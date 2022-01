Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Allerdings steht der Maschinenpistole eine Sache im Weg für ihren großen Durchbruch in Warzone: die Freischaltung. Ihr müsst 10 Kills mit Maschinenpistolen landen, während ihr im Visier seid – in einem Match und das 15 Mal.

Laut der Statistikseite „WZRanked“ steckt die MP in beinahe 15 % aller gezückten Loadouts ( via wzranked.com, Stand: 18. Januar ). Danach kommt das LMG Bren mit knapp 11,5 % und die nächste MP liegt dann erst auf Platz 7 mit 2,73 % – die PPSh aus Vanguard.

Die Maschinenpistole MP40 führt derzeit die Nutzungsstatistiken an und ist die meistgespielt Waffe im kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone.

Die populäre MP40 hat eigentlich bereits einen wirksamen Nerf kassiert in Call of Duty: Warzone . Doch die Maschinenpistole bleibt weiter sehr beliebt. MeinMMO zeigt euch, warum es Zeit für einen Tapetenwechsel wird. Das neue Wandmuster: die Welgun.

Insert

You are going to send email to