die zweitlängste Siegesserie in der Geschichte des Shooters.

Zu den wichtigsten Erfolgen des Teams zählen die Titelgewinne des BLAST.tv Austin Major 2025 sowie des StarLadder Budapest Major 2025. Beide Turniersiege wurden mit 500.000 US-Dollar Preisgeld belohnt. Zudem räumten sie den ESL Grand Slam Season 5 ab, weil sie als erstes Team in Season 5 vier S-Tier-Turniere gewinnen konnten. Das brachte ihnen abermals 1.000.000 US-Dollar ein.

Den jüngsten Erfolg fuhr das Line-up beim BLAST Open Spring 2026 ein, in dessen Finale es sich dominant gegen das Team von Natus Vincere durchsetzte. Die Herausforderer von NaVi verkauften sich zwar wacker, doch Vitality zeigte abermals ihre Spitzenklasse und gewann überzeu­gend mit 3:0 nach Maps.

Insgesamt konnte Team Vitality in den 15 Monaten seit der Verpflichtung von ropz rund 4,7 Millionen US-Dollar durch Preisgelder einnehmen. Das entspricht über 4,1 Millionen Euro.

Sind sie schon das beste Team in der Geschichte von Counter-Strike? Das ist aktuell schwierig zu sagen und ein Thema für eine umfangreiche Analyse. Der härteste Konkurrent um den Titel ist wohl das Line-up von Astralis, das bis 2018-2020 die E-Sport-Szene des Shooters dominierte.

Während die spielerische Dominanz von Team Vitality beispiellos wirkt, kann man argumentieren, dass Astralis den größeren Einfluss auf das Spiel selbst hatte. Zudem fehlen Vitality im direkten Vergleich noch ein paar Hunderttausend Euro an Preisgeldern und ein dritter Major-Titel.

Die beeindruckende Siegesserie von Vitality endete 2025 beim Austin Major gegen ein Team, das sich gar nicht für das Turnier qualifiziert hatte. Das sollte letztlich aber nicht schlimm sein, denn Vitality krallte sich später trotzdem den Titel. Die Story zum Ende der Siegesserie könnt ihr trotzdem auf MeinMMO nachlesen: Ein Team in Counter-Strike gewinnt jedes wichtige Turnier, ist unaufhaltsam – Verliert gegen die Außenseiter, die gar nicht hätten antreten sollen