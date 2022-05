CoD Warzone: Meta-Setup der Welgun gibt Vollgas – „Rennt so schnell, als hättet ihr Totenstille“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wir halten die Liste aktuell und geben auch dazu Erklärungen, was derzeit in der Waffen-Meta von Warzone passiert. Außerdem findet ihr dort auch wichtige News rund um Patches und Events im Spiel.

Ein Tweet der Betreiber des Warzone-Datentools „Warzone Loadouts“ beschreibt das aktuelle Setup so: „Welgun mit kurzem Lauf ist die neue, absolute Meta. Das Teil rennt so schnell, dass es sich anfühlt, als hättet ihr Totenstille“.

Was ist Mobilität in CoD Warzone und warum ist sie so wichtig?

In Call of Duty: Warzone gehört das kleine Geschoss zu den stärksten Nahkampf-MPs und liefert euch starke Mobilitätswerte. Das passende Setup findet ihr hier.

Die Maschinenpistole Welgun ist eine Waffe aus dem Arsenal von CoD: Vanguard und treibt sich auch in Call of Duty: Warzone rum. Die Waffe eignet sich für den direkten Nahkampf und ist Teil der Waffen-Meta in Season 3 / 2022. MeinMMO zeigt euch ein starkes Setup.

