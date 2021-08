Das perfekte Game zum Zeitverschwenden kommt nach 8 Jahren endlich auf Steam

Ihr habt ein bisschen zu viel Zeit, klickt gerne auf Dinge und liebt Kekse? Ihr wünscht euch ein Spiel, das diese Qualitäten vereint und dessen Erfolge ihr auch noch auf Steam teilen könnt? Na perfekt! Denn dann ist Cookie Klicker vermutlich was für euch.

Was ist Cookie Klicker? Bei Cookie-Klicker handelt es sich um ein 8 Jahre altes Browser-Spiel. Der Legende nach wurde es an nur einem Abend von seinem Entwickler Julien “Orteil” Thiennot zusammengebastelt und im Internet gepostet – bevor es hunderttausende Spieler in seinen Bann zog.

In einem AMA auf reddit bestätigte der Entwickler schon vor acht Jahren, dass er mit dem Erfolg nicht gerechnet hatte: “Teufel nein, es war als Scherzspiel gedacht, das niemand, der bei Verstand ist, länger als 10 Minuten spielen würde” (via reddit).

Was ursprünglich aber eher als Witz gedacht war, explodierte und trug zur Gründung eines ganz eigenen Genres bei: Idle Games.

Dabei handelt es sich um Spiele, die in erster Linie daraus bestehen, einfache Klicks durchzuführen, Fortschritte zu erzielen und so Automatismen freizuschalten, die einem im Grunde das Spielen abnehmen.

Bei Cookie Klicker klickt man auf einen Keks, um Kekse zu sammeln. Hat man genug Kekse gesammelt, kann man Upgrades freischalten, die einem noch mehr Kekse einbringen. Wie das Ganze aussieht, sieht man beispielsweise im neuen Steam-Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zum Anfang sind das Upgrades wie:

Zusätzliche Cursor, die mit euch auf den Keks klicken

Omis, die beim Backen helfen

Eine Farm, die noch mehr Kekse produziert

Später wird das ganze ziemlich abgefahren. Von irren Upgrades für die Omis über Cyborg-gesteuerte Fabriken bis hin zu zeit- und raumreisenden Keksen ist eigentlich alles dabei. Man sieht: Es blieb nicht beim kleinen Keks-Klicker. Das Spiel wurde über Jahre mit Updates versorgt und erweitert. Das Prinzip blieb aber bestehen:

Klicken

Kekse sammeln

mehr Klicken

Upgrades sammeln

Absurde Mengen Kekse anhäufen

Bald erscheint Cookie Clicker auf Steam

Das ist Cookie Clicker bei Steam: Cookie Clicker wird am 01. September 2021 bei Steam veröffentlicht. Dort soll es voraussichtlich 4,99 US-Dollar kosten, ein Euro-Preis ist noch nicht bekannt. Wer das ganze im Browser ausprobieren will, kann das aber auch weiterhin auf der Website zu Cookie Clicker tun (hier via Orteil / Cookie Clicker).

Auf Steam wird das Spiel unter anderem mit über 600+ Upgrades, Musik von Minecraft-Komponist C418 und mehr als 500 Steam-Achievements veröffentlicht (via Steam).

Dazu kommen Minispiele, die Möglichkeit einen Drachen zu streicheln, permanente himmlische Upgrades sowie Cloud-Saves. So bleiben die gesammelten Kekse immer schön erhalten.

Insgesamt ist Cookie Clicker wohl das perfekte Spiel, um Zeit zu verschwenden. Behauptet es übrigens auch selber: Es bezeichnet sich im Trailer selbst als Spiel, das nicht nur das Idle-Genre definiert hat, sondern auch weltweit für Probleme bei der Produktivität gesorgt hat.

Das Thema Automatismen ist übrigens auch abseits von Idle-Games ganz spannend. Schließlich gibt es auch andere Spiele, die auf Dinge wie Auto-Play setzen. MeinMMO-Autor Jürgen Horn hat damit schon einige interessante Erfahrungen gemacht.